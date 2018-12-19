Round 3 Questions & Answers - Wed 19 Dec

We’d like you to us anyone who has received a voice-acting credit for any of the four 'Shrek' films.
|ALINA PHELAN
|0
|AMY POEHLER
|0
|AMY SEDARIS
|0
|ANDREW ADAMSON
|0
|ANDREW BIRCH
|0
|ANTONIO BANDERAS
|15
|ARON WARNER
|0
|BILLIE HAYES
|0
|BOBBY BLOCK
|0
|BRIAN HOPKINS
|0
|CAMERON DIAZ
|32
|CHERI OTERI
|0
|CHRIS MILLER
|2
|CHRISTOPHER KNIGHTS
|0
|CALVIN REMSBERG
|0
|CLIVE PEARSE
|0
|CODY CAMERON
|0
|CONRAD VERNON
|0
|CRAIG ROBINSON
|0
|DANTE JAMES HAUSER
|0
|DAVID P. SMITH
|0
|EDDIE MURPHY
|45
|ERIC IDLE
|0
|ERIKA THOMAS
|0
|GUILLAUME ARETOS
|0
|IAN MCSHANE
|0
|JACQUIE BARNBROOK
|0
|JAMES RYAN
|0
|JANE LYNCH
|0
|JASPER JOHANNES ANDREWS
|0
|JEAN-PAUL VIGNON
|0
|JENNIFER SAUNDERS
|1
|JEREMY HOLLINGWORTH
|0
|JIM CUMMINGS
|0
|JOAN RIVERS
|0
|JOHN BISOM
|0
|JOHN CLEESE
|2
|JOHN KRASINSKI
|0
|JOHN LITHGOW
|2
|JON HAMM
|0
|JORDAN ALEXANDER HAUSER
|0
|JULIE ANDREWS
|4
|JUSTIN TIMBERLAKE
|1
|KARI WAHLGREN
|0
|KATHLEEN FREEMAN
|0
|KATHY GRIFFIN
|0
|KELLY ASBURY
|0
|KELLY COONEY
|0
|KRISTEN SCHAAL
|0
|LAKE BELL
|0
|LARRY KING
|0
|LATIFA OUAOU
|0
|MARK MOSELEY
|0
|MARK VALLEY
|0
|MARY KAY PLACE
|0
|MATTHEW GONDER
|0
|MAYA RUDOLPH
|0
|MEREDITH VIEIRA
|0
|MICHAEL GALASSO
|0
|MIKE MITCHELL
|0
|MIKE MYERS
|33
|MILES BAKSHI
|0
|NINA ZOE BAKSHI
|0
|OLLIE MITCHELL
|0
|PETER DENNIS
|0
|REGIS PHILBIN
|0
|RUPERT EVERETT
|0
|RYAN SEACREST
|0
|SEAN BISHOP
|0
|SETH ROGEN
|0
|SIMON J. SMITH
|0
|SUSANNE BLAKESLEE
|0
|TOM KANE
|0
|TOM MCGRATH
|0
|VAL BETTIN
|0
|VINCENT CASSEL
|0
|WALT DOHRN
|0
|WENDY BILANSKI
|0
|ZACHARY JAMES BERNARD
|0
We'd like you to name a song from the classic 1975 Al Green album 'Greatest Hits'.
|BELLE
|0
|CALL ME (COME BACK HOME)
|4
|FULL OF FIRE
|0
|HERE I AM (COME AND TAKE ME)
|1
|HOW CAN YOU MEND A BROKEN HEART
|0
|I CAN'T GET NEXT TO YOU
|0
|I'M STILL IN LOVE WITH YOU
|2
|L-O-V-E (LOVE)
|0
|LET'S GET MARRIED
|0
|LET'S STAY TOGETHER
|1
|LIVIN' FOR YOU
|0
|LOOK WHAT YOU DONE FOR ME
|0
|LOVE AND HAPPINESS
|1
|SHA LA LA (MAKE ME HAPPY)
|0
|TIRED OF BEING ALONE
|4
|YOU OUGHT TO BE WITH ME
|0