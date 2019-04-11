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Round 3 Questions & Answers - Thursday 11th April

Round 3 Questions & Answers - Thursday 11th April

Paris Fashion Week And Sporting Shoes

We'd like you to name any fashion designer or label that had a solo show at the women's Spring/Summer Paris Fashion Week in 2018.

A.W.A.K.E 0
AALTO 0
AFTERHOMEWORK 0
AGNES B 0
AKRIS 0
ALEXANDER MCQUEEN 1
ALTUZARRA 0
ANAIS JOURDEN 0
ANDREW GN 0
ANN DEMEULEMEESTER 0
ANREALAGE 0
ANTON BELINSKIY 0
APC 0
ATLEIN 0
BALENCIAGA 3
BALMAIN 0
BEAUTIFUL PEOPLE 0
CEDRIC CHARLIER 0
CELINE 1
CHANEL 13
CHLOÉ 0
CHRISTIAN DIOR 12
CHRISTIAN WIJNANTS 0
COMME DES GARÇONS 0
COURREGES 0
DARA SENDERS 0
DRIES VAN NOTEN 0
EACH X OTHER 0
ELIE SAAB 0
ESTEBAN CORTAZAR 0
GIAMBATTISTA VALLI 0
GIVENCHY 6
GUY LAROCHE 0
HAIDER ACKERMANN 0
HERMÉS 0
ISABEL MARANT 1
ISSEY MIYAKE 0
JACQEMUS 0
JOHN GALLIANO 0
JOUR/NE 0
JUNKO SHIMADA 0
JUNYA WATANABE 0
KOCHÉ 0
LEMAIRE 0
LEONARD PARIS 0
LOEWE 0
LOUIS VUITTON 0
LUTZ HUELLE 0
MAISON MARGIELA 0
MANISH ARORA 0
MARINE SERRE 0
MASHAMA 0
MIU MIU 0
MOON YOUNG HEE 0
MUGLER 0
OFF-WHITE 0
OLIVIER THEYSKENS 0
OTTOLINGER 0
PACO RABANNE 0
PAUL & JOE 0
POIRET 0
RAHUL MISHRA 0
RICK OWENS 0
ROCHAS 0
SACAI 0
SAINT LAURENT 7
SHIATZYCHEN 0
SONIA RYKIEL 0
STELLA MCCARTNEY 4
THOM BROWNE 0
UMA WANG 0
VALENTIN YUDASHKIN 0
VALENTINO 3
VICTORIA/TOMAS 0
VIVIENNE WESTWOOD 1
XIMONLEE 0
Y/PROJECT 0
YOHJI YAMAMOTO 0



We’d like you to name any men's or women's sport shoe brand sold by major outlets across Australia. We’re not accepting brands that only make slides, thongs or other non-laced sport shoes.

ADIDAS 73
ASCENT 0
ASICS 34
BJORN BORG 0
BROOKS 4
CLARKS 0
CONVERSE 8
CREATIVE RECREATION 0
DIADORA 3
ECCO 0
ELLESSE 0
EMPORIO ARMANI 0
FILA 5
HOKA ONE ONE 0
INSTRIDE 0
JORDAN 0
KICKERS 0
KOOKABURRA 0
LACOSTE 1
LE COQ SPORTIF 0
LYLE & SCOTT 0
MCKENZIE 0
MERRELL 0
MIZUNO 1
NANNY STATE 0
NEW BALANCE 27
NIBLICK 0
NIKE 85
ON RUNNING 0
PONY 0
PROPET 0
PUMA 38
QUICKSILVER 0
REEBOK 41
ROCKPORT 0
SALOMON 0
SAUCONY 3
SIKSILK 0
SKECHERS 10
THE NORTH FACE 0
UMBRO 0
UNDER ARMOUR 4
VANS 1
X BLADES 0




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