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Round 3 Questions & Answers - Monday 6th May

Round 3 Questions & Answers - Monday 6th May

JK Rowling Books And Nigella Cook Books

We're after the name of any book credited solely to JK Rowling or any of her pseudonyms that were released up to the end of 2018.

CAREER OF EVIL 0
FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO FIND THEM 5
HARRY POTTER AND THE CHAMBER OF SECRETS 10
HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS 4
HARRY POTTER AND THE GOBLET OF FIRE 8
HARRY POTTER AND THE HALF-BLOOD PRINCE 3
HARRY POTTER AND THE ORDER OF THE PHOENIX 5
HARRY POTTER AND THE PHILOSOPHER'S STONE 9
HARRY POTTER AND THE PRISONER OF AZKABAN 4
LETHAL WHITE 0
QUIDDITCH THROUGH THE AGES 1
THE CASUAL VACANCY 1
THE CUCKOO'S CALLING 1
THE SILKWORM 0
THE TALES OF BEEDLE THE BARD 0
VERY GOOD LIVES: THE FRINGE BENEFITS OF FAILURE AND THE IMPORTANCE OF IMAGINATION 0




We'd like you to tell us any word that appears in the full title of a recipe book written by Nigella Lawson and published before the end of 2018.

A 0
ALL 0
AND 0
ANNIVERSARY 0
ANY 0
ART 0
AT 2
BAKING 0
BE 0
BITES 7
CELEBRATE 0
CELEBRATES 0
CELEBRATION 0
CHRISTMAS 3
CLASSICS 0
COMFORT 1
COOKING 2
DELECTABLE 0
DELICIOUS 4
DINNERS 0
DOMESTIC 2
EASY 4
EAT 2
EATING 1
EDITION 0
ELEGANT 0
EVERYDAY 0
EXPRESS 2
FAMILY 0
FAST 0
FEAST 2
FEEL 0
FESTIVITIES 0
FLAVORS 0
FOOD 15
FOR 0
FOREVER 0
FRESH 1
FRIENDS 1
FROM 0
GODDESS 2
GOOD 0
HEART 0
HOME 2
HOW 1
INSPIRATION 0
INSPIRED 0
INSTANT 0
ITALIAN 1
KITCHEN 4
LIFE 0
MINIS 0
MY 3
NIGELLA 19
NIGELLISSIMA 0
OCCASION 0
OF 2
ON 0
PERFECT 0
PLATE 0
PLEASURES 0
PRINCIPLES 0
RECIPES 3
ROUND 0
SIMPLY 0
SUMMER 0
TABLE 4
THAT 0
THE 2
TO 1
UNCOMPLICATED 0
VINTAGE 0
YEAR 0
YOUR 0




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