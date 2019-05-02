Round 3 Questions & Answers - Thursday 2nd May

We’re after the name of any artist who had a painting that sold publicly for more than US$100 million at the time of sale, as of the end of 2018.
|AMEDEO MODIGLIANI
|0
|ANDY WARHOL
|3
|EDVARD MUNCH
|1
|FRANCIS BACON
|0
|GUSTAV KLIMT
|0
|JACKSON POLLOCK
|5
|JEAN-MICHEL BASQUIAT
|1
|LEONARDO DA VINCI
|16
|MARK ROTHKO
|0
|PABLO PICASSO
|23
|PAUL CEZANNE
|0
|PAUL GAUGUIN
|1
|QI BAISHI
|0
|REMBRANDT VAN RIJN
|7
|ROY LICHTENSTEIN
|0
|WILLEM DE KOONING
|0
We’re after the name of any colour in the Crayola standard edition crayon set. We will only accept the current name of a colour in production
|ALMOND
|0
|ANTIQUE BRASS
|0
|APRICOT
|0
|AQUAMARINE
|0
|ASPARAGUS
|0
|BANANA MANIA
|0
|BEAVER
|0
|BITTERSWEET
|0
|BLACK
|54
|BLUE
|75
|BLUE BELL
|0
|BLUE-GREEN
|0
|BLUE-VIOLET
|0
|BLUETIFUL
|0
|BLUSH
|0
|BRICK RED
|0
|BROWN
|25
|BURNT ORANGE
|0
|BURNT SIENNA
|0
|CADET BLUE
|0
|CANARY
|0
|CARIBBEAN GREEN
|0
|CARNATION PINK
|0
|CERISE
|0
|CERULEAN
|0
|COPPER
|0
|CORNFLOWER
|0
|COTTON CANDY
|0
|DENIM
|0
|DESERT SAND
|0
|EGGPLANT
|0
|FERN
|0
|FOREST GREEN
|0
|FUCHSIA
|1
|FUZZY WUZZY
|0
|GOLD
|1
|GOLDENROD
|0
|GRANNY SMITH APPLE
|0
|GREEN
|66
|GREEN-YELLOW
|0
|INCHWORM
|0
|INDIAN RED
|0
|INDIGO
|2
|JAZZBERRY JAM
|0
|JUNGLE GREEN
|0
|LAVENDER
|0
|MACARONI AND CHEESE
|0
|MAGENTA
|3
|MAHOGANY
|0
|MANATEE
|0
|MANGO TANGO
|0
|MAROON
|0
|MAUVELOUS
|0
|MELON
|0
|MIDNIGHT BLUE
|0
|MOUNTAIN MEADOW
|0
|NAVY BLUE
|0
|OLIVE GREEN
|0
|ORANGE
|45
|ORCHID
|0
|OUTER SPACE
|0
|PACIFIC BLUE
|0
|PEACH
|1
|PERIWINKLE
|0
|PIGGY PINK
|0
|PINE GREEN
|0
|PINK FLAMINGO
|0
|PINK SHERBERT
|0
|PLUM
|0
|PURPLE HEART
|0
|PURPLE MOUNTAINS' MAJESTY
|0
|RAW SIENNA
|0
|RAZZMATAZZ
|0
|RED
|79
|RED-ORANGE
|0
|RED-VIOLET
|0
|ROBIN'S EGG BLUE
|0
|ROYAL PURPLE
|0
|SALMON
|0
|SCARLET
|0
|SEA GREEN
|0
|SEPIA
|0
|SHADOW
|0
|SHAMROCK
|0
|SILVER
|1
|SKY BLUE
|0
|SPRING GREEN
|0
|SUNSET ORANGE
|0
|TAN
|0
|TICKLE ME PINK
|0
|TIMBERWOLF
|0
|TROPICAL RAIN FOREST
|0
|TUMBLEWEED
|0
|TURQUOISE BLUE
|0
|VIOLET
|4
|VIOLET-RED
|0
|VIVID TANGERINE
|0
|VIVID VIOLET
|0
|WHITE
|28
|WILD BLUE YONDER
|0
|WILD STRAWBERRY
|0
|WISTERIA
|0
|YELLOW
|67
|YELLOW-GREEN
|0
|YELLOW-ORANGE
|0