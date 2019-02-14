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Round 3 Questions & Answers - Thurs 14th Feb
Royal Residencies And Actors In The Crown
We just need you to tell us the names of any of the official residences of the British Royal Family.
|ANMER HALL
|0
|BAGSHOT PARK
|0
|BALMORAL CASTLE
|18
|BARNWELL MANOR
|0
|BIRKHALL
|0
|BUCKINGHAM PALACE
|61
|CASTLE OF MEY
|0
|CLARENCE HOUSE
|5
|CRAIGOWAN LODGE
|0
|DELNADAMPH LODGE
|0
|GATCOMBE PARK
|0
|HIGHGROVE HOUSE
|0
|HILLSBOROUGH CASTLE
|0
|IVY COTTAGE
|0
|KENSINGTON PALACE
|19
|LLWYNYWORMWOOD
|0
|NOTTINGHAM COTTAGE
|0
|PALACE OF HOLYROODHOUSE
|1
|SANDRINGHAM HOUSE
|13
|ST JAMES'S PALACE
|3
|TAMARISK
|0
|THATCHED HOUSE LODGE
|0
|THE ROYAL LODGE
|0
|WINDSOR CASTLE
|44
|WOOD FARM
|0
|WREN HOUSE
|0
We're after the name of any actor credited with appearing in four or more episodes of the first two seasons of the TV series 'The Crown'.
|ALEX JENNINGS
|1
|ANDY SANDERSON
|0
|ANNA MADELEY
|0
|ANTON LESSER
|0
|BEN MILES
|0
|BILLY JENKINS
|0
|CHRIS GORDON
|0
|CLAIRE FOY
|12
|CLIVE FRANCIS
|0
|DANIEL INGS
|0
|EILEEN ATKINS
|0
|GEORGE ASPREY
|0
|GREG WISE
|0
|HARRIET WALTER
|0
|HARRY HADDEN-PATON
|0
|JAMES HILLIER
|0
|JAMES LAURENSON
|0
|JARED HARRIS
|0
|JEREMY NORTHAM
|0
|JOHN LITHGOW
|0
|JOHN SACKVILLE
|0
|JOHN WOODVINE
|0
|JONATHAN NEWTH
|0
|JULIAN BARING
|0
|LIA WILLIAMS
|0
|LIZZY MCINNERNY
|0
|LYLA BARRETT-RYE
|0
|MARK TANDY
|0
|MATT SMITH
|7
|MICHAEL CULKIN
|0
|NICHOLAS ROWE
|0
|NIGEL COOKE
|0
|PATRICK DRURY
|0
|PATRICK RYECART
|0
|PIP TORRENS
|0
|RICHARD ELFYN
|0
|RONALD PICKUP
|0
|SIMON CHANDLER
|0
|STEVEN BLAKE
|0
|SYLVESTRA LE TOUZEL
|0
|TEDDY LEWIS
|0
|THOMAS PADDEN
|0
|VANESSA KIRBY
|1
|VERITY RUSSELL
|0
|VICTORIA HAMILTON
|1
|WILL KEEN
|0