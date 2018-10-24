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Round 3 Questions & Answers - Wed 24 Oct

Round 3 Questions & Answers - Wed 24 Oct

Boxers Defeated By Muhammad Ali And Tennis Players Defeated By Martina Navratilova

We would like you to name any boxer defeated by Muhammad Ali in any of his 61 professional fights.

AL LEWIS 0
ALEJANDRO LAVORANTE 0
ALEX MITEFF 0
ALFREDO EVANGELISTA 0
ALONZO JOHNSON 0
ARCHIE MOORE 0
BILLY DANIELS 0
BOB FOSTER 0
BRIAN LONDON 0
BUSTER MATHIS 0
CHARLIE POWELL 0
CHUCK WEPNER 0
CLEVELAND WILLIAMS 0
DON WARNER 0
DONNIE FLEEMAN 0
DOUG JONES 0
DUKE SABEDONG 0
EARNIE SHAVERS 0
ERNIE TERRELL 0
FLOYD PATTERSON 1
GEORGE CHUVALO 0
GEORGE FOREMAN 17
GEORGE LOGAN 0
HENRY COOPER 1
HERB SILER 0
JEAN-PIERRE COOPMAN 0
JERRY QUARRY 0
JIMMY ELLIS 0
JIMMY ROBINSON 0
JIMMY YOUNG 0
JOE BUGNER 3
JOE FRAZIER 23
JÜRGEN BLIN 0
KARL MILDENBERGER 0
KEN NORTON 0
LAMAR CLARK 0
LEON SPINKS 0
MAC FOSTER 0
OSCAR BONAVENA 0
RICHARD DUNN 0
RON LYLE 0
RUDIE LUBBERS 0
SONNY BANKS 0
SONNY LISTON 5
TONY ESPERTI 0
TUNNEY HUNSAKER 1
WILLI BESMANOFF 0
ZORA FOLLEY 0


We would like you to give us the name of any male or female tennis player who has been defeated by Martina Navratilova in a Ladies' Singles, Ladies' Doubles or Mixed Doubles final at Wimbledon.

ANASTASIA RODIONOVA 0
ANDREA JAEGER 0
ANDY RAM 0
ANNE SMITH 0
BETTY STOVE 0
BILLIE JEAN KING 7
CHRIS EVERT 17
CYRIL SUK 0
GIGI FERNANDEZ 0
HANA MANDLIKOVA 0
JOHN FITZGERALD 0
KATHY JORDAN 0
LIZ SMYLIE 0
MANON BOLLEGRAF 0
ROSEMARY CASALS 0
STEFFI GRAF 11
TOM NIJSSEN 0
WENDY TURNBULL 0
ZINA GARRISON 0


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