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Round 3 Questions & Answers - Tuesday 26th February

Round 3 Questions & Answers - Tuesday 26th February

Taylor Swift's Reputation Stadium Tour And Justin Bieber Songs

We'd like you to name any city in which Taylor Swift performed her 'Reputation' stadium world tour in 2018.

ARLINGTON 0
ATLANTA 0
AUCKLAND 2
BRISBANE 24
CHICAGO 1
CLEVELAND 0
COLUMBUS 0
DENVER 0
DETROIT 0
DUBLIN 0
EAST RUTHERFORD 0
FOXBOROUGH 0
GLENDALE 0
HOUSTON 1
INDIANAPOLIS 0
KANSAS CITY 0
LANDOVER 1
LONDON 15
LOUISVILLE 0
MANCHESTER 1
MELBOURNE 30
MIAMI GARDENS 1
MINNEAPOLIS 0
NASHVILLE 0
NEW ORLEANS 0
PASADENA 0
PERTH 15
PHILADELPHIA 1
PITTSBURGH 0
SANTA CLARA 0
SEATTLE 1
ST. LOUIS 0
SYDNEY 47
TAMPA 0
TOKYO 2
TORONTO 1



We'd like you to name any Justin Bieber song that has made the Australian Top 40.

ALL AROUND THE WORLD 0
AS LONG AS YOU LOVE ME 0
BABY 18
BEAUTY AND A BEAT 1
BOYFRIEND 2
COMPANY 1
DIE IN YOUR ARMS 0
EENIE MEENIE 0
FRIENDS 1
HEARTBREAKER 0
I'LL SHOW YOU 0
LOVE YOURSELF 5
MISTLETOE 0
NEVER SAY NEVER 0
ONE TIME 0
PURPOSE 0
SOMEBODY TO LOVE 0
SORRY 3
THE FEELING 0
TURN TO YOU (MOTHER'S DAY DEDICATION) 0
WHAT DO YOU MEAN? 5


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