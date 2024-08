Relive the 2023/24 Roshn Saudi League Season

Catch up with all the best moments from the 2023/24 Roshn Saudi League with highlights and full match replays from every round of the competition.

Super Cup

Date Times (AEST) Teams Watch 9 Apr 0250-0500, kick off 0300 Al Ittihad vs Al Wehda Highlights, Full Match 9 Apr 0520-0730, kick off 0530 Al Hilal vs Al Nassr Highlights, Full Match 12 Apr 0320-0530, kick off 0330 Al Ittihad vs Al Hilal Highlights, Full Match

King's Cup

Date Times (AEST) Event Teams Watch 11 Dec 2320-2530, kick-off 2330 Quarter Final Abha vs Al Khaleej Highlights, Full Match 12 Dec 0135-0345, kick-off 0145 Quarter Final Al Hilal vs Al Taawoun Highlights, Full Match 12 Dec 0450-0700, kick-off 0500 Quarter Final Al Shabab vs Al Nassr Highlights, Full Match 5 Feb 0205-0415, kick off 0215 Quarter Final Al Faisaly vs Al Ittihad Highlights, Full Match 1 May 0350-0600, kick off 0400 Semi Final Al Ittihad vs Al Hilal Full Match 2 May 0350-0600, kick off 0400 Semi Final Al Nassr vs Al Khaleej Full Match 1 Jun 0350-0600, kick off 0400 Final Al Hilal vs Al Nassr Full Match

Roshn Saudi League