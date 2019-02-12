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Round 3 Questions & Answers - Tues 12th Feb

Round 3 Questions & Answers - Tues 12th Feb

Ben Affleck Films And Ben Kingsley Films

We are looking for any feature film where Ben Affleck or Ben Kingsley have received an acting credit up to the end of 2018. We aren't including TV movies.

200 CIGARETTES  0
ARGO  6
ARMAGEDDON  2
BATMAN V SUPERMAN: DAWN OF JUSTICE  4
BOILER ROOM  1
BOUNCE 0
CHANGING LANES 0
CHASING AMY  3
CLERKS II  0
DADDY AND THEM  0
DAREDEVIL  7
DAZED AND CONFUSED  0
DOGMA  4
EXTRACT  0
FORCES OF NATURE  1
GIGLI 2
GLORY DAZE  0
GOING ALL THE WAY  0
GONE GIRL  10
GOOD WILL HUNTING  23
HE'S JUST NOT THAT INTO YOU  0
HOLLYWOODLAND  0
JAY AND SILENT BOB STRIKE BACK 1
JERSEY GIRL  2
JUSTICE LEAGUE 7
LIVE BY NIGHT  0
MALLRATS  4
MAN ABOUT TOWN  0
PAYCHECK  0
PEARL HARBOR  8
PHANTOMS  0
REINDEER GAMES  0
RUNNER RUNNER  1
SCHOOL TIES  0
SHAKESPEARE IN LOVE  0
SMOKIN' ACES  0
STATE OF PLAY  0
SURVIVING CHRISTMAS  0
THE ACCOUNTANT  4
THE COMPANY MEN  0
THE DARK END OF THE STREET 0
THE SUM OF ALL FEARS  1
THE THIRD WHEEL  0
THE TOWN  4
TO THE WONDER 0


We are looking for any feature film where Ben Affleck or Ben Kingsley have received an acting credit up to the end of 2018. We aren't including TV movies.

A BIRDER'S GUIDE TO EVERYTHING 0
A SOUND OF THUNDER 0
A.I. ARTIFICIAL INTELLIGENCE 0
AN ORDINARY MAN 0
BACKSTABBING FOR BEGINNERS 0
BETRAYAL 0
BLOODRAYNE 0
BUGSY 0
CELLINI: A VIOLENT LIFE 0
COLLIDE 0
DAVE 1
DEATH AND THE MAIDEN 0
DEATH WATCH 0
ELEGY 0
ENDER'S GAME 0
EXODUS: GODS AND KINGS 0
FEAR IS THE KEY 0
FIFTY DEAD MEN WALKING 0
FREDDIE AS F.R.O.7. 0
GANDHI 38
HAREM 0
HOUSE OF SAND AND FOG 0
HUGO 1
INTRIGO: DEATH OF AN AUTHOR 0
IRON MAN 3 2
JOURNEY TO MECCA 0
KNIGHT OF CUPS 0
L'AMORE NECESSARIO 0
LEARNING TO DRIVE 0
LIFE 0
LUCKY NUMBER SLEVIN 0
MAURICE 0
NIGHT AT THE MUSEUM: SECRET OF THE TOMB 0
NOAH 0
NOMIS 0
O QUINTO MACACO 0
OLIVER TWIST 0
OPERATION FINALE 2
PARTING SHOTS 0
PASCALI'S ISLAND 0
PHOTOGRAPHING FAIRIES 0
PRINCE OF PERSIA: THE SANDS OF TIME 0
ROBOT OVERLORDS 0
ROMEO.JULIET  0
RULES OF ENGAGEMENT 0
SCHINDLER'S LIST 0
SEARCHING FOR BOBBY FISCHER 0
SECURITY 0
SELF/LESS 1
SEXY BEAST 3
SHUTTER ISLAND 1
SLIPSTREAM 0
SNEAKERS 1
SPECIES 0
SPOOKY HOUSE 0
STONEHEARST ASYLUM 0
SUSPECT ZERO 0
TEEN PATTI 0
TESTIMONY 0
THE ASSIGNMENT 0
THE BOXTROLLS 0
THE CHILDREN 0
THE CONFESSION 0
THE DICTATOR 0
THE JUNGLE BOOK 1
THE LAST LEGION 0
THE LOVE GURU 0
THE OTTOMAN LIEUTENANT  0
THE PHYSICIAN 0
THE TEN COMMANDMENTS 0
THE TRIUMPH OF LOVE 0
THE WACKNESS 0
THE WALK 0
THUNDERBIRDS 0
TRANSSIBERIAN 0
TUCK EVERLASTING 0
TURTLE DIARY 0
TWELFTH NIGHT OR WHAT YOU WILL 0
WALKING WITH THE ENEMY 0
WAR MACHINE 0
WAR STORY 0
WAR, INC. 0
WHAT PLANET ARE YOU FROM? 0
WITHOUT A CLUE 0
YOU KILL ME 0




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