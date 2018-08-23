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Pointless Questions & Answers - Thurs 23 Aug

Pointless Questions & Answers - Thurs 23 Aug

International Cricket Venues

We'd like the name of any cricket grounds in Australia that have hosted an official Test Match, ODI or T20 International in men's cricket, up to and including June 2018.

ADELAIDE OVAL 26
BELLERIVE OVAL 3
BERRI OVAL 0
GABBA 43
THE EKKA 0
CAZALY'S STADIUM 1
DOCKLANDS STADIUM 2
EASTERN OVAL 0
FORMBY RECREATION GROUND 0
LAVINGTON SPORTS OVAL 0
MANUKA OVAL 1
MARRARA OVAL 0
MELBOURNE CRICKET GROUND 69
NORTH TASMANIA CRICKET ASSOCIATION GROUND 0
STADIUM AUSTRALIA 0
PERTH STADIUM 0
RAY MITCHELL OVAL 0
SIMONDS STADIUM 0
SYDNEY CRICKET GROUND 43
TASMANIA CRICKET ASSOCIATION GROUND 0
HARRUP PARK 0
WACA 37


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