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Round 3 Questions & Answers - Friday 10th May

Round 3 Questions & Answers - Friday 10th May

Countries In The Tropics And Countries Starting And Ending With A Vowel

We want you to name any country that lies wholly in the tropics. That is any country that is totally south of the Tropic of Cancer and totally north of the Tropic of Capricorn.

ANGOLA 0
ANTIGUA AND BARBUDA 0
BARBADOS 2
BELIZE 0
BENIN 0
BOLIVIA 0
BRUNEI 1
BURKINA FASO 0
BURUNDI 0
CAMBODIA 1
CAMEROON 1
CAPE VERDE 0
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 0
CHAD 0
COLOMBIA 4
COMOROS 0
COSTA RICA 1
COTE D'IVOIRE 0
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO 0
DJIBOUTI 0
DOMINICA 0
DOMINICAN REPUBLIC 1
ECUADOR 4
EL SALVADOR 0
EQUATORIAL GUINEA 0
ERITREA 0
ETHIOPIA 1
FEDERATED STATES OF MICRONESIA 0
FIJI 22
GABON 0
GAMBIA 0
GHANA 0
GRENADA 0
GUATEMALA 0
GUINEA 0
GUINEA-BISSAU 0
GUYANA 1
HAITI 0
HONDURAS 0
INDONESIA 31
JAMAICA 8
KENYA 2
KIRIBATI 0
LAOS 0
LIBERIA 0
MALAWI 0
MALAYSIA 16
MALDIVES 4
MARSHALL ISLANDS 0
MAURITIUS 0
NAURU 0
NICARAGUA 0
NIGERIA 0
PALAU 0
PANAMA 3
PAPUA NEW GUINEA 7
CUBA 2
PERU 2
PHILIPPINES 10
REPUBLIC OF THE CONGO 0
RWANDA 1
SAINT KITTS AND NEVIS 0
SAINT LUCIA 0
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES 0
SAMOA 4
SAO TOME AND PRINCIPE 0
SENEGAL 0
SEYCHELLES 0
SIERRA LEONE 0
SINGAPORE 15
SOLOMON ISLANDS 0
SOMALIA 1
SOUTH SUDAN 0
SRI LANKA 4
SUDAN 0
SURINAME 0
TANZANIA 1
THAILAND 6
TIMOR-LESTE 0
TOGO 0
TONGA 3
TRINIDAD AND TOBAGO 1
TUVALU 0
UGANDA 2
VANUATU 6
VENEZUELA 1
VIETNAM 3
YEMEN 0
ZAMBIA 0
ZIMBABWE 1




We'd like you to tell us any country whose name in English starts and ends with a vowel.

ALBANIA 9
ALGERIA 8
ANDORRA 2
ANGOLA 7
ANTIGUA AND BARBUDA 3
ARGENTINA 19
ARMENIA 2
AUSTRALIA 82
AUSTRIA 46
EQUATORIAL GUINEA 0
ERITREA 4
ESTONIA 5
ESWATINI 0
ETHIOPIA 20
INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA 0
INDEPENDENT STATE OF SAMOA 0
INDIA 39
INDONESIA 13
ISLAMIC REPUBLIC OF MAURITANIA 0
UGANDA 18
UKRAINE 5
UNION OF BURMA 0
UNITED REPUBLIC OF TANZANIA 0
UNITED STATES OF AMERICA 48



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