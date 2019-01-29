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Round 3 Questions & Answers - Tues 29 Jan

Round 3 Questions & Answers - Tues 29 Jan

Play School: Play School Presenters And Play School Toys

We’d like you to name any presenter on the Australian version of 'Play School' between 1966 and December 2017.

ABI TUCKER 0
ALEX PAPPS 3
ALISTER SMART 1
ANDREW MCFARLANE 1
ANGELA MOORE 0
ANN STROH 0
ANNA MARIA MONTICELLI 0
ANNE HADDY 0
ANNETTE SHUN WAH 0
BARBARA FRAWLEY 0
BENITA COLLINGS 4
BOB MAZA 0
BROOKE SATCHWELL 0
CARLTON LAMB 0
CHRISTINE ANU 0
COLIN BUCHANAN 0
COLIN FRIELS 0
DARLENE JOHNSON 0
DASI RUZ 0
DAVID JAMES 0
DAVID MCCUBBIN 0
DAVID WHITNEY 0
DAVID YORSTON 0
DEBORAH MAILMAN 1
DIANE DORGAN 0
DON SPENCER 0
DONALD MACDONALD 0
EDDIE PERFECT 0
ELAINE HUDSON 0
EMMA PALMER 0
ESSIE DAVIS 0
EVAN DUNSTAN 0
GEOFF JENKINS 0
GEORGE SPARTELS 0
GEORGIE GOLDSTEIN 0
GEORGIE PARKER 1
GLENN BUTCHER 0
HUGH SHERIDAN 0
JAMES VALENTINE 0
JAMIE OXENBOULD 0
JANET ‘JAN’ KINGSBURY 0
JAY LAGA’AIA 3
JENNIFER LUDLAM 0
JEREMY SCRIVENER 0
JOHN HAMBLIN 2
JOHN WATERS 4
JOLENE ANDERSON 0
JONNY PASVOLSKY 0
JOY HOPWOOD 0
JUDY CANNON 0
JUSTINE CLARKE 11
KAREN PANG 2
KEN SHORTER 0
KERRY FRANCIS 0
LEAH VANDENBERG 0
LIDDY CLARK 0
LING-HSUEH TANG 0
LIZ BURCH 0
LLOYD MORRIS 0
LORRAINE BAYLY 0
LUKE CARROLL 0
LYN MCCARTHY 0
LYNETTE CURRAN 0
MARK OWEN-TAYLOR 0
MARY ANN SEVERNE 0
MATT PASSMORE 0
MERRIDY EASTMAN 0
MERVYN DRAKE 0
MICHELLE LIM DAVIDSON 0
MIRANDA TAPSELL 0
MONICA TRAPAGA 1
NEHAMA PATKIN 0
NICHOLAS OPOLSKI 0
NONI HAZLEHURST 33
PATSY KING 0
PAULINE MCLEOD 0
PETER DRAKE 0
PETER SUMNER 0
PHILIP QUAST 1
RACHAEL COOPES 0
REG GORMAN 0
RHYS MULDOON 1
RICHARD BRADSHAW 0
ROS GENTLE 0
SARAH CHADWICK 0
SIMON BURKE 0
SOFYA GOLLAN 0
TAKAYA HONDA 0
TARA MORICE 0
TEO GEBERT 0
TOM OLIVER 0
TRISHA GODDARD 1
TYLER COPPIN 0
ZINDZI OKENYO 0




We'd like you to name any of the current cast of toys in the TV show 'Play School'.

BIG TED 47
DAISY 1
DAN 0
DARCY 0
DIDDLE 2
FERGUS 2
HENNY PENNY 3
HUMPTY 31
JEMIMA 42
JOEY 0
KIM 1
LISA 1
LITTLE TED 36
MAURICE 8
MEEKA 4
OWL 1
SAM 1
SCRAP 1
SLUSH 2
TIPPY 0


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