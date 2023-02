Australia, Czechia, Jamaica and Spain confirm squads for the Cup of Nations

Australia

Tony Gustavsson has named a 25-player squad to contest the 2023 Cup of Nations.

Goalkeepers:Mackenzie Arnold, Teagan Micah and Lydia Williams

Defenders: Steph Catley, Charlotte Grant, Clare Hunt, Alanna Kennedy, Aivi Luik, Courtney Nevin and Clare Polkinghorne

Midfielders: Alex Chidiac, Kyra Cooney-Cross, Katrina Gorry, Elise Kellond-Knight, Amy Sayer, Emily Van Egmond, Clare Wheeler and Tameka Yallop

Forwards: Larissa Crummer, Caitlin Foord, Mary Fowler, Emily Gielnik, Sam Kerr, Hayley Raso and Cortnee Vine

Czechia

Czechia's coach Karel Rada has named a 23-player squad for the upcoming Cup of Nations.

Goalkeepers:Tereza Fuchsová, Olivie Lukášová and Barbora Růžičková

Defenders: Petra Bertholdová, Klára Cahynová, Aneta Dědinová, Anna Dlasková, Michaela Khýrová, Simona Necidová, Alena Pěčková, Adéla Radová and Gabriela Šlajsová

Midfielders: Franny Černá, Jitka Chlastáková, Aneta Pochmanová, Barbora Polcarová, Kristýna Růžičková, Antonie Stárová and Denisa Veselá

Forwards: Klára Cvrčková, Lucie Martínková, Miroslava Mrázová and Andrea Stašková

Jamaica

Jamaica's coach Lorne Donaldson has named a 24-player squad, with the late exclusion of Khadija 'Bunny' Shaw forcing a change of personnel.

Goalkeepers:Liya Brooks, Sydney Schneider and Rebecca Spencer

Defenders: Deneisha Blackwood, Satara Murray, Vyan Sampson, Allyson Swaby, Chantelle Swaby, Siobhan Wilson and Victoria Williams

Midfielders: Rachel Jones, Trudi Carter, Peyton McNamara, Havana Solaun, Drew Spence, Paige Bailey-Gayle and Tiernny Wiltshire

Forwards: Jody Brown, Atlanta Primus, Cheyna Matthews, Shania Hayles, Kameron Simmonds, Kiki Van Zanten and Solai Washington

Spain

Spain's coach Jorge Vilda has named a 25-player squad for the trip to Australia.

Goalkeepers:Elena Lete, Misa Rodríguez, Enith Salón

Defenders: Ivana Andrés, Olga Carmona, Laia Codina, Rocío Gálvez, Sheila García, Oihane Hernández, María Méndez, Bibiane Schulze and Paula Tomás

Midfielders: Teresa Abelleira, Fiamma Benitez, Marta Carro, Irene Guerrero, Maite Oroz and Claudia Zornoza

Forwards: Marta Cardona, Athenea del Castillo, Esther González, Jennifer Hermoso, Eva Navarro, Salma Paralluelo and Alba Redondo

