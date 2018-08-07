Pointless

Video ExtrasHome
Back

Pointless Questions & Answers - Tues 7 Aug

Pointless Questions & Answers - Tues 7 Aug

The Simpsons Actors

We are looking for anyone who has received a voice-acting credit in five or more episodes of 'The Simpsons' - according to the website IMDb as of the end of April 2018.

ALBERT BROOKS 0
CHRIS EDGERLY 1
DAN CASTELLANETA 3
DANA GOULD 0
DORIS GRAU 0
FRANK WELKER 0
GEORGE TAKEI 0
GLENN CLOSE 0
HANK AZARIA 19
HARRY SHEARER 9
JACKIE MASON 0
JAN HOOKS 0
JANE KACZMAREK 0
JO ANN HARRIS 0
JOE MANTEGNA 1
JON LOVITZ 0
JULIE KAVNER 2
KARL WIEDERGOTT 0
KELSEY GRAMMER 2
KEVIN MICHAEL RICHARDSON 0
MAGGIE ROSWELL 1
MARCIA MITZMAN GAVEN 0
MARCIA WALLACE 2
MAURICE LAMARCHE 0
MICHAEL DEES 0
MICHAEL YORK 0
NANCY CARTWRIGHT 16
PAMELA HAYDEN 3
PHIL HARTMAN 2
RUSSI TAYLOR 0
STACY KEACH 0
STEPHEN HAWKING 1
TERRY GREENE 0
TRESS MACNEILLE 0
VALERIE HARPER 0
YEARDLEY SMITH 9

Round 3 Questions & Answers - Friday 10th May
NEXT STORY

Round 3 Questions & Answers - Friday 10th May

    Advertisement

    Related Articles

    Round 3 Questions & Answers - Friday 10th May

    Round 3 Questions & Answers - Friday 10th May

    Countries In The Tropics And Countries Starting And Ending With A Vowel
    Round 1 Questions & Answers - Friday 10 May

    Round 1 Questions & Answers - Friday 10 May

    'What Th...'
    Round 3 Questions & Answers - Thursday 9th May

    Round 3 Questions & Answers - Thursday 9th May

    Cast Of 'Meet The Fockers' And Words Ending In '...Mate'
    Round 3 Questions & Answers - Wednesday 8th May

    Round 3 Questions & Answers - Wednesday 8th May

    O' In The Periodic Table And It's A Gas
    Round 3 Questions & Answers - Tuesday 7th May

    Round 3 Questions & Answers - Tuesday 7th May

    Words Beginning With 'TR...' And Words Beginning With 'Wh...'