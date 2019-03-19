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Round 1 Questions & Answers - Tues 19 March

Round 1 Questions & Answers - Tues 19 March

Musicology

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ACOUSTIC BLUES 0
ADULT ALTERNATIVE 0
ADULT CONTEMPORARY 0
AFRICA 0
AFRIKAANS 0
AFRO-BEAT 0
AFRO-POP 0
ALTERNATIVE 9
ALTERNATIVE AND LATIN ROCK 0
ALTERNATIVE AND LATIN ROCK 0
ALTERNATIVE COUNTRY 0
ALTERNATIVE FOLK 0
ALTERNATIVE RAP 0
AMBIENT 0
AMERICAN TRAD ROCK 0
AMERICANA 0
ANIME 0
ARABESQUE 0
ARABIC 0
ARABIC POP 0
ARENA ROCK 0
ART ROCK 0
ART SONG 0
ASIA 0
AUSTRALIA 1
AVANT-GARDE 0
AVANT-GARDE JAZZ 0
AXÉ 0
BAILE FUNK 0
BALADAS AND BOLEROS 0
BAROQUE 1
BASS 0
BIG BAND 0
BLACK METAL 0
BLUEGRASS 4
BLUES 24
BLUES-ROCK 0
BOLERO 0
BOLLYWOOD 0
BOP 0
BOSSA NOVA 0
BRASS & WOODWINDS 0
BRAZILIAN 0
BREAKBEAT 0
BRITISH INVASION 0
BRITPOP 0
C-POP 0
CAJUN 0
CALYPSO 0
CANTATA 0
CANTOPOP 0
CARIBBEAN 0
CCM 0
CELLO 0
CELTIC 0
CELTIC FOLK 0
CHACHACHA 0
CHAMBER MUSIC 0
CHANT 0
CHANUKAH 0
CHICAGO BLUES 0
CHILDREN'S MUSIC 1
CHINESE 0
CHINESE ALT 0
CHINESE CLASSICAL 0
CHINESE FLUTE 0
CHINESE HIP-HOP 0
CHINESE OPERA 0
CHINESE ORCHESTRAL 0
CHINESE REGIONAL FOLK 0
CHINESE ROCK 0
CHINESE STRINGS 0
CHORAL 0
CHORO 0
CHRISTIAN & GOSPEL 1
CHRISTIAN METAL 0
CHRISTIAN POP 0
CHRISTIAN RAP 0
CHRISTIAN ROCK 0
CHRISTMAS 0
CHRISTMAS: CHILDREN'S 0
CHRISTMAS: CLASSIC 0
CHRISTMAS: CLASSICAL 0
CHRISTMAS: JAZZ 0
CHRISTMAS: MODERN 0
CHRISTMAS: POP 0
CHRISTMAS: R&B 0
CHRISTMAS: RELIGIOUS 0
CHRISTMAS: ROCK 0
CLASSIC BLUES 0
CLASSIC CHRISTIAN 0
CLASSICAL 36
CLASSICAL CROSSOVER 0
COLLEGE ROCK 0
COMEDY 1
CONTEMPORARY BLUEGRASS 0
CONTEMPORARY BLUES 0
CONTEMPORARY CELTIC 0
CONTEMPORARY COUNTRY 0
CONTEMPORARY ERA 0
CONTEMPORARY FOLK 0
CONTEMPORARY GOSPEL 0
CONTEMPORARY JAZZ 0
CONTEMPORARY LATIN 0
CONTEMPORARY R&B 0
CONTEMPORARY SINGER/SONGWRITER 0
COOL JAZZ 0
COUNTRY 56
COUNTRY BLUES 0
COUNTRY GOSPEL 0
CROSSOVER JAZZ 0
CUBAN 0
DANCE 16
DANCEHALL 0
DANGDUT 0
DEATH METAL 0
DEATH METAL/BLACK METAL 2
DELTA BLUES 0
DEVOTIONAL & SPIRITUAL 0
DINI 0
DIRTY SOUTH 0
DISCO 3
DISNEY 0
DIXIELAND 0
DOO WOP 0
DOWNTEMPO 0
DRINKING SONGS 0
DRUM'N'BASS 2
DUB 0
DUBSTEP 1
EARLY MUSIC 0
