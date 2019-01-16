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Round 1 Questions & Answers - Wed 16 Jan

Round 1 Questions & Answers - Wed 16 Jan

Country Names That Repeat Their Initial Letter

We're looking for any country whose initial letter appears again elsewhere in its name. For example if Narnia were a country then that would count, as the N is repeated.

AFGHANISTAN 5
ALBANIA 4
ALGERIA 6
ANDORRA 1
AMERICA 31
ANGOLA 2
ANTIGUA AND BARBUDA 0
ARGENTINA 10
ARMENIA 3
AUSTRALIA 82
AUSTRIA 43
AZERBAIJAN 2
BARBADOS 3
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 0
COSTA RICA 0
CZECH REPUBLIC 0
EQUATORIAL GUINEA 0
ERITREA 0
GEORGIA 2
INDIA 28
INDONESIA 15
KAZAKHSTAN 0
MOZAMBIQUE 1
MYANMAR 2
NETHERLANDS 5
NEW ZEALAND 31
PAPUA NEW GUINEA 2
PHILIPPINES 1
ST KITTS AND NEVIS 0
ST VINCENT AND THE GRENADINES 0
SAO TOME AND PRINCIPE 0
SOLOMON ISLANDS 2
SOUTH SUDAN 1
TAJIKISTAN 0
TIMOR-LESTE 0
TRINIDAD AND TOBAGO 0
TURKMENISTAN 0
URUGUAY 2


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