Pointless Questions & Answers - Tues 21 Aug

Any feature film made for cinema release for which Jack Black has received an acting credit according to IMDB, up until May 2018.
|AIRBORNE
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|ANCHORMAN: THE LEGEND OF RON BURGUNDY
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|BE KIND REWIND
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|BERNIE
|3
|BIO-DOME
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|BOB ROBERTS
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|BONGWATER
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|BYE BYE LOVE
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|CRADLE WILL ROCK
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|DANNY ROANE-FIRST TIME DIRECTOR
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|DEAD MAN WALKING
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|DEMOLITION MAN
|1
|ENEMY OF THE STATE
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|ENVY
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|EVIL WOMAN
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|GULLIVER'S TRAVELS
|7
|HIGH FIDELITY
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|ICE AGE
|0
|JESUS' SON
|0
|JOHNNY SKIDMARKS
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|KING KONG
|4
|KUNG FU PANDA
|19
|KUNG FU PANDA 2
|4
|KUNG FU PANDA 3
|1
|MARGOT AT THE WEDDING
|1
|MARS ATTACKS!
|0
|NACHO LIBRE
|4
|NEVERENDING STORY III
|0
|ORANGE COUNTY
|0
|RUN RONNIE RUN
|0
|SCHOOL OF ROCK
|41
|SHALLOW HAL
|16
|SHARK TALE
|0
|TENACIOUS D IN THE PICK OF DESTINY
|1
|THE BIG YEAR
|1
|THE CABLE GUY
|1
|THE D-TRAIN
|0
|THE FAN
|0
|THE HOLIDAY
|8
|THE JACKAL
|1
|TROPIC THUNDER
|3
|WATERWORLD
|2
|YEAR ONE
|4
|JUMANJI: WELCOME TO THE JUNGLE
|2
|GOOSEBUMPS
|5