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Pointless Questions & Answers - Tues 21 Aug

Pointless Questions & Answers - Tues 21 Aug

Jack Black Films

Any feature film made for cinema release for which Jack Black has received an acting credit according to IMDB, up until May 2018.

AIRBORNE 0
ANCHORMAN: THE LEGEND OF RON BURGUNDY 0
BE KIND REWIND 0
BERNIE 3
BIO-DOME 0
BOB ROBERTS 0
BONGWATER 0
BYE BYE LOVE 0
CRADLE WILL ROCK 0
DANNY ROANE-FIRST TIME DIRECTOR 0
DEAD MAN WALKING 0
DEMOLITION MAN 1
ENEMY OF THE STATE 0
ENVY 0
EVIL WOMAN 0
GULLIVER'S TRAVELS 7
HIGH FIDELITY 0
ICE AGE 0
JESUS' SON 0
JOHNNY SKIDMARKS 0
KING KONG 4
KUNG FU PANDA 19
KUNG FU PANDA 2 4
KUNG FU PANDA 3 1
MARGOT AT THE WEDDING 1
MARS ATTACKS! 0
NACHO LIBRE 4
NEVERENDING STORY III 0
ORANGE COUNTY 0
RUN RONNIE RUN 0
SCHOOL OF ROCK 41
SHALLOW HAL 16
SHARK TALE 0
TENACIOUS D IN THE PICK OF DESTINY 1
THE BIG YEAR 1
THE CABLE GUY 1
THE D-TRAIN 0
THE FAN 0
THE HOLIDAY 8
THE JACKAL 1
TROPIC THUNDER 3
WATERWORLD 2
YEAR ONE 4
JUMANJI: WELCOME TO THE JUNGLE 2
GOOSEBUMPS 5


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