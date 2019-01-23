Round 3 Questions & Answers - Wed 23 Jan

|ALICE IN WONDERLAND
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|ASTRO ORBITOR
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|AUTOPIA
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|BIG THUNDER MOUNTAIN RAILROAD
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|BUZZ LIGHTYEAR ASTRO BLASTERS
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|CASEY JR. CIRCUS TRAIN
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|CHIP 'N DALE TREEHOUSE
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|DAVY CROCKETT'S EXPLORER CANOES
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|DISNEYLAND MONORAIL
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|DISNEYLAND RAILROAD
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|DONALD'S BOAT
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|DUMBO THE FLYING ELEPHANT
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|FANTASMIC!
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|FANTASY FAIRE
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|FINDING NEMO SUBMARINE VOYAGE
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|FRONTIERLAND SHOOTIN' EXPOSITION
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|GADGET'S GO COASTER
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|GOOFY'S PLAYHOUSE
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|HAUNTED MANSION
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|INDIANA JONES ADVENTURE
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|"IT'S A SMALL WORLD"
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|JUNGLE CRUISE
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|KING ARTHUR CARROUSEL
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|MAD TEA PARTY
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|MAIN STREET CINEMA
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|MAIN STREET VEHICLES
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|MARK TWAIN RIVERBOAT
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|MATTERHORN BOBSLEDS
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|MICKEY'S HOUSE AND MEET MICKEY
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|MINNIE'S HOUSE
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|MR. TOAD'S WILD RIDE
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|PETER PAN'S FLIGHT
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|PINOCCHIO'S DARING JOURNEY
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|PIRATE'S LAIR ON TOM SAWYER ISLAND
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|PIRATES OF THE CARIBBEAN
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|PIXIE HOLLOW - TINKER BELL & HER FAIRY FRIENDS
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|ROGER RABBIT'S CAR TOON SPIN
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|SAILING SHIP COLUMBIA
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|SLEEPING BEAUTY CASTLE WALKTHROUGH
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|SNOW WHITE'S SCARY ADVENTURES
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|SPACE MOUNTAIN
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|SPLASH MOUNTAIN
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|STAR TOURS
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|STAR WARS' LAUNCH BAY
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|STORYBOOK LAND CANAL BOATS
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|TARZAN'S TREEHOUSE
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|THE DISNEYLAND STORY PRESENTING GREAT MOMENTS WITH MR. LINCOLN
|1
|THE MANY ADVENTURES OF WINNIE THE POOH
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|WALT DISNEY'S ENCHANTED TIKI ROOM
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