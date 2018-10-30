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Round 3 Questions & Answers - Tues 30 Oct

Round 3 Questions & Answers - Tues 30 Oct

Male Winners Of The Majors Since 2008

Name male golfers who have won any of the four men's major tournaments from the 2008 season up to and including the U.S. Open in June 2018.

ADAM SCOTT 8
ANGEL CABRERA 0
BROOKS KOEPKA 1
BUBBA WATSON 3
CHARL SCHWARTZEL 0
DANNY WILLETT 1
DARREN CLARKE 0
DUSTIN JOHNSON 2
ERNIE ELS 1
GRAEME MCDOWELL 0
HENRIK STENSON 0
JASON DAY 12
JASON DUFNER 0
JIMMY WALKER 0
JORDAN SPIETH 3
JUSTIN ROSE 1
JUSTIN THOMAS 0
KEEGAN BRADLEY 0
LOUIS OOSTHUIZEN 0
LUCAS GLOVER 0
MARTIN KAYMER 1
PÁDRAIG HARRINGTON 1
PATRICK REED 1
PHIL MICKELSON 1
RORY MCILROY 3
SERGIO GARCIA 5
STEWART CINK 0
TIGER WOODS 56
TREVOR IMMELMAN 1
WEBB SIMPSON 0
YANG YONG-EUN 0
ZACH JOHNSON 0


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