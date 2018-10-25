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Round 3 Questions & Answers - Thurs 25 Oct

Round 3 Questions & Answers - Thurs 25 Oct

Test Cricketers To Score A Triple Century And VFL/AFL Players To Play 300 Or More Games

We'd like you to tell us the name of any cricketer who has scored a triple century in a Test match up to May 2018.

ANDY SANDHAM 0
AZHAR ALI 0
BOB COWPER 0
BOB SIMPSON 0
BRENDAN MCCULLUM 0
BRIAN LARA 5
CHRIS GAYLE 1
DON BRADMAN 21
GARY SOBERS 1
GRAHAM GOOCH 0
HANIF MOHAMMAD 0
HASHIM AMLA 0
INZAMAM-UL-HAQ 0
JOHN EDRICH 0
KARUN NAIR 0
KUMAR SANGAKKARA 0
LAWRENCE ROWE 0
LEN HUTTON 0
MAHELA JAYAWARDENE 0
MARK TAYLOR 4
MATTHEW HAYDEN 5
MICHAEL CLARKE 1
SANATH JAYASURIYA 0
VIRENDER SEHWAG 0
WALLY HAMMOND 0
YOUNIS KHAN 0

We would like you to tell us the name of any VFL/AFL player who has played 300 or more senior games, before May 2018.

ADAM GOODES 2
ADAM SIMPSON 0
ALASTAIR LYNCH 0
ANDREW MCLEOD 0
BARRY BREEN 0
BARRY ROUND 0
BEN HART 0
BERNIE QUINLAN 0
BRAD JOHNSON 1
BRENDON GODDARD 0
BRENT HARVEY 3
BRUCE DOULL 0
CHRIS GRANT 0
CHRIS LANGFORD 0
COREY ENRIGHT 0
CRAIG BRADLEY 3
DAVID CLOKE 0
DAVID NEITZ 0
DICK REYNOLDS 0
DON SCOTT 0
DOUG HAWKINS 1
DREW PETRIE 0
DUSTIN FLETCHER 3
E.J. "TED" WHITTEN 0
FRANCIS BOURKE 0
GARRY FOULDS 1
GARY ABLETT JR. 9
GARY DEMPSEY 0
GAVIN WANGANEEN 0
GLENN ARCHER 0
GORDON COVENTRY 0
IAN NANKERVIS 0
JACK DYER 0
JAMES KELLY 0
JARRAD MCVEIGH 0
JASON AKERMANIS 0
JIMMY BARTEL 1
JOHN BLAKEY 0
JOHN NICHOLLS 0
JOHN RANTALL 0
JUDE BOLTON 0
JUSTIN MADDEN 0
KANE CORNES 0
KELVIN MOORE 0
KEVIN BARTLETT 2
KEVIN MURRAY 0
LEIGH MATTHEWS 2
LEN THOMPSON 0
LUKE HODGE 0
LUKE POWER 0
MARCUS ASHCROFT 0
MARK RICCIUTO 0
MATTHEW PAVLICH 0
MICHAEL O'LOUGHLIN 0
MICHAEL TUCK 6
MICK MARTYN 1
NATHAN BURKE 0
NICK DAL SANTO 0
NICK RIEWOLDT 0
PAUL ROOS 1
PAUL SALMON 0
PAUL WILLIAMS 0
ROBERT HARVEY 1
ROBERT MURPHY 0
ROGER MERRETT 0
ROHAN SMITH 0
RUSSELL GREENE 1
SAM MITCHELL 0
SAM NEWMAN 1
SCOTT THOMPSON 0
SCOTT WEST 0
SHANE CRAWFORD 1
SHANNON GRANT 0
SHAUN BURGOYNE 0
SIMON BLACK 0
SIMON MADDEN 1
STEPHEN SILVAGNI 0
STEWART LOEWE 0
TERRY DANIHER 0
TIM WATSON 0
TONY SHAW 0
TYSON EDWARDS 0
WAYNE SCHIMMELBUSCH 0





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