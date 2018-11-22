Round 3 Questions & Answers - Thurs 22 Nov

We're after any film based on a book by John Grisham.
|A TIME TO KILL
|6
|CHRISTMAS WITH THE KRANKS
|0
|RUNAWAY JURY
|3
|THE CHAMBER
|1
|THE CLIENT
|9
|THE FIRM
|17
|THE PELICAN BRIEF
|8
|THE RAINMAKER
|4
We'd like you to name any full-length novels written by Matthew Reilly that were published up to 2017.
|AREA 7
|1
|CONTEST
|0
|HELL ISLAND
|0
|HOVER CAR RACER
|0
|ICE STATION
|3
|SCARECROW
|2
|SCARECROW AND THE ARMY OF THIEVES
|0
|SEVEN ANCIENT WONDERS
|0
|SIX SACRED STONES
|0
|TEMPLE
|0
|THE FIVE GREATEST WARRIORS
|0
|THE FOUR LEGENDARY KINGDOMS
|0
|THE GREAT ZOO OF CHINA
|0
|THE TOURNAMENT
|1
|TROLL MOUNTAIN
|0