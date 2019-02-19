Back
Round 3 Questions & Answers - Tues 19th February
Cloud Types And The Cast Of 'Cloudy With A Chance Of Meatballs'
We just need you to name one of the ten main cloud types as according to the Australian Bureau of Meteorology.
|ALTOCUMULUS
|0
|ALTOSTRATUS
|0
|CIRROCUMULUS
|1
|CIRROSTRATUS
|1
|CIRRUS
|20
|CUMULONIMBUS
|6
|CUMULUS
|42
|NIMBOSTRATUS
|0
|STRATOCUMULUS
|4
|STRATUS
|13
We're after the name of any actor who was credited in the 2009 film 'Cloudy with a Chance of Meatballs'.
|AL ROKER
|0
|ANDY SAMBERG
|1
|ANGELA SHELTON
|0
|ANN DOMINIC
|0
|ANNA FARIS
|1
|ARIEL WINTER
|0
|BENJAMIN BRATT
|0
|BILL HADER
|1
|BOB BERGEN
|0
|BOBB'E J. THOMPSON
|0
|BRUCE CAMPBELL
|1
|CHRISTOPHER MILLER
|0
|CODY CAMERON
|0
|DANNY MANN
|0
|GARY A. HECKER
|0
|GRACE ROLEK
|0
|ISABELLA ACRES
|0
|JAMES CAAN
|0
|JAN RABSON
|0
|JEREMY SHADA
|0
|JESS HARNELL
|0
|JOHN CYGAN
|0
|LARAINE NEWMAN
|0
|LAUREN GRAHAM
|0
|LIZ CACKOWSKI
|0
|LORI ALAN
|0
|MARSHA CLARK
|0
|MAX NEUWIRTH
|0
|MELISSA STURM
|0
|MICKIE MCGOWAN
|0
|MONA MARSHALL
|0
|MR. T
|0
|NEIL FLYNN
|0
|NEIL PATRICK HARRIS
|1
|PAUL EIDING
|0
|PETER SIRAGUSA
|0
|PHIL LORD
|0
|SHANE BAUMEL
|0
|SHERRY LYNN
|0
|WILL FORTE
|0
|WILL SHADLEY
|0