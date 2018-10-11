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Round 3 Questions & Answers - Thurs 11 Oct

Round 3 Questions & Answers - Thurs 11 Oct

Australian Wimbledon Champions And Australian Medalists At The World Athletics Championships

We are looking for any Australian-born tennis players who have won a singles or doubles title at Wimbledon from the beginning of the Open era in 1968 until 2018.


EVONNE GOOLAGONG CAWLEY 21
FRED STOLLE 0
GEOFF MASTERS 0
HELEN GOURLAY 0
JOHN FITZGERALD 0
JOHN NEWCOMBE 8
JUDY TEGART 0
KEN FLETCHER 0
KERRY REID 0
LIZ SMYLIE 0
LLEYTON HEWITT 19
MARGARET COURT 8
MARK WOODFORDE 0
OWEN DAVIDSON 0
PAT CASH 27
PAUL MCNAMEE 0
PETER MCNAMARA 0
RENNAE STUBBS 0
ROD LAVER 8
ROSS CASE 0
ROY EMERSON 0
SAMANTHA STOSUR 0
STEPHEN HUSS 0
TODD WOODBRIDGE 1
TONY ROCHE 0
WENDY TURNBULL 0

We'd like the first and last name of any Australians who have won a medal at the World Athletics Championships, since they began in 1976, up to and including the Championships held in London in 2017.

ADAM BASIL 0
BEN OFFEREINS 0
BRONWYN EAGLES 0
CATHY FREEMAN 1
CRAIG MOTTRAM 0
DAMIEN MARSH 0
DANI STEVENS 0
DANIELA COSTIAN 0
DEBBIE FLINTOFF-KING 0
DMITRI MARKOV 0
FABRICE LAPIERRE 0
JANA PITTMAN 0
JARED TALLENT 0
JOANNA STONE-NIXON 0
JOEL MILBURN 0
JOHN STEFFENSEN 0
KERRY SAXBY-JUNNA 0
KIM MICKLE 0
LEE NAYLOR 0
MATT SHIRVINGTON 0
MELINDA GAINSFORD-TAYLOR 0
MITCHELL WATT 0
NATHAN DEAKES 0
PAUL DI BELLA 0
PAUL HENDERSON 0
RENEE POETSCHKA 0
ROBERT DE CASTELLA 0
SALLY PEARSON 1
SEAN WROE 0
STEVE BRIMACOMBE 0
STEVE HOOKER 1
STEVE MONEGHETTI 0
TATIANA GRIGORIEVA 0
TIM FORSYTH 0
TIM JACKSON 0
TRISTAN THOMAS 0


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