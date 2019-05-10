Round 3 Questions & Answers - Friday 10th May

We want you to name any country that lies wholly in the tropics. That is any country that is totally south of the Tropic of Cancer and totally north of the Tropic of Capricorn.
|ANGOLA
|0
|ANTIGUA AND BARBUDA
|0
|BARBADOS
|2
|BELIZE
|0
|BENIN
|0
|BOLIVIA
|0
|BRUNEI
|1
|BURKINA FASO
|0
|BURUNDI
|0
|CAMBODIA
|1
|CAMEROON
|1
|CAPE VERDE
|0
|CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
|0
|CHAD
|0
|COLOMBIA
|4
|COMOROS
|0
|COSTA RICA
|1
|COTE D'IVOIRE
|0
|DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO
|0
|DJIBOUTI
|0
|DOMINICA
|0
|DOMINICAN REPUBLIC
|1
|ECUADOR
|4
|EL SALVADOR
|0
|EQUATORIAL GUINEA
|0
|ERITREA
|0
|ETHIOPIA
|1
|FEDERATED STATES OF MICRONESIA
|0
|FIJI
|22
|GABON
|0
|GAMBIA
|0
|GHANA
|0
|GRENADA
|0
|GUATEMALA
|0
|GUINEA
|0
|GUINEA-BISSAU
|0
|GUYANA
|1
|HAITI
|0
|HONDURAS
|0
|INDONESIA
|31
|JAMAICA
|8
|KENYA
|2
|KIRIBATI
|0
|LAOS
|0
|LIBERIA
|0
|MALAWI
|0
|MALAYSIA
|16
|MALDIVES
|4
|MARSHALL ISLANDS
|0
|MAURITIUS
|0
|NAURU
|0
|NICARAGUA
|0
|NIGERIA
|0
|PALAU
|0
|PANAMA
|3
|PAPUA NEW GUINEA
|7
|CUBA
|2
|PERU
|2
|PHILIPPINES
|10
|REPUBLIC OF THE CONGO
|0
|RWANDA
|1
|SAINT KITTS AND NEVIS
|0
|SAINT LUCIA
|0
|SAINT VINCENT AND THE GRENADINES
|0
|SAMOA
|4
|SAO TOME AND PRINCIPE
|0
|SENEGAL
|0
|SEYCHELLES
|0
|SIERRA LEONE
|0
|SINGAPORE
|15
|SOLOMON ISLANDS
|0
|SOMALIA
|1
|SOUTH SUDAN
|0
|SRI LANKA
|4
|SUDAN
|0
|SURINAME
|0
|TANZANIA
|1
|THAILAND
|6
|TIMOR-LESTE
|0
|TOGO
|0
|TONGA
|3
|TRINIDAD AND TOBAGO
|1
|TUVALU
|0
|UGANDA
|2
|VANUATU
|6
|VENEZUELA
|1
|VIETNAM
|3
|YEMEN
|0
|ZAMBIA
|0
|ZIMBABWE
|1
We'd like you to tell us any country whose name in English starts and ends with a vowel.
|ALBANIA
|9
|ALGERIA
|8
|ANDORRA
|2
|ANGOLA
|7
|ANTIGUA AND BARBUDA
|3
|ARGENTINA
|19
|ARMENIA
|2
|AUSTRALIA
|82
|AUSTRIA
|46
|EQUATORIAL GUINEA
|0
|ERITREA
|4
|ESTONIA
|5
|ESWATINI
|0
|ETHIOPIA
|20
|INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA
|0
|INDEPENDENT STATE OF SAMOA
|0
|INDIA
|39
|INDONESIA
|13
|ISLAMIC REPUBLIC OF MAURITANIA
|0
|UGANDA
|18
|UKRAINE
|5
|UNION OF BURMA
|0
|UNITED REPUBLIC OF TANZANIA
|0
|UNITED STATES OF AMERICA
|48