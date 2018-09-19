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Round 1 Questions & Answers - Wed 19 Sep
The World's Top Airlines
We'd like you to tell us the name of any of the world's Top 30 airlines, as voted by passengers in the 2017 Skytrax World Airline Awards.
|AEROFLOT
|0
|AIR CANADA
|0
|AIR FRANCE
|1
|AIR NEW ZEALAND
|20
|AIRASIA
|0
|ANA ALL NIPPON AIRWAYS
|1
|ASIANA AIRLINES
|0
|AUSTRIAN
|0
|BANGKOK AIRWAYS
|0
|CATHAY DRAGON
|0
|CATHAY PACIFIC AIRWAYS
|8
|CHINA SOUTHERN
|0
|EMIRATES
|42
|ETIHAD AIRWAYS
|9
|EVA AIR
|0
|FINNAIR
|1
|GARUDA INDONESIA
|0
|HAINAN AIRLINES
|0
|HONG KONG AIRLINES
|0
|JAPAN AIRLINES
|0
|KLM
|1
|LUFTHANSA
|8
|NORWEGIAN
|0
|QANTAS AIRWAYS
|67
|QATAR AIRWAYS
|2
|SINGAPORE AIRLINES
|40
|SWISS INT’L AIR LINES
|0
|THAI AIRWAYS
|5
|TURKISH AIRLINES
|0
|VIRGIN AUSTRALIA
|2