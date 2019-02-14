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Round 3 Questions & Answers - Thurs 14th Feb

Round 3 Questions & Answers - Thurs 14th Feb

Royal Residencies And Actors In The Crown

We just need you to tell us the names of any of the official residences of the British Royal Family.

ANMER HALL 0
BAGSHOT PARK 0
BALMORAL CASTLE 18
BARNWELL MANOR 0
BIRKHALL 0
BUCKINGHAM PALACE 61
CASTLE OF MEY 0
CLARENCE HOUSE 5
CRAIGOWAN LODGE 0
DELNADAMPH LODGE 0
GATCOMBE PARK 0
HIGHGROVE HOUSE 0
HILLSBOROUGH CASTLE 0
IVY COTTAGE 0
KENSINGTON PALACE 19
LLWYNYWORMWOOD 0
NOTTINGHAM COTTAGE 0
PALACE OF HOLYROODHOUSE 1
SANDRINGHAM HOUSE 13
ST JAMES'S PALACE 3
TAMARISK 0
THATCHED HOUSE LODGE 0
THE ROYAL LODGE 0
WINDSOR CASTLE 44
WOOD FARM 0
WREN HOUSE 0


We're after the name of any actor credited with appearing in four or more episodes of the first two seasons of the TV series 'The Crown'.

ALEX JENNINGS 1
ANDY SANDERSON 0
ANNA MADELEY 0
ANTON LESSER 0
BEN MILES 0
BILLY JENKINS 0
CHRIS GORDON 0
CLAIRE FOY 12
CLIVE FRANCIS 0
DANIEL INGS 0
EILEEN ATKINS 0
GEORGE ASPREY 0
GREG WISE 0
HARRIET WALTER 0
HARRY HADDEN-PATON 0
JAMES HILLIER 0
JAMES LAURENSON 0
JARED HARRIS 0
JEREMY NORTHAM 0
JOHN LITHGOW 0
JOHN SACKVILLE 0
JOHN WOODVINE 0
JONATHAN NEWTH 0
JULIAN BARING 0
LIA WILLIAMS 0
LIZZY MCINNERNY 0
LYLA BARRETT-RYE 0
MARK TANDY 0
MATT SMITH 7
MICHAEL CULKIN 0
NICHOLAS ROWE 0
NIGEL COOKE 0
PATRICK DRURY 0
PATRICK RYECART 0
PIP TORRENS 0
RICHARD ELFYN 0
RONALD PICKUP 0
SIMON CHANDLER 0
STEVEN BLAKE 0
SYLVESTRA LE TOUZEL 0
TEDDY LEWIS 0
THOMAS PADDEN 0
VANESSA KIRBY 1
VERITY RUSSELL 0
VICTORIA HAMILTON 1
WILL KEEN 0






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