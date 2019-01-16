Round 1 Questions & Answers - Wed 16 Jan

We're looking for any country whose initial letter appears again elsewhere in its name. For example if Narnia were a country then that would count, as the N is repeated.
|AFGHANISTAN
|5
|ALBANIA
|4
|ALGERIA
|6
|ANDORRA
|1
|AMERICA
|31
|ANGOLA
|2
|ANTIGUA AND BARBUDA
|0
|ARGENTINA
|10
|ARMENIA
|3
|AUSTRALIA
|82
|AUSTRIA
|43
|AZERBAIJAN
|2
|BARBADOS
|3
|CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
|0
|COSTA RICA
|0
|CZECH REPUBLIC
|0
|EQUATORIAL GUINEA
|0
|ERITREA
|0
|GEORGIA
|2
|INDIA
|28
|INDONESIA
|15
|KAZAKHSTAN
|0
|MOZAMBIQUE
|1
|MYANMAR
|2
|NETHERLANDS
|5
|NEW ZEALAND
|31
|PAPUA NEW GUINEA
|2
|PHILIPPINES
|1
|ST KITTS AND NEVIS
|0
|ST VINCENT AND THE GRENADINES
|0
|SAO TOME AND PRINCIPE
|0
|SOLOMON ISLANDS
|2
|SOUTH SUDAN
|1
|TAJIKISTAN
|0
|TIMOR-LESTE
|0
|TRINIDAD AND TOBAGO
|0
|TURKMENISTAN
|0
|URUGUAY
|2