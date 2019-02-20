Back Round 3 Questions & Answers - Wednesday 20th February Logies Hosts And Top Musos We just need you to name anyone who has been the official host of the Logie Awards TV ceremony, from its 1959 inception until the final host performed the role in 2011.
ADAM HILLS
0
ANDREW DADDO
0
ANDREW DENTON
0
ANDREW O'KEEFE
0
BERT NEWTON
41
DARYL SOMERS
10
DAVE HUGHES
6
DON LANE
6
EDDIE MCGUIRE
1
FIFI BOX
0
GEORGIE PARKER
0
GERALD LYONS
0
GOOGIE WITHERS
0
GRAHAM KENNEDY
5
GREG EVANS
0
GRETEL KILLEEN
0
HUGH O'BRIAN
0
JIMMY EDWARDS
0
LISA MCCUNE
0
MARK MITCHELL
0
MICHAEL PARKINSON
0
MIKE WILLESEE
0
NONI HAZLEHURST
0
RAY MARTIN
3
ROVE MCMANUS
7
SHANE BOURNE
0
SHAUN MICALLEF
0
STEVE VIZARD
0
WENDY HARMER
2
We’re after the name of any winner (individual or band) of ’The Grammy Lifetime Achievement Award’ from the first awards in 1963 up to 2018.The award recognizes the leading artists of many popular types of music, with some winning both in bands and as an individual.
AHMAD JAMAL
0
AL GREEN
0
ANDRÉ PREVIN
0
ANDRÉS SEGOVIA
0
ANTONIO CARLOS JOBIM
0
ARETHA FRANKLIN
6
ARMANDO MANZANERO
0
ART BLAKEY
0
ART TATUM
0
ARTHUR RUBINSTEIN
0
ARTIE SHAW
0
ARTURO TOSCANINI
0
BARBRA STREISAND
3
B.B. KING
0
BEE GEES
7
BENNY CARTER
0
BENNY GOODMAN
0
BESSIE SMITH
0
BILL EVANS
0
BILL MONROE
0
BILLIE HOLIDAY
0
BING CROSBY
2
BLIND BOYS OF ALABAMA
0
BO DIDDLEY
0
BOB DYLAN
5
BOB MARLEY
0
BOB WILLS
0
BOBBY "BLUE" BLAND
0
BOBBY DARIN
0
BOOKER T. & THE M.G.'S
0
BRENDA LEE
0
BUDDY GUY
0
BUDDY HOLLY
0
BURT BACHARACH
1
CAB CALLOWAY
0
CAROLE KING
0
CELIA CRUZ
0
CHARLES MINGUS
0
CHARLEY PRIDE
0
CHARLIE HADEN
0
CHARLIE PARKER
0
CHET ATKINS
0
CHUCK BERRY
0
CLARK TERRY
0
CLIFTON CHENIER
0
COUNT BASIE
0
CREAM
0
CURTIS MAYFIELD
0
DAVE BRUBECK
0
DAVID "HONEYBOY" EDWARDS
0
DAVID BOWIE
1
DEAN MARTIN
0
DIANA ROSS
0
DIZZY GILLESPIE
0
DOC WATSON
0
DOLLY PARTON
4
DORIS DAY
0
DUKE ELLINGTON
1
EARL SCRUGGS
0
EARTH, WIND & FIRE
0
EDDY ARNOLD
0
ELLA FITZGERALD
1
ELLA JENKINS
0
ELVIS PRESLEY
9
EMMYLOU HARRIS
0
ENRICO CARUSO
0
ETTA JAMES
0
FATS DOMINO
1
FATS WALLER
0
FLACO JIMÉNEZ
0
FRANK SINATRA
7
FRANK ZAPPA
0
FRED ASTAIRE
