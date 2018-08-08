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Pointless Questions & Answers - Wed 8 Aug

Pointless Questions & Answers - Wed 8 Aug

Australian Test Wicket-Keepers

We are looking for any cricketer who played as the designated wicket-keeper in a test for the Australian men's team up until May 2018.

ADAM GILCHRIST 24
AFFIE JARVIS   0
BARLOW CARKEEK 0
BARRY JARMAN 0
BEN BARNETT 0
BERT OLDFIELD 0
BILLY MURDOCH 0
BRAD HADDIN 8
BRIAN TABER 0
DON TALLON 0
FREDERICK BURTON 0
GIL LANGLEY 0
GRAHAM MANOU 0
GREG DYER 0
HAMMY LOVE 0
IAN HEALY 25
JACK BLACKHAM 0
JAMES KELLY 0
JOHN MACLEAN 0
KEVIN WRIGHT 1
LEN MADDOCKS 0
MATTHEW WADE 5
PETER NEVILL 1
PHIL EMERY 3
ROD MARSH 21
ROGER WOOLLEY 0
RON SAGGERS 0
SAMMY CARTER 1
STEVE RIXON 1
TIM PAINE 19
TIM ZOEHRER 1
WALLY GROUT 5
WAYNE PHILLIPS 3

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