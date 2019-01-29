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Round 3 Questions & Answers - Tues 29 Jan
Play School: Play School Presenters And Play School Toys
We’d like you to name any presenter on the Australian version of 'Play School' between 1966 and December 2017.
|ABI TUCKER
|0
|ALEX PAPPS
|3
|ALISTER SMART
|1
|ANDREW MCFARLANE
|1
|ANGELA MOORE
|0
|ANN STROH
|0
|ANNA MARIA MONTICELLI
|0
|ANNE HADDY
|0
|ANNETTE SHUN WAH
|0
|BARBARA FRAWLEY
|0
|BENITA COLLINGS
|4
|BOB MAZA
|0
|BROOKE SATCHWELL
|0
|CARLTON LAMB
|0
|CHRISTINE ANU
|0
|COLIN BUCHANAN
|0
|COLIN FRIELS
|0
|DARLENE JOHNSON
|0
|DASI RUZ
|0
|DAVID JAMES
|0
|DAVID MCCUBBIN
|0
|DAVID WHITNEY
|0
|DAVID YORSTON
|0
|DEBORAH MAILMAN
|1
|DIANE DORGAN
|0
|DON SPENCER
|0
|DONALD MACDONALD
|0
|EDDIE PERFECT
|0
|ELAINE HUDSON
|0
|EMMA PALMER
|0
|ESSIE DAVIS
|0
|EVAN DUNSTAN
|0
|GEOFF JENKINS
|0
|GEORGE SPARTELS
|0
|GEORGIE GOLDSTEIN
|0
|GEORGIE PARKER
|1
|GLENN BUTCHER
|0
|HUGH SHERIDAN
|0
|JAMES VALENTINE
|0
|JAMIE OXENBOULD
|0
|JANET ‘JAN’ KINGSBURY
|0
|JAY LAGA’AIA
|3
|JENNIFER LUDLAM
|0
|JEREMY SCRIVENER
|0
|JOHN HAMBLIN
|2
|JOHN WATERS
|4
|JOLENE ANDERSON
|0
|JONNY PASVOLSKY
|0
|JOY HOPWOOD
|0
|JUDY CANNON
|0
|JUSTINE CLARKE
|11
|KAREN PANG
|2
|KEN SHORTER
|0
|KERRY FRANCIS
|0
|LEAH VANDENBERG
|0
|LIDDY CLARK
|0
|LING-HSUEH TANG
|0
|LIZ BURCH
|0
|LLOYD MORRIS
|0
|LORRAINE BAYLY
|0
|LUKE CARROLL
|0
|LYN MCCARTHY
|0
|LYNETTE CURRAN
|0
|MARK OWEN-TAYLOR
|0
|MARY ANN SEVERNE
|0
|MATT PASSMORE
|0
|MERRIDY EASTMAN
|0
|MERVYN DRAKE
|0
|MICHELLE LIM DAVIDSON
|0
|MIRANDA TAPSELL
|0
|MONICA TRAPAGA
|1
|NEHAMA PATKIN
|0
|NICHOLAS OPOLSKI
|0
|NONI HAZLEHURST
|33
|PATSY KING
|0
|PAULINE MCLEOD
|0
|PETER DRAKE
|0
|PETER SUMNER
|0
|PHILIP QUAST
|1
|RACHAEL COOPES
|0
|REG GORMAN
|0
|RHYS MULDOON
|1
|RICHARD BRADSHAW
|0
|ROS GENTLE
|0
|SARAH CHADWICK
|0
|SIMON BURKE
|0
|SOFYA GOLLAN
|0
|TAKAYA HONDA
|0
|TARA MORICE
|0
|TEO GEBERT
|0
|TOM OLIVER
|0
|TRISHA GODDARD
|1
|TYLER COPPIN
|0
|ZINDZI OKENYO
|0
We'd like you to name any of the current cast of toys in the TV show 'Play School'.
|BIG TED
|47
|DAISY
|1
|DAN
|0
|DARCY
|0
|DIDDLE
|2
|FERGUS
|2
|HENNY PENNY
|3
|HUMPTY
|31
|JEMIMA
|42
|JOEY
|0
|KIM
|1
|LISA
|1
|LITTLE TED
|36
|MAURICE
|8
|MEEKA
|4
|OWL
|1
|SAM
|1
|SCRAP
|1
|SLUSH
|2
|TIPPY
|0