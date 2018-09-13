Round 3 Questions & Answers - Thurs 13 Sep

Please name any actor that made a credited appearance in ten or more episodes of the original TV series Star Trek.
|DEFOREST KELLEY
|3
|GEORGE TAKEI
|10
|JAMES DOOHAN
|5
|JOHN WINSTON
|0
|LEONARD NIMOY
|43
|MAJEL BARRETT
|0
|NICHELLE NICHOLS
|0
|WALTER KOENIG
|2
|WILLIAM SHATNER
|36
Anyone who received an acting credit in at least one of the three Back to the Future films.
|AL WHITE
|0
|ANGELA GREENBLATT
|0
|BILL MCKINNEY
|0
|BILLY ZANE
|3
|BRAD MCPETERS
|0
|BURTON GILLIAM
|0
|CAMERON MOORE
|0
|CASEY SIEMASZKO
|0
|CHARLES FLEISCHER
|0
|CHARLES GHERARDI
|0
|CHRISTOPHER LLOYD
|28
|CHRISTOPHER WYNNE
|0
|CLAUDIA WELLS
|3
|COURTNEY GAINS
|0
|CRISPIN GLOVER
|9
|CRISTEN KAUFFMAN
|0
|DANNEL EVANS
|0
|DARLENE VOGEL
|0
|DAVID HAROLD BROWN
|0
|DEAN CUNDEY
|0
|DONALD FULLILOVE
|0
|DONOVAN SCOTT
|0
|DUB TAYLOR
|0
|E. CASANOVA EVANS
|0
|ELIJAH WOOD
|0
|ELISABETH SHUE
|5
|ELSA RAVEN
|0
|FLEA
|1
|FRANCES LEE MCCAIN
|0
|GARY RILEY
|0
|BUCK FLOWER
|0
|GEORGE DICENZO
|0
|GLENN FOX
|0
|GRANVILLE 'DANNY' YOUNG
|0
|HARRY CAREY JR.
|0
|HARRY WATERS JR.
|0
|HUGH GILLIN
|0
|IRINA CASHEN
|0
|IVY BETHUNE
|0
|J.J. COHEN
|0
|JAMES A. RAMMEL
|0
|JAMES TOLKAN
|3
|JAMIE ABBOTT
|0
|JASON HERVEY
|0
|JASON MARIN
|0
|JASON SCOTT LEE
|0
|JAY KOCH
|0
|JEFF O'HACO
|0
|JEFFREY WEISSMAN
|0
|JENNIFER BROWN
|0
|JIM ISHIDA
|0
|JO B. CUMMINGS
|0
|JOE FLAHERTY
|0
|JOEY NEWINGTON
|0
|JOHN ERWIN
|0
|JOHN ICKES
|0
|JOHN THORNTON
|0
|JOHNNY GREEN
|0
|JUDY OVITZ
|0
|JUNIOR FANN
|0
|JUSTIN MOSLEY SPINK
|0
|KALEB HENLEY
|0
|KAREN PETRASEK
|0
|KATHERINE BRITTON
|0
|KENNY MYERS
|0
|LARRY INGOLD
|0
|LEA THOMPSON
|19
|LEE BROWNFIELD
|0
|LENO FLETCHER
|0
|LESLIE A. PRICKETT
|0
|LINDSEY WHITNEY BARRY
|0
|LISA FREEMAN
|0
|LLOYD L. TOLBERT
|0
|MAIA BREWTON
|0
|MARC MCCLURE
|0
|MARTY LEVY
|0
|MARVIN J. MCINTYRE
|0
|MARY STEENBURGEN
|0
|MATT CLARK
|0
|MICHAEL J. FOX
|59
|MICHAEL KLASTORIN
|0
|MICHAEL MILLS
|0
|MIKE WATSON
|0
|NEIL ROSS
|0
|NIKKI BIRDSONG
|0
|NORMAN ALDEN
|0
|PAT BUTTRAM
|0
|PAUL HANSON
|0
|PHINNAES D.
|0
|READ MORGAN
|0
|RICHARD DYSART
|0
|RICHARD L. DURAN
|0
|RICKY DEAN LOGAN
|0
|ROBERT DELAPP
|0
|ROBERT KRANTZ
|0
|ROD KUEHNE
|0
|SACHI PARKER
|0
|SEAN SULLIVAN
|0
|SHAUN HUNTER
|0
|STEPHANIE WILLIAMS
|0
|STEVE MCARTHUR
|0
|TAMARA CARRERA
|0
|THEO SCHWARTZ
|0
|THOMAS F. WILSON
|9
|TIM KONRAD
|0
|TODD CAMERON BROWN
|0
|TOMMY THOMAS
|0
|TRACY DALI
|0
|WENDIE JO SPERBER
|0
|WESLEY MANN
|0
|WILL HARE
|0