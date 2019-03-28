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Round 3 Questions & Answers - Thursday 28th March
Cast Of Footloose Films And Dance Styles
We'd like you to name any actor who received an acting credit for either of the two 'Footloose' films. That is the original 1984 version or the 2011 reboot.
|ALAN HAUFRECT
|0
|ALISA PETTIT
|0
|AMBER WALLACE
|0
|ANDIE MACDOWELL
|0
|ANDREW RUARK
|0
|ANESSA RAMSEY
|0
|ANNA MARIE DOBBINS
|0
|ARTHUR ROSENBERG
|0
|BLAIR JASIN
|0
|BRETT RICE
|0
|BRIAN DURKIN
|0
|CARMEN TREVINO
|0
|CHRISTOPHER PENN
|1
|CLAUDE PHILLIPS
|0
|CLAY CHAPPELL
|0
|CLAYTON LANDEY
|0
|COREY FLASPOEHLER
|0
|D DYLAN SCHETTINA
|0
|DANIEL BURNLEY
|0
|DAVID VALENZA
|0
|DENNIS QUAID
|0
|DIANNE WIEST
|1
|DOUGLAS DIRKSON
|0
|ELIZABETH GORCEY
|0
|ENISHA BREWSTER
|0
|FRANCES LEE MCCAIN
|0
|FRANK HOYT TAYLOR
|0
|GENE PACK
|0
|H E D REDFORD
|0
|IVEY LOWE
|0
|J PAUL BROADHEAD
|0
|JACK DAVIDSON
|0
|JAMAL SIMS
|0
|JASMINE COOK
|0
|JASON FERGUSON
|0
|JAY BERNARD
|0
|JAYSON SMITH
|0
|JIM YOUNGS
|1
|JOHN BISHOP
|0
|JOHN LAUGHLIN
|0
|JOHN LITHGOW
|7
|JOHN PERRYMAN
|0
|JOHN STILL
|0
|JOSH WARREN
|0
|JULIANNE HOUGH
|1
|KEN KEMP
|0
|KENNY WORMALD
|0
|KEVIN BACON
|37
|KEVIN RENARD FISHER
|0
|KIM DICKENS
|0
|KIM JENSEN
|0
|L WARREN YOUNG
|0
|LEO GETER
|0
|LINDA MACEWEN
|0
|LORI SINGER
|5
|LYNNE MARTA
|0
|MAGGIE JONES
|0
|MARCIA YVETTE REIDER
|0
|MARY ETHEL GREGORY
|0
|MARY-CHARLES JONES
|0
|MEGHAN BROADHEAD
|0
|MELISSA RENEÉ GRAEHL
|0
|MICHAEL TELMONT
|0
|MILES TELLER
|0
|MIMI BROADHEAD
|0
|MONICA M DA SILVA
|0
|OSCAR ROWLAND
|0
|PATRICK JOHN FLUEGER
|0
|RAY MCKINNON
|0
|REECE THOMAS
|0
|RUSS MCGINN
|0
|SAM DALTON
|0
|SANDRA LAFFERTY
|0
|SARAH JESSICA PARKER
|2
|SER'DARIUS BLAIN
|0
|STALEY COLVERT
|0
|TERRI GAY ULMER
|0
|TIMOTHY SCOTT
|0
|TONY VAUGHN
|0
|TRACY GOODE
|0
|TRAVIS YOUNG
|0
|ZIAH COLON
|0
We'd like the name of a dance style used in competitive ballroom competitions as specified by DanceSport Australia.
|ARGENTINE TANGO
|2
|BACHATA
|0
|BARCLAY BLUES
|0
|BOLERO
|0
|CAROUSEL
|0
|CHA CHA
|11
|CHARMAINE
|1
|EVENING THREE STEP
|2
|EXCELSIOR SCHOTTISCHE
|0
|FOXTROT
|31
|GYPSY TAP
|0
|HUSTLE
|1
|JIVE
|11
|LA BOMBA
|0
|LUCILLE WALTZ
|0
|MAMBO
|3
|MERENGUE
|0
|MERRILYN
|0
|PARMA WALTZ
|0
|PASO DOBLE
|2
|QUICKSTEP
|7
|ROCK N ROLL
|6
|RUMBA
|19
|SALSA
|12
|SAMBA
|14
|SWING
|3
|SWING WALTZ
|1
|TANGO
|43
|TANGO TERRIFIC
|0
|TANGOETTE
|1
|TRACIE LEIGH WALTZ
|0
|TWILIGHT WALTZ
|0
|VIENNESE WALTZ
|1
|WALTZ
|58
|WEST COAST SWING
|0