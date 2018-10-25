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Round 3 Questions & Answers - Thurs 25 Oct
Test Cricketers To Score A Triple Century And VFL/AFL Players To Play 300 Or More Games
We'd like you to tell us the name of any cricketer who has scored a triple century in a Test match up to May 2018.
|ANDY SANDHAM
|0
|AZHAR ALI
|0
|BOB COWPER
|0
|BOB SIMPSON
|0
|BRENDAN MCCULLUM
|0
|BRIAN LARA
|5
|CHRIS GAYLE
|1
|DON BRADMAN
|21
|GARY SOBERS
|1
|GRAHAM GOOCH
|0
|HANIF MOHAMMAD
|0
|HASHIM AMLA
|0
|INZAMAM-UL-HAQ
|0
|JOHN EDRICH
|0
|KARUN NAIR
|0
|KUMAR SANGAKKARA
|0
|LAWRENCE ROWE
|0
|LEN HUTTON
|0
|MAHELA JAYAWARDENE
|0
|MARK TAYLOR
|4
|MATTHEW HAYDEN
|5
|MICHAEL CLARKE
|1
|SANATH JAYASURIYA
|0
|VIRENDER SEHWAG
|0
|WALLY HAMMOND
|0
|YOUNIS KHAN
|0
We would like you to tell us the name of any VFL/AFL player who has played 300 or more senior games, before May 2018.
|ADAM GOODES
|2
|ADAM SIMPSON
|0
|ALASTAIR LYNCH
|0
|ANDREW MCLEOD
|0
|BARRY BREEN
|0
|BARRY ROUND
|0
|BEN HART
|0
|BERNIE QUINLAN
|0
|BRAD JOHNSON
|1
|BRENDON GODDARD
|0
|BRENT HARVEY
|3
|BRUCE DOULL
|0
|CHRIS GRANT
|0
|CHRIS LANGFORD
|0
|COREY ENRIGHT
|0
|CRAIG BRADLEY
|3
|DAVID CLOKE
|0
|DAVID NEITZ
|0
|DICK REYNOLDS
|0
|DON SCOTT
|0
|DOUG HAWKINS
|1
|DREW PETRIE
|0
|DUSTIN FLETCHER
|3
|E.J. "TED" WHITTEN
|0
|FRANCIS BOURKE
|0
|GARRY FOULDS
|1
|GARY ABLETT JR.
|9
|GARY DEMPSEY
|0
|GAVIN WANGANEEN
|0
|GLENN ARCHER
|0
|GORDON COVENTRY
|0
|IAN NANKERVIS
|0
|JACK DYER
|0
|JAMES KELLY
|0
|JARRAD MCVEIGH
|0
|JASON AKERMANIS
|0
|JIMMY BARTEL
|1
|JOHN BLAKEY
|0
|JOHN NICHOLLS
|0
|JOHN RANTALL
|0
|JUDE BOLTON
|0
|JUSTIN MADDEN
|0
|KANE CORNES
|0
|KELVIN MOORE
|0
|KEVIN BARTLETT
|2
|KEVIN MURRAY
|0
|LEIGH MATTHEWS
|2
|LEN THOMPSON
|0
|LUKE HODGE
|0
|LUKE POWER
|0
|MARCUS ASHCROFT
|0
|MARK RICCIUTO
|0
|MATTHEW PAVLICH
|0
|MICHAEL O'LOUGHLIN
|0
|MICHAEL TUCK
|6
|MICK MARTYN
|1
|NATHAN BURKE
|0
|NICK DAL SANTO
|0
|NICK RIEWOLDT
|0
|PAUL ROOS
|1
|PAUL SALMON
|0
|PAUL WILLIAMS
|0
|ROBERT HARVEY
|1
|ROBERT MURPHY
|0
|ROGER MERRETT
|0
|ROHAN SMITH
|0
|RUSSELL GREENE
|1
|SAM MITCHELL
|0
|SAM NEWMAN
|1
|SCOTT THOMPSON
|0
|SCOTT WEST
|0
|SHANE CRAWFORD
|1
|SHANNON GRANT
|0
|SHAUN BURGOYNE
|0
|SIMON BLACK
|0
|SIMON MADDEN
|1
|STEPHEN SILVAGNI
|0
|STEWART LOEWE
|0
|TERRY DANIHER
|0
|TIM WATSON
|0
|TONY SHAW
|0
|TYSON EDWARDS
|0
|WAYNE SCHIMMELBUSCH
|0