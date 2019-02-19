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Round 3 Questions & Answers - Tues 19th February

Round 3 Questions & Answers - Tues 19th February

Cloud Types And The Cast Of 'Cloudy With A Chance Of Meatballs'

We just need you to name one of the ten main cloud types as according to the Australian Bureau of Meteorology.

ALTOCUMULUS 0
ALTOSTRATUS 0
CIRROCUMULUS 1
CIRROSTRATUS 1
CIRRUS 20
CUMULONIMBUS 6
CUMULUS 42
NIMBOSTRATUS 0
STRATOCUMULUS 4
STRATUS 13




We're after the name of any actor who was credited in the 2009 film 'Cloudy with a Chance of Meatballs'.

AL ROKER 0
ANDY SAMBERG 1
ANGELA SHELTON 0
ANN DOMINIC 0
ANNA FARIS 1
ARIEL WINTER 0
BENJAMIN BRATT 0
BILL HADER 1
BOB BERGEN 0
BOBB'E J. THOMPSON 0
BRUCE CAMPBELL 1
CHRISTOPHER MILLER 0
CODY CAMERON 0
DANNY MANN 0
GARY A. HECKER 0
GRACE ROLEK 0
ISABELLA ACRES 0
JAMES CAAN 0
JAN RABSON 0
JEREMY SHADA 0
JESS HARNELL 0
JOHN CYGAN 0
LARAINE NEWMAN 0
LAUREN GRAHAM 0
LIZ CACKOWSKI 0
LORI ALAN 0
MARSHA CLARK 0
MAX NEUWIRTH 0
MELISSA STURM 0
MICKIE MCGOWAN 0
MONA MARSHALL 0
MR. T 0
NEIL FLYNN 0
NEIL PATRICK HARRIS 1
PAUL EIDING 0
PETER SIRAGUSA 0
PHIL LORD 0
SHANE BAUMEL 0
SHERRY LYNN 0
WILL FORTE 0
WILL SHADLEY 0


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