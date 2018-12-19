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Round 3 Questions & Answers - Wed 19 Dec

Round 3 Questions & Answers - Wed 19 Dec

Great Voices: Voice Actors from the Movie 'Shrek' and Al Green Songs

We’d like you to us anyone who has received a voice-acting credit for any of the four 'Shrek' films.

ALINA PHELAN 0
AMY POEHLER 0
AMY SEDARIS 0
ANDREW ADAMSON 0
ANDREW BIRCH 0
ANTONIO BANDERAS 15
ARON WARNER 0
BILLIE HAYES 0
BOBBY BLOCK 0
BRIAN HOPKINS 0
CAMERON DIAZ 32
CHERI OTERI 0
CHRIS MILLER 2
CHRISTOPHER KNIGHTS 0
CALVIN REMSBERG 0
CLIVE PEARSE 0
CODY CAMERON 0
CONRAD VERNON 0
CRAIG ROBINSON 0
DANTE JAMES HAUSER 0
DAVID P. SMITH 0
EDDIE MURPHY 45
ERIC IDLE 0
ERIKA THOMAS 0
GUILLAUME ARETOS 0
IAN MCSHANE 0
JACQUIE BARNBROOK 0
JAMES RYAN 0
JANE LYNCH 0
JASPER JOHANNES ANDREWS 0
JEAN-PAUL VIGNON 0
JENNIFER SAUNDERS 1
JEREMY HOLLINGWORTH 0
JIM CUMMINGS 0
JOAN RIVERS 0
JOHN BISOM 0
JOHN CLEESE 2
JOHN KRASINSKI 0
JOHN LITHGOW 2
JON HAMM 0
JORDAN ALEXANDER HAUSER 0
JULIE ANDREWS 4
JUSTIN TIMBERLAKE 1
KARI WAHLGREN 0
KATHLEEN FREEMAN 0
KATHY GRIFFIN 0
KELLY ASBURY 0
KELLY COONEY 0
KRISTEN SCHAAL 0
LAKE BELL 0
LARRY KING 0
LATIFA OUAOU 0
MARK MOSELEY 0
MARK VALLEY 0
MARY KAY PLACE 0
MATTHEW GONDER 0
MAYA RUDOLPH 0
MEREDITH VIEIRA 0
MICHAEL GALASSO 0
MIKE MITCHELL 0
MIKE MYERS 33
MILES BAKSHI 0
NINA ZOE BAKSHI 0
OLLIE MITCHELL 0
PETER DENNIS 0
REGIS PHILBIN 0
RUPERT EVERETT 0
RYAN SEACREST 0
SEAN BISHOP 0
SETH ROGEN 0
SIMON J. SMITH 0
SUSANNE BLAKESLEE 0
TOM KANE 0
TOM MCGRATH 0
VAL BETTIN 0
VINCENT CASSEL 0
WALT DOHRN 0
WENDY BILANSKI 0
ZACHARY JAMES BERNARD 0

We'd like you to name a song from the classic 1975 Al Green album 'Greatest Hits'.

BELLE 0
CALL ME (COME BACK HOME) 4
FULL OF FIRE 0
HERE I AM (COME AND TAKE ME) 1
HOW CAN YOU MEND A BROKEN HEART 0
I CAN'T GET NEXT TO YOU 0
I'M STILL IN LOVE WITH YOU 2
L-O-V-E (LOVE) 0
LET'S GET MARRIED 0
LET'S STAY TOGETHER 1
LIVIN' FOR YOU 0
LOOK WHAT YOU DONE FOR ME 0
LOVE AND HAPPINESS 1
SHA LA LA (MAKE ME HAPPY) 0
TIRED OF BEING ALONE 4
YOU OUGHT TO BE WITH ME 0


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