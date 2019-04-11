Back
Round 3 Questions & Answers - Thursday 11th April
Paris Fashion Week And Sporting Shoes
We'd like you to name any fashion designer or label that had a solo show at the women's Spring/Summer Paris Fashion Week in 2018.
|A.W.A.K.E
|0
|AALTO
|0
|AFTERHOMEWORK
|0
|AGNES B
|0
|AKRIS
|0
|ALEXANDER MCQUEEN
|1
|ALTUZARRA
|0
|ANAIS JOURDEN
|0
|ANDREW GN
|0
|ANN DEMEULEMEESTER
|0
|ANREALAGE
|0
|ANTON BELINSKIY
|0
|APC
|0
|ATLEIN
|0
|BALENCIAGA
|3
|BALMAIN
|0
|BEAUTIFUL PEOPLE
|0
|CEDRIC CHARLIER
|0
|CELINE
|1
|CHANEL
|13
|CHLOÉ
|0
|CHRISTIAN DIOR
|12
|CHRISTIAN WIJNANTS
|0
|COMME DES GARÇONS
|0
|COURREGES
|0
|DARA SENDERS
|0
|DRIES VAN NOTEN
|0
|EACH X OTHER
|0
|ELIE SAAB
|0
|ESTEBAN CORTAZAR
|0
|GIAMBATTISTA VALLI
|0
|GIVENCHY
|6
|GUY LAROCHE
|0
|HAIDER ACKERMANN
|0
|HERMÉS
|0
|ISABEL MARANT
|1
|ISSEY MIYAKE
|0
|JACQEMUS
|0
|JOHN GALLIANO
|0
|JOUR/NE
|0
|JUNKO SHIMADA
|0
|JUNYA WATANABE
|0
|KOCHÉ
|0
|LEMAIRE
|0
|LEONARD PARIS
|0
|LOEWE
|0
|LOUIS VUITTON
|0
|LUTZ HUELLE
|0
|MAISON MARGIELA
|0
|MANISH ARORA
|0
|MARINE SERRE
|0
|MASHAMA
|0
|MIU MIU
|0
|MOON YOUNG HEE
|0
|MUGLER
|0
|OFF-WHITE
|0
|OLIVIER THEYSKENS
|0
|OTTOLINGER
|0
|PACO RABANNE
|0
|PAUL & JOE
|0
|POIRET
|0
|RAHUL MISHRA
|0
|RICK OWENS
|0
|ROCHAS
|0
|SACAI
|0
|SAINT LAURENT
|7
|SHIATZYCHEN
|0
|SONIA RYKIEL
|0
|STELLA MCCARTNEY
|4
|THOM BROWNE
|0
|UMA WANG
|0
|VALENTIN YUDASHKIN
|0
|VALENTINO
|3
|VICTORIA/TOMAS
|0
|VIVIENNE WESTWOOD
|1
|XIMONLEE
|0
|Y/PROJECT
|0
|YOHJI YAMAMOTO
|0
We’d like you to name any men's or women's sport shoe brand sold by major outlets across Australia. We’re not accepting brands that only make slides, thongs or other non-laced sport shoes.
|ADIDAS
|73
|ASCENT
|0
|ASICS
|34
|BJORN BORG
|0
|BROOKS
|4
|CLARKS
|0
|CONVERSE
|8
|CREATIVE RECREATION
|0
|DIADORA
|3
|ECCO
|0
|ELLESSE
|0
|EMPORIO ARMANI
|0
|FILA
|5
|HOKA ONE ONE
|0
|INSTRIDE
|0
|JORDAN
|0
|KICKERS
|0
|KOOKABURRA
|0
|LACOSTE
|1
|LE COQ SPORTIF
|0
|LYLE & SCOTT
|0
|MCKENZIE
|0
|MERRELL
|0
|MIZUNO
|1
|NANNY STATE
|0
|NEW BALANCE
|27
|NIBLICK
|0
|NIKE
|85
|ON RUNNING
|0
|PONY
|0
|PROPET
|0
|PUMA
|38
|QUICKSILVER
|0
|REEBOK
|41
|ROCKPORT
|0
|SALOMON
|0
|SAUCONY
|3
|SIKSILK
|0
|SKECHERS
|10
|THE NORTH FACE
|0
|UMBRO
|0
|UNDER ARMOUR
|4
|VANS
|1
|X BLADES
|0