Round 3 Questions & Answers - Tues 30 Oct

Name male golfers who have won any of the four men's major tournaments from the 2008 season up to and including the U.S. Open in June 2018.
|ADAM SCOTT
|8
|ANGEL CABRERA
|0
|BROOKS KOEPKA
|1
|BUBBA WATSON
|3
|CHARL SCHWARTZEL
|0
|DANNY WILLETT
|1
|DARREN CLARKE
|0
|DUSTIN JOHNSON
|2
|ERNIE ELS
|1
|GRAEME MCDOWELL
|0
|HENRIK STENSON
|0
|JASON DAY
|12
|JASON DUFNER
|0
|JIMMY WALKER
|0
|JORDAN SPIETH
|3
|JUSTIN ROSE
|1
|JUSTIN THOMAS
|0
|KEEGAN BRADLEY
|0
|LOUIS OOSTHUIZEN
|0
|LUCAS GLOVER
|0
|MARTIN KAYMER
|1
|PÁDRAIG HARRINGTON
|1
|PATRICK REED
|1
|PHIL MICKELSON
|1
|RORY MCILROY
|3
|SERGIO GARCIA
|5
|STEWART CINK
|0
|TIGER WOODS
|56
|TREVOR IMMELMAN
|1
|WEBB SIMPSON
|0
|YANG YONG-EUN
|0
|ZACH JOHNSON
|0