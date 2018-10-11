Round 3 Questions & Answers - Thurs 11 Oct

We are looking for any Australian-born tennis players who have won a singles or doubles title at Wimbledon from the beginning of the Open era in 1968 until 2018.
|EVONNE GOOLAGONG CAWLEY
|21
|FRED STOLLE
|0
|GEOFF MASTERS
|0
|HELEN GOURLAY
|0
|JOHN FITZGERALD
|0
|JOHN NEWCOMBE
|8
|JUDY TEGART
|0
|KEN FLETCHER
|0
|KERRY REID
|0
|LIZ SMYLIE
|0
|LLEYTON HEWITT
|19
|MARGARET COURT
|8
|MARK WOODFORDE
|0
|OWEN DAVIDSON
|0
|PAT CASH
|27
|PAUL MCNAMEE
|0
|PETER MCNAMARA
|0
|RENNAE STUBBS
|0
|ROD LAVER
|8
|ROSS CASE
|0
|ROY EMERSON
|0
|SAMANTHA STOSUR
|0
|STEPHEN HUSS
|0
|TODD WOODBRIDGE
|1
|TONY ROCHE
|0
|WENDY TURNBULL
|0
We'd like the first and last name of any Australians who have won a medal at the World Athletics Championships, since they began in 1976, up to and including the Championships held in London in 2017.
|ADAM BASIL
|0
|BEN OFFEREINS
|0
|BRONWYN EAGLES
|0
|CATHY FREEMAN
|1
|CRAIG MOTTRAM
|0
|DAMIEN MARSH
|0
|DANI STEVENS
|0
|DANIELA COSTIAN
|0
|DEBBIE FLINTOFF-KING
|0
|DMITRI MARKOV
|0
|FABRICE LAPIERRE
|0
|JANA PITTMAN
|0
|JARED TALLENT
|0
|JOANNA STONE-NIXON
|0
|JOEL MILBURN
|0
|JOHN STEFFENSEN
|0
|KERRY SAXBY-JUNNA
|0
|KIM MICKLE
|0
|LEE NAYLOR
|0
|MATT SHIRVINGTON
|0
|MELINDA GAINSFORD-TAYLOR
|0
|MITCHELL WATT
|0
|NATHAN DEAKES
|0
|PAUL DI BELLA
|0
|PAUL HENDERSON
|0
|RENEE POETSCHKA
|0
|ROBERT DE CASTELLA
|0
|SALLY PEARSON
|1
|SEAN WROE
|0
|STEVE BRIMACOMBE
|0
|STEVE HOOKER
|1
|STEVE MONEGHETTI
|0
|TATIANA GRIGORIEVA
|0
|TIM FORSYTH
|0
|TIM JACKSON
|0
|TRISTAN THOMAS
|0