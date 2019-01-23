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Round 3 Questions & Answers - Wed 23 Jan

Round 3 Questions & Answers - Wed 23 Jan

Kids Play: Simpsons Mini-figures And Disneyland Attractions

We're looking for characters from the animated TV show 'The Simpsons' who have been made into official LEGO Mini-figures.

APU NAHASAPEEMAPETILON 5
BART SIMPSON 71
BARTMAN 1
CHIEF WIGGUM 1
COMIC BOOK GUY 1
DR. HIBBERT 1
EDNA KRABAPPEL 0
FALLOUT BOY 0
GRAMPA SIMPSON 2
GROUNDSKEEPER WILLIE 0
HANS MOLEMAN 0
HOMER SIMPSON 58
ITCHY 0
KRUSTY THE CLOWN 8
LISA SIMPSON 42
MAGGIE SIMPSON 29
MARGE SIMPSON 50
MARTIN PRINCE 0
MILHOUSE VAN HOUTEN 5
MR BURNS 6
NED FLANDERS 2
NELSON MUNTZ 1
PATTY 1
PROFESSOR FRINK 0
RALPH WIGGUM 1
SANTA'S LITTLE HELPER 0
SCRATCHY 0
SELMA 1
SMITHERS 7
SNOWBALL II 0


We'd like you to name any of the 49 attractions at Disneyland Park in Anaheim USA, that are listed on the Disney.com.au website as of August 2018.

ALICE IN WONDERLAND 1
ASTRO ORBITOR 0
AUTOPIA 0
BIG THUNDER MOUNTAIN RAILROAD 0
BUZZ LIGHTYEAR ASTRO BLASTERS 0
CASEY JR. CIRCUS TRAIN 0
CHIP 'N DALE TREEHOUSE 0
DAVY CROCKETT'S EXPLORER CANOES 0
DISNEYLAND MONORAIL 0
DISNEYLAND RAILROAD 0
DONALD'S BOAT 0
DUMBO THE FLYING ELEPHANT 1
FANTASMIC! 0
FANTASY FAIRE 0
FINDING NEMO SUBMARINE VOYAGE 0
FRONTIERLAND SHOOTIN' EXPOSITION 0
GADGET'S GO COASTER 0
GOOFY'S PLAYHOUSE 0
HAUNTED MANSION 1
INDIANA JONES ADVENTURE 0
"IT'S A SMALL WORLD" 6
JUNGLE CRUISE 1
KING ARTHUR CARROUSEL 0
MAD TEA PARTY 0
MAIN STREET CINEMA 0
MAIN STREET VEHICLES 0
MARK TWAIN RIVERBOAT 0
MATTERHORN BOBSLEDS 1
MICKEY'S HOUSE AND MEET MICKEY 0
MINNIE'S HOUSE 0
MR. TOAD'S WILD RIDE 0
PETER PAN'S FLIGHT 0
PINOCCHIO'S DARING JOURNEY 0
PIRATE'S LAIR ON TOM SAWYER ISLAND 0
PIRATES OF THE CARIBBEAN 5
PIXIE HOLLOW - TINKER BELL & HER FAIRY FRIENDS 0
ROGER RABBIT'S CAR TOON SPIN 0
SAILING SHIP COLUMBIA 0
SLEEPING BEAUTY CASTLE WALKTHROUGH 1
SNOW WHITE'S SCARY ADVENTURES 0
SPACE MOUNTAIN 4
SPLASH MOUNTAIN 0
STAR TOURS 0
STAR WARS' LAUNCH BAY 0
STORYBOOK LAND CANAL BOATS 0
TARZAN'S TREEHOUSE 0
THE DISNEYLAND STORY PRESENTING GREAT MOMENTS WITH MR. LINCOLN 1
THE MANY ADVENTURES OF WINNIE THE POOH 0
WALT DISNEY'S ENCHANTED TIKI ROOM 0


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