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Round 3 Questions & Answers - Thurs 7 Feb
Actors In A Drama Series: Game Of Thrones And The Sopranos Actors
We would like you to name any actor who made 20 or more credited appearances in the first seven seasons of the HBO series 'Game of Thrones'.
|AIDAN GILLEN
|0
|ALFIE ALLEN
|1
|BEN CROMPTON
|0
|CARICE VAN HOUTEN
|0
|CHARLES DANCE
|0
|CONLETH HILL
|0
|DANIEL PORTMAN
|0
|EMILIA CLARKE
|7
|FINN JONES
|0
|GWENDOLINE CHRISTIE
|0
|HANNAH MURRAY
|0
|IAIN GLEN
|0
|IAN MCELHINNEY
|0
|ISAAC HEMPSTEAD-WRIGHT
|0
|IWAN RHEON
|0
|JACK GLEESON
|0
|JACOB ANDERSON
|0
|JEROME FLYNN
|0
|JOHN BRADLEY
|0
|JULIAN GLOVER
|0
|KIT HARINGTON
|10
|KRISTIAN NAIRN
|0
|KRISTOFER HIVJU
|0
|LENA HEADEY
|1
|LIAM CUNNINGHAM
|0
|MAISIE WILLIAMS
|2
|MARK STANLEY
|0
|MICHELLE FAIRLEY
|0
|NATALIE DORMER
|1
|NATHALIE EMMANUEL
|0
|NIKOLAJ COSTER-WALDAU
|0
|PETER DINKLAGE
|6
|RICHARD MADDEN
|0
|RORY MCCANN
|0
|SIBEL KEKILLI
|0
|SOPHIE TURNER
|3
|STEPHEN DILLANE
|0
We would like you to name any actor who made 10 or more credited appearances in the HBO series 'The Sopranos'.
|AIDA TURTURRO
|0
|AL SAPIENZA
|0
|ANGELO MASSAGLI
|0
|ANTHONY J. RIBUSTELLO
|0
|ARTHUR J. NASCARELLA
|0
|CARL CAPOTORTO
|0
|DAN GRIMALDI
|0
|DANIELLE DI VECCHIO
|0
|DAVID PROVAL
|0
|DENISE BORINO-QUINN
|0
|DOMINIC CHIANESE
|0
|DREA DE MATTEO
|0
|ED VASSALLO
|0
|EDIE FALCO
|6
|FEDERICO CATELLUCCIO
|0
|FRANK PANDO
|0
|FRANK PELLEGRINO
|0
|FRANK SANTORELLI
|0
|FRANK VINCENT
|0
|GEORGE LOROS
|0
|JAMES GANDOLFINI
|16
|JAMIE-LYNN SIGLER
|0
|JASON CERBONE
|0
|JEFFREY M. MARCHETTI
|0
|JERRY ADLER
|0
|JOE PANTOLIANO
|0
|JOE PUCILLO
|0
|JOHN 'CHA CHA' CIARCIA
|0
|JOHN BIANCO
|0
|JOHN FIORE
|0
|JOHN VENTIMIGLIA
|0
|JOSEPH R. GANNASCOLI
|0
|KAREN YOUNG
|0
|KATHRINE NARDUCCI
|0
|LORRAINE BRACCO
|2
|MATT SERVITTO
|0
|MAUREEN VAN ZANDT
|0
|MAX CASELLA
|0
|MICHAEL IMPERIOLI
|1
|MIRYAM COPPERSMITH
|0
|NANCY MARCHAND
|0
|OKSANA LADA
|0
|PAUL SCHULZE
|0
|PETER BOGDANOVICH
|0
|RAY ABRUZZO
|0
|RICHARD MALDONE
|0
|RICHARD PORTNOW
|0
|ROBERT FUNARO
|0
|ROBERT ILER
|0
|SHARON ANGELA
|0
|STEVE BUSCEMI
|0
|STEVE SCHIRRIPA
|0
|STEVEN VAN ZANDT
|1
|SUZANNE SHEPHERD
|0
|TOM ALDREDGE
|0
|TONI KALEM
|0
|TONY DARROW
|0
|TONY LIP
|0
|TONY SIRICO
|1
|VINCENT CURATOLA
|0
|VINCENT PASTORE
|0
|WILL JANOWITZ
|0