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Round 3 Questions & Answers - Thursday 2nd May

Round 3 Questions & Answers - Thursday 2nd May

Pricey Paintings And Crayon Colours

We’re after the name of any artist who had a painting that sold publicly for more than US$100 million at the time of sale, as of the end of 2018.

AMEDEO MODIGLIANI 0
ANDY WARHOL 3
EDVARD MUNCH 1
FRANCIS BACON 0
GUSTAV KLIMT 0
JACKSON POLLOCK 5
JEAN-MICHEL BASQUIAT 1
LEONARDO DA VINCI 16
MARK ROTHKO 0
PABLO PICASSO 23
PAUL CEZANNE 0
PAUL GAUGUIN 1
QI BAISHI 0
REMBRANDT VAN RIJN 7
ROY LICHTENSTEIN 0
WILLEM DE KOONING 0




We’re after the name of any colour in the Crayola standard edition crayon set. We will only accept the current name of a colour in production

ALMOND 0
ANTIQUE BRASS 0
APRICOT 0
AQUAMARINE 0
ASPARAGUS 0
BANANA MANIA 0
BEAVER 0
BITTERSWEET 0
BLACK 54
BLUE 75
BLUE BELL 0
BLUE-GREEN 0
BLUE-VIOLET 0
BLUETIFUL 0
BLUSH 0
BRICK RED 0
BROWN 25
BURNT ORANGE 0
BURNT SIENNA 0
CADET BLUE 0
CANARY 0
CARIBBEAN GREEN 0
CARNATION PINK 0
CERISE 0
CERULEAN 0
COPPER 0
CORNFLOWER 0
COTTON CANDY 0
DENIM 0
DESERT SAND 0
EGGPLANT 0
FERN 0
FOREST GREEN 0
FUCHSIA 1
FUZZY WUZZY 0
GOLD 1
GOLDENROD 0
GRANNY SMITH APPLE 0
GREEN 66
GREEN-YELLOW 0
INCHWORM 0
INDIAN RED 0
INDIGO 2
JAZZBERRY JAM 0
JUNGLE GREEN 0
LAVENDER 0
MACARONI AND CHEESE 0
MAGENTA 3
MAHOGANY 0
MANATEE 0
MANGO TANGO 0
MAROON 0
MAUVELOUS 0
MELON 0
MIDNIGHT BLUE 0
MOUNTAIN MEADOW 0
NAVY BLUE 0
OLIVE GREEN 0
ORANGE 45
ORCHID 0
OUTER SPACE 0
PACIFIC BLUE 0
PEACH 1
PERIWINKLE 0
PIGGY PINK 0
PINE GREEN 0
PINK FLAMINGO 0
PINK SHERBERT 0
PLUM 0
PURPLE HEART 0
PURPLE MOUNTAINS' MAJESTY 0
RAW SIENNA 0
RAZZMATAZZ 0
RED 79
RED-ORANGE 0
RED-VIOLET 0
ROBIN'S EGG BLUE 0
ROYAL PURPLE 0
SALMON 0
SCARLET 0
SEA GREEN 0
SEPIA 0
SHADOW 0
SHAMROCK 0
SILVER 1
SKY BLUE 0
SPRING GREEN 0
SUNSET ORANGE 0
TAN 0
TICKLE ME PINK 0
TIMBERWOLF 0
TROPICAL RAIN FOREST 0
TUMBLEWEED 0
TURQUOISE BLUE 0
VIOLET 4
VIOLET-RED 0
VIVID TANGERINE 0
VIVID VIOLET 0
WHITE 28
WILD BLUE YONDER 0
WILD STRAWBERRY 0
WISTERIA 0
YELLOW 67
YELLOW-GREEN 0
YELLOW-ORANGE 0




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