0
GENE AUTRY
0
GEORG SOLTI
2
GEORGE BEVERLY SHEA
0
GEORGE HARRISON
0
GEORGE JONES
0
GIL SCOTT-HERON
0
GLEN CAMPBELL
0
GLENN GOULD
0
GLENN MILLER
0
HAL BLAINE
0
HANK JONES
0
HANK WILLIAMS
0
HARRY BELAFONTE
0
HENRY MANCINI
0
HERBIE HANCOCK
0
IGOR STRAVINSKY
0
IRVING BERLIN
0
ISAAC STERN
0
ITZHAK PERLMAN
0
JAMES BROWN
1
JANIS JOPLIN
0
JASCHA HEIFETZ
0
JEFFERSON AIRPLANE
0
JELLY ROLL MORTON
0
JERRY LEE LEWIS
0
JESSYE NORMAN
0
JIMI HENDRIX
0
JIMMIE RODGERS
0
JOAN BAEZ
0
JOHN COLTRANE
0
JOHN LEE HOOKER
0
JOHN LENNON
2
JOHNNY CASH
1
JOHNNY MATHIS
0
JONI MITCHELL
0
JUDY GARLAND
0
JUILLIARD STRING QUARTET
0
JULIE ANDREWS
2
KITTY WELLS
0
KRAFTWERK
0
KRIS KRISTOFFERSON
1
LED ZEPPELIN
1
LENA HORNE
0
LEONARD BERNSTEIN
0
LEONARD COHEN
0
LEONTYNE PRICE
0
LIGHTNIN' HOPKINS
0
LINDA RONSTADT
2
LITTLE RICHARD
0
LORETTA LYNN
0
LOUIS ARMSTRONG
2
LOUIS JORDAN
0
MAHALIA JACKSON
0
MARIA CALLAS
0
MARIAN ANDERSON
0
MARVIN GAYE
0
MAUD POWELL
0
MAX ROACH
0
MEL TORMƒ
0
MERLE HAGGARD
0
MICHAEL JACKSON
0
MILES DAVIS
0
MITCH MILLER
0
MORTON GOULD
0
MUDDY WATERS
0
NAT KING COLE
1
NEIL DIAMOND
4
NINA SIMONE
0
ORNETTE COLEMAN
0
OSCAR PETERSON
0
OTIS REDDING
0
PABLO CASALS
0
PATSY CLINE
1
PATTI PAGE
0
PAUL MCCARTNEY
8
PAUL ROBESON
0
PEGGY LEE
0
PERRY COMO
0
PETE SEEGER
0
PIERRE BOULEZ
1
PINETOP PERKINS
0
QUEEN
4
RAMONES
0
RAVI SHANKAR
0
RAY CHARLES
1
RICHARD PRYOR
0
ROBERT JOHNSON
0
ROSEMARY CLOONEY
0
ROY ACUFF
0
ROY HAYNES
0
ROY ORBISON
0
RUN-DMC
1
RUTH BROWN
0
SAM COOKE
0
SAMMY DAVIS JR.
0
SARAH VAUGHAN
0
SHIRLEY CAESAR
0
SIMON & GARFUNKEL
1
SLY STONE
0
SMOKEY ROBINSON
0
SONNY ROLLINS
0
STƒPHANE GRAPPELLI
0
STEVIE WONDER
6
THE ALLMAN BROTHERS BAND
0
THE BAND
0
THE BEACH BOYS
0
THE BEATLES
14
THE CARTER FAMILY
0
THE DOORS
0
THE EVERLY BROTHERS
0
THE FOUR TOPS
0
THE FUNK BROTHERS
0
THE GRATEFUL DEAD
0
THE ISLEY BROTHERS
0
THE KINGSTON TRIO
0
THE LOUVIN BROTHERS
0
THE MEMPHIS HORNS
0
THE METERS
0
THE MILLS BROTHERS
0
THE ROLLING STONES
5
THE STAPLE SINGERS
0
THE TEMPTATIONS
0
THE VELVET UNDERGROUND
0
THE WEAVERS
0
THE WHO
0
THELONIOUS MONK
0
TINA TURNER
1
TITO PUENTE
0
TOM PAXTON
0
TONY BENNETT
0
VAN CLIBURN
0
VLADIMIR HOROWITZ
0
WAYNE SHORTER
0
WILLIE NELSON
0
WOODY GUTHRIE
0
WOODY HERMAN
0