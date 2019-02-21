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Round 3 Questions & Answers - Thursday 21st February
Premiers Of NSW And Premiers Of Victoria
We need the name of any Premier of New South Wales, up until the end of 2018.
|ALEXANDER MAIR
|0
|ALEXANDER STUART
|0
|BARRIE UNSWORTH
|1
|BARRY O'FARRELL
|4
|BERTRAM STEVENS
|0
|BOB CARR
|6
|CHARLES COWPER
|0
|CHARLES WADE
|0
|ERIC WILLIS
|0
|GEORGE DIBBS
|0
|GEORGE FULLER
|0
|GEORGE REID
|0
|GLADYS BEREJIKLIAN
|14
|HENRY PARKER
|0
|HENRY PARKES
|0
|JAMES DOOLEY
|0
|JAMES FARNELL
|0
|JAMES MARTIN
|0
|JAMES MCGIRR
|0
|JAMES MCGOWEN
|0
|JOHN CAHILL
|1
|JOHN FAHEY
|0
|JOHN LANG
|1
|JOHN RENSHAW
|0
|JOHN ROBERTSON
|0
|JOHN SEE
|0
|JOHN STOREY
|0
|JOSEPH CARRUTHERS
|0
|KRISTINA KENEALLY
|2
|MIKE BAIRD
|10
|MORRIS IEMMA
|0
|NATHAN REES
|1
|NEVILLE WRAN
|13
|NICHOLAS GREINER
|7
|PATRICK JENNINGS
|0
|ROBERT HEFFRON
|1
|ROBIN ASKIN
|1
|STUART DONALDSON
|0
|THOMAS BAVIN
|0
|THOMAS LEWIS
|0
|THOMAS WADDELL
|0
|WILLIAM FORSTER
|0
|WILLIAM HOLMAN
|0
|WILLIAM LYNE
|0
|WILLIAM MCKELL
|0
We need the name of any Premier of Victoria, up until the end of 2018.
|ALBERT DUNSTAN
|0
|ALEXANDER PEACOCK
|0
|ALLAN MCLEAN
|0
|BRYAN O'LOGHLEN
|0
|CHARLES DUFFY
|0
|CHARLES SLADEN
|0
|DANIEL ANDREWS
|18
|DENIS NAPTHINE
|1
|DUNCAN GILLIES
|0
|EDMOND HOGAN
|0
|GEORGE ELMSLIE
|0
|GEORGE KERFERD
|0
|GEORGE PRENDERGAST
|0
|GEORGE TURNER
|0
|GRAHAM BERRY
|0
|HARRY LAWSON
|0
|HENRY BOLTE
|8
|IAN MACFARLAN
|0
|JAMES FRANCIS
|0
|JAMES MCCULLOCH
|0
|JAMES MUNRO
|0
|JAMES PATTERSON
|0
|JAMES SERVICE
|0
|JEFF KENNETT
|35
|JOAN KIRNER
|11
|JOHN ALLAN
|0
|JOHN BOWSER
|0
|JOHN BRUMBY
|3
|JOHN CAIN JR.
|5
|JOHN CAIN SR.
|0
|JOHN MACPHERSON
|0
|JOHN MCDONALD
|0
|JOHN MURRAY
|0
|JOHN O'SHANASSY
|0
|LINDSAY THOMPSON
|1
|RICHARD HEALES
|0
|RUPERT HAMER
|3
|STANLEY ARGYLE
|0
|STEVE BRACKS
|10
|TED BAILLIEU
|2
|THOMAS BENT
|0
|THOMAS HOLLWAY
|0
|WILLIAM HAINES
|0
|WILLIAM IRVINE
|0
|WILLIAM MCPHERSON
|0
|WILLIAM NICHOLSON
|0
|WILLIAM SHIELS
|0
|WILLIAM WATT
|0