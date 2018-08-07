Pointless Questions & Answers - Tues 7 Aug

We are looking for anyone who has received a voice-acting credit in five or more episodes of 'The Simpsons' - according to the website IMDb as of the end of April 2018.
ALBERT BROOKS 0
CHRIS EDGERLY 1
DAN CASTELLANETA 3
DANA GOULD 0
DORIS GRAU 0
FRANK WELKER 0
GEORGE TAKEI 0
GLENN CLOSE 0
HANK AZARIA 19
HARRY SHEARER 9
JACKIE MASON 0
JAN HOOKS 0
JANE KACZMAREK 0
JO ANN HARRIS 0
JOE MANTEGNA 1
JON LOVITZ 0
JULIE KAVNER 2
KARL WIEDERGOTT 0
KELSEY GRAMMER 2
KEVIN MICHAEL RICHARDSON 0
MAGGIE ROSWELL 1
MARCIA MITZMAN GAVEN 0
MARCIA WALLACE 2
MAURICE LAMARCHE 0
MICHAEL DEES 0
MICHAEL YORK 0
NANCY CARTWRIGHT 16
PAMELA HAYDEN 3
PHIL HARTMAN 2
RUSSI TAYLOR 0
STACY KEACH 0
STEPHEN HAWKING 1
TERRY GREENE 0
TRESS MACNEILLE 0
VALERIE HARPER 0
YEARDLEY SMITH 9