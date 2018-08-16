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Pointless Questions & Answers - Thurs 16 Aug

Pointless Questions & Answers - Thurs 16 Aug

Youngest Grand Slam Winners

Please give us the ten youngest winners - male or female of any tennis Grand Slam Singles Final in the modern era, that is after 1968 and up to and including July 2018.

ARANTXA SANCHEZ VICARIO         0
BORIS BECKER 9
MARIA SHARAPOVA 4
MARTINA HINGIS 11
MATS WILANDER         0
MICHAEL CHANG 3
MONICA SELES 3
SERENA WILLIAMS 12
STEFFI GRAF         10
TRACY AUSTIN 0


We would like you to list any NBA teams. We are looking for any teams who played in the 2017/2018 NBA season. We need both the place name and nickname please.

ATLANTA HAWKS 0
BOSTON CELTICS 12
BROOKLYN NETS 0
CHARLOTTE HORNETS 4
CHICAGO BULLS         21
CLEVELAND CAVALIERS   9
DALLAS MAVERICKS         0
DENVER NUGGETS 0
DETROIT PISTONS 3
GOLDEN STATE WARRIORS 8
HOUSTON ROCKETS 5
INDIANA PACERS         1
LOS ANGELES CLIPPERS 2
LOS ANGELES LAKERS 17
MEMPHIS GRIZZLIES         0
MIAMI HEAT         7
MILWAUKEE BUCKS 0
MINNESOTA TIMBERWOLVES         4
NEW ORLEANS PELICANS         0
NEW YORK KNICKS 11
OKLAHOMA CITY THUNDER 1
ORLANDO MAGIC 1
PHILADELPHIA 76ERS         5
PHOENIX SUNS 0
PORTLAND TRAIL BLAZERS 0
SACRAMENTO KINGS         1
SAN ANTONIO SPURS 3
TORONTO RAPTORS 5
UTAH JAZZ 2
WASHINGTON WIZARDS 0



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