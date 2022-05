AFC U23 Asian Cup Fixtures

Watch all of the AFC U23 Asian Cup live on Paramount+.

This year's AFC U23 Asian Cup Uzbekistan will see the Australia U23's come up against Jordan, Iraq and Kuwait.

All the action begins on June 1 with Australia involved in the opening matchday when they take on Kuwait.

AFC U23 Asian Cup Uzbekistan 2022 - Fixtures

Date Time (AEST) Event Round Location Watch 1 Jun 2250-2450, kick off 2300 Iran vs Qatar MD 1 Bunyodkor Stadium, Tashkent Watch on Paramount+ 1 Jun 2250-2450, kick off 2300 Australia vs Kuwait MD 1 Markaziy Stadium, Qarshi Watch on Paramount+ 2 Jun 0120-0320, kick off 0130 Uzbekistan vs Turkmenistan MD 1 Pakhtakor Stadium, Tashkent Watch on Paramount+ 2 Jun 0250-0450, kick off 0300 Jordan vs Iraq MD 1 Markaziy Stadium, Qarshi Watch on Paramount+ 2 Jun 2250-2450, kick off 2300 Korea Republic vs Malaysia MD 1 Lokomotiv Stadium, Tashkent Watch on Paramount+ 3 Jun 0050-0250, kick off 0100 Thailand vs Vietnam MD 1 Lokomotiv Stadium, Tashkent Watch on Paramount+ 3 Jun 2250-2450, kick off 2300 UAE vs Japan MD 1 Pakhtakor Stadium, Tashkent Watch on Paramount+ 4 Jun 0050-0250, kick off 0100 Saudi Arabia vs Tajikistan MD 1 Lokomotiv Stadium, Tashkent Watch on Paramount+ 4 Jun 2250-2450, kick off 2300 Turkmenistan vs Iran MD 2 Bunyodkor Stadium, Tashkent Watch on Paramount+ 4 Jun 2250-2450, kick off 2300 Iraq vs Australia MD 2 Markaziy Stadium, Qarshi Watch on Paramount+ 5 Jun 0050-0250, kick off 0100 Qatar vs Uzbekistan MD 2 Pakhtakor Stadium, Tashkent Watch on Paramount+ 5 Jun 0250-0450, kick off 0300 Kuwait vs Jordan MD 2 Markaziy Stadium, Qarshi Watch on Paramount+ 5 Jun 2250-2450, kick off 2300 Vietnam vs Korea Republic MD 2 Lokomotiv Stadium, Tashkent Watch on Paramount+ 6 Jun 0050-0250, kick off 0100 Malaysia vs Thailand MD 2 Bunyodkor Stadium, Tashkent Watch on Paramount+ 6 Jun 2250-2450, kick off 2300 Japan vs Saudi Arabia MD 2 Pakhtakor Stadium, Tashkent Watch on Paramount+ 7 Jun 0050-0250, kick off 0100 Tajikistan vs UAE MD 2 Lokomotiv Stadium, Tashkent Watch on Paramount+ 7 Jun 2250-2450, kick off 2300 Australia vs Jordan MD 3 Lokomotiv Stadium, Tashkent Watch on Paramount+ 7 Jun 2250-2450, kick off 2300 Iraq vs Kuwait MD 3 Markaziy Stadium, Qarshi Watch on Paramount+ 8 Jun 0250-0450, kick off 0300 Uzbekistan vs Iran MD 3 Markaziy Stadium, Qarshi Watch on Paramount+ 8 Jun 0250-0450, kick off 0300 Qatar vs Turkemenistan MD 3 Bunyodkor Stadium, Tashkent Watch on Paramount+ 8 Jun 2250-2450, kick off 2300 Korea Republic vs Thailand MD 3 Pakhtakor Stadium, Tashkent Watch on Paramount+ 8 Jun 2250-2450, kick off 2300 Vietnam vs Malaysia MD 3 Lokomotiv Stadium, Tashkent Watch on Paramount+ 9 Jun 2250-2450, kick off 2300 Saudi Arabia vs UAE MD 3 Lokomotiv Stadium, Tashkent Watch on Paramount+ 9 Jun 2250-2450, kick off 2300 Japan vs Tajikistan MD 3 Bunyodkor Stadium, Tashkent Watch on Paramount+ 11 Jun 2250-2450, kick off 2300 1B vs 2A QF 2 Bunyodkor Stadium, Tashkent Watch on Paramount+ 12 Jun 0150-0350, kick off 0200 1A vs 2B QF 1 Pakhtakor Stadium, Tashkent Watch on Paramount+ 12 Jun 2250-2450, kick off 2300 1C vs 2D QF 3 Pakhtakor Stadium, Tashkent Watch on Paramount+ 13 Jun 0150-0350, kick off 0200 1D vs 2C QF 4 Lokomotiv Stadium, Tashkent Watch on Paramount+

Stay tuned for further event details