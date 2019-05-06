Round 3 Questions & Answers - Monday 6th May

We're after the name of any book credited solely to JK Rowling or any of her pseudonyms that were released up to the end of 2018.
|CAREER OF EVIL
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|FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO FIND THEM
|5
|HARRY POTTER AND THE CHAMBER OF SECRETS
|10
|HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS
|4
|HARRY POTTER AND THE GOBLET OF FIRE
|8
|HARRY POTTER AND THE HALF-BLOOD PRINCE
|3
|HARRY POTTER AND THE ORDER OF THE PHOENIX
|5
|HARRY POTTER AND THE PHILOSOPHER'S STONE
|9
|HARRY POTTER AND THE PRISONER OF AZKABAN
|4
|LETHAL WHITE
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|QUIDDITCH THROUGH THE AGES
|1
|THE CASUAL VACANCY
|1
|THE CUCKOO'S CALLING
|1
|THE SILKWORM
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|THE TALES OF BEEDLE THE BARD
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|VERY GOOD LIVES: THE FRINGE BENEFITS OF FAILURE AND THE IMPORTANCE OF IMAGINATION
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We'd like you to tell us any word that appears in the full title of a recipe book written by Nigella Lawson and published before the end of 2018.
|A
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|BAKING
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|BITES
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|CELEBRATE
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|CELEBRATES
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|CELEBRATION
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|CHRISTMAS
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|CLASSICS
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|COMFORT
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|COOKING
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|DELECTABLE
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|DELICIOUS
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|DINNERS
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|DOMESTIC
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|EASY
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|EAT
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|EATING
|1
|EDITION
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|ELEGANT
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|EVERYDAY
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|EXPRESS
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|FAST
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|FEAST
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|FEEL
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|FESTIVITIES
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|FLAVORS
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|FOOD
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|FOR
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|FOREVER
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|FRESH
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|FRIENDS
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|FROM
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|GODDESS
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|GOOD
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|HEART
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|HOME
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|HOW
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|INSPIRATION
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|INSPIRED
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|INSTANT
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|ITALIAN
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|KITCHEN
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|LIFE
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|MINIS
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|NIGELLA
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|NIGELLISSIMA
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|OCCASION
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