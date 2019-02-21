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Round 3 Questions & Answers - Thursday 21st February

Round 3 Questions & Answers - Thursday 21st February

Premiers Of NSW And Premiers Of Victoria

We need the name of any Premier of New South Wales, up until the end of 2018.

ALEXANDER MAIR 0
ALEXANDER STUART 0
BARRIE UNSWORTH 1
BARRY O'FARRELL 4
BERTRAM STEVENS 0
BOB CARR 6
CHARLES COWPER 0
CHARLES WADE 0
ERIC WILLIS 0
GEORGE DIBBS 0
GEORGE FULLER 0
GEORGE REID 0
GLADYS BEREJIKLIAN 14
HENRY PARKER 0
HENRY PARKES 0
JAMES DOOLEY 0
JAMES FARNELL 0
JAMES MARTIN 0
JAMES MCGIRR 0
JAMES MCGOWEN 0
JOHN CAHILL 1
JOHN FAHEY 0
JOHN LANG 1
JOHN RENSHAW 0
JOHN ROBERTSON 0
JOHN SEE 0
JOHN STOREY 0
JOSEPH CARRUTHERS 0
KRISTINA KENEALLY 2
MIKE BAIRD 10
MORRIS IEMMA 0
NATHAN REES 1
NEVILLE WRAN 13
NICHOLAS GREINER 7
PATRICK JENNINGS 0
ROBERT HEFFRON 1
ROBIN ASKIN 1
STUART DONALDSON 0
THOMAS BAVIN 0
THOMAS LEWIS 0
THOMAS WADDELL 0
WILLIAM FORSTER 0
WILLIAM HOLMAN 0
WILLIAM LYNE 0
WILLIAM MCKELL 0






We need the name of any Premier of Victoria, up until the end of 2018.

ALBERT DUNSTAN 0
ALEXANDER PEACOCK 0
ALLAN MCLEAN 0
BRYAN O'LOGHLEN 0
CHARLES DUFFY 0
CHARLES SLADEN 0
DANIEL ANDREWS 18
DENIS NAPTHINE 1
DUNCAN GILLIES 0
EDMOND HOGAN 0
GEORGE ELMSLIE 0
GEORGE KERFERD 0
GEORGE PRENDERGAST 0
GEORGE TURNER 0
GRAHAM BERRY 0
HARRY LAWSON 0
HENRY BOLTE 8
IAN MACFARLAN 0
JAMES FRANCIS 0
JAMES MCCULLOCH 0
JAMES MUNRO 0
JAMES PATTERSON 0
JAMES SERVICE 0
JEFF KENNETT 35
JOAN KIRNER 11
JOHN ALLAN 0
JOHN BOWSER 0
JOHN BRUMBY 3
JOHN CAIN JR. 5
JOHN CAIN SR. 0
JOHN MACPHERSON 0
JOHN MCDONALD 0
JOHN MURRAY 0
JOHN O'SHANASSY 0
LINDSAY THOMPSON 1
RICHARD HEALES 0
RUPERT HAMER 3
STANLEY ARGYLE 0
STEVE BRACKS 10
TED BAILLIEU 2
THOMAS BENT 0
THOMAS HOLLWAY 0
WILLIAM HAINES 0
WILLIAM IRVINE 0
WILLIAM MCPHERSON 0
WILLIAM NICHOLSON 0
WILLIAM SHIELS 0
WILLIAM WATT 0




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