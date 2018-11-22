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Round 3 Questions & Answers - Thurs 22 Nov

Round 3 Questions & Answers - Thurs 22 Nov

Thrillers: John Grisham And Matthew Reilly

We're after any film based on a book by John Grisham.

A TIME TO KILL 6
CHRISTMAS WITH THE KRANKS 0
RUNAWAY JURY 3
THE CHAMBER 1
THE CLIENT 9
THE FIRM 17
THE PELICAN BRIEF 8
THE RAINMAKER 4



We'd like you to name any full-length novels written by Matthew Reilly that were published up to 2017.

AREA 7 1
CONTEST 0
HELL ISLAND 0
HOVER CAR RACER 0
ICE STATION 3
SCARECROW 2
SCARECROW AND THE ARMY OF THIEVES 0
SEVEN ANCIENT WONDERS 0
SIX SACRED STONES 0
TEMPLE 0
THE FIVE GREATEST WARRIORS 0
THE FOUR LEGENDARY KINGDOMS 0
THE GREAT ZOO OF CHINA 0
THE TOURNAMENT 1
TROLL MOUNTAIN 0


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