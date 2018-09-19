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Round 1 Questions & Answers - Wed 19 Sep

Round 1 Questions & Answers - Wed 19 Sep

The World's Top Airlines

We'd like you to tell us the name of any of the world's Top 30 airlines, as voted by passengers in the 2017 Skytrax World Airline Awards.

AEROFLOT 0
AIR CANADA 0
AIR FRANCE 1
AIR NEW ZEALAND 20
AIRASIA 0
ANA ALL NIPPON AIRWAYS 1
ASIANA AIRLINES 0
AUSTRIAN 0
BANGKOK AIRWAYS 0
CATHAY DRAGON 0
CATHAY PACIFIC AIRWAYS 8
CHINA SOUTHERN 0
EMIRATES 42
ETIHAD AIRWAYS 9
EVA AIR 0
FINNAIR 1
GARUDA INDONESIA 0
HAINAN AIRLINES 0
HONG KONG AIRLINES 0
JAPAN AIRLINES 0
KLM 1
LUFTHANSA 8
NORWEGIAN 0
QANTAS AIRWAYS 67
QATAR AIRWAYS 2
SINGAPORE AIRLINES 40
SWISS INT’L AIR LINES 0
THAI AIRWAYS 5
TURKISH AIRLINES 0
VIRGIN AUSTRALIA 2


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