Round 3 Questions & Answers - Tuesday 26th February

We'd like you to name any city in which Taylor Swift performed her 'Reputation' stadium world tour in 2018.
|ARLINGTON
|0
|ATLANTA
|0
|AUCKLAND
|2
|BRISBANE
|24
|CHICAGO
|1
|CLEVELAND
|0
|COLUMBUS
|0
|DENVER
|0
|DETROIT
|0
|DUBLIN
|0
|EAST RUTHERFORD
|0
|FOXBOROUGH
|0
|GLENDALE
|0
|HOUSTON
|1
|INDIANAPOLIS
|0
|KANSAS CITY
|0
|LANDOVER
|1
|LONDON
|15
|LOUISVILLE
|0
|MANCHESTER
|1
|MELBOURNE
|30
|MIAMI GARDENS
|1
|MINNEAPOLIS
|0
|NASHVILLE
|0
|NEW ORLEANS
|0
|PASADENA
|0
|PERTH
|15
|PHILADELPHIA
|1
|PITTSBURGH
|0
|SANTA CLARA
|0
|SEATTLE
|1
|ST. LOUIS
|0
|SYDNEY
|47
|TAMPA
|0
|TOKYO
|2
|TORONTO
|1
We'd like you to name any Justin Bieber song that has made the Australian Top 40.
|ALL AROUND THE WORLD
|0
|AS LONG AS YOU LOVE ME
|0
|BABY
|18
|BEAUTY AND A BEAT
|1
|BOYFRIEND
|2
|COMPANY
|1
|DIE IN YOUR ARMS
|0
|EENIE MEENIE
|0
|FRIENDS
|1
|HEARTBREAKER
|0
|I'LL SHOW YOU
|0
|LOVE YOURSELF
|5
|MISTLETOE
|0
|NEVER SAY NEVER
|0
|ONE TIME
|0
|PURPOSE
|0
|SOMEBODY TO LOVE
|0
|SORRY
|3
|THE FEELING
|0
|TURN TO YOU (MOTHER'S DAY DEDICATION)
|0
|WHAT DO YOU MEAN?
|5