EAST COAST RAP 0
EASTER 0
EASY LISTENING 10
ELECTRIC BLUES 0
ELECTRONIC 5
ELECTRONICA 2
EMO 0
ENKA 0
ENVIRONMENTAL 0
EUROPE 0
EXERCISE 0
EXPERIMENTAL 0
FADO 0
FARSI 0
FITNESS & WORKOUT 0
FLAMENCO 0
FOLK 7
FOLK-ROCK 0
FOREIGN CINEMA 0
FORRÓ 0
FRANCE 0
FRENCH POP 0
FREVO 0
FUNK 2
FUSION 0
GANGSTA RAP 0
GARAGE 0
GERMAN FOLK 0
GERMAN POP 0
GHAZALS 0
GLAM ROCK 0
GOSPEL 1
GOTH ROCK 0
GRUNGE 1
GUAJIRA 0
GUARACHA 0
GUITAR 0
HAIR METAL 0
HALK 0
HALLOWEEN 0
HARD BOP 0
HARD ROCK 4
HARDCORE 1
HARDCORE RAP 0
HAWAII 0
HEALING 0
HIGH CLASSICAL 0
HIP-HOP 0
HIP-HOP/RAP 26
HOLIDAY 0
HOLIDAY: OTHER 0
HONKY TONK 0
HOUSE 7
IBERIA 0
IDM 0
IDM/EXPERIMENTAL 0
IMPRESSIONIST 0
INDIAN 0
INDIAN CLASSICAL 0
INDIAN FOLK 0
INDIAN POP 0
INDIE POP 0
INDIE ROCK 0
INDO POP 0
INDONESIAN RELIGIOUS 0
INDUSTRIAL 1
INSPIRATIONAL 0
INSTRUMENTAL 3
ISLAMIC 0
ISRAELI 0
J-POP 0
JAM BANDS 0
JAPAN 0
JAPANESE POP 0
JAZZ 48
JUNGLE/DRUM'N'BASS 0
K-POP 1
KARAOKE 0
KAYOKYOKU 0
KHALEEJI 0
KLEZMER 0
KOREAN 0
KOREAN CLASSICAL 0
KOREAN FOLK-POP 0
KOREAN HIP-HOP 0
KOREAN INDIE 0
KOREAN ROCK 0
KOREAN TRAD INSTRUMENTAL 0
KOREAN TRAD SONG 0
KOREAN TRAD THEATER 0
LATIN JAZZ 0
LATIN JAZZ  
LATIN RAP 0
LATIN ROCK 0
LATIN URBAN 0
LATINO 0
LOUNGE 0
LOVERS ROCK 0
LULLABIES 0
MAINSTREAM JAZZ 0
MALAYSIAN POP 0
MAMBO 0
MANDOPOP 0
MANILLA SOUND 0
MARCHING 0
MEDIEVAL 0
MEDITATION 0
METAL 9
MIDDLE EAST 0
MINIMALISM 0
MINIMALISM 0
MODERN COMPOSITION 0
MODERN DANCEHALL 0
MODERN ERA 0
MOTOWN 0
MPB 0
MUSICALS 3
NATURE 0
NEO-SOUL 0
NEW ACOUSTIC 0
NEW AGE 4
NEW WAVE 0
NORTH AFRICAN 0
NORTH AMERICA 0
NOVELTY 0
OLD SCHOOL RAP 0
OLDIES 0
OPERA 11
ORATORIO 0
ORCHESTRAL 1
ORIGINAL PILIPINO MUSIC 0
ORIGINAL SCORE 0
OUTLAW COUNTRY 0
PAGODE 0
PERCUSSION 0
PIANO 0
PINOY POP 0
POLKA 0
POP 66
POP IN SPANISH 0
POP LATINO 0
POP PUNK 0
POP/ROCK 0
PRAISE & WORSHIP 0
PROG ROCK 0
PROG-ROCK/ART ROCK 1
PSYCHEDELIC 0
PUNK 7
QUIET STORM 0
R&B 29
RAGTIME 0
RAÃ­CES 0
RAP 24
REGGAE 9
REGGAETON Y HIP-HOP 0
REGIONAL INDIAN 0
REGIONAL MEXICAN 0
RELAXATION 0
RENAISSANCE 0
ROCK 58
ROCK & ROLL 10
ROCKABILLY 1
ROMANTIC 1
ROOTS REGGAE 0
ROOTS ROCK 0
RUSSIAN 0
RUSSIAN CHANSON 0
SACRED 0
SALSA AND TROPICAL 0
SAMBA 0
SANAT 0
SERTANEJO 0
SHOWS 0
SING-ALONG 0
SINGER/SONGWRITER 3
SINGER/SONGWRITER 3
SKA 1
SMOOTH JAZZ 0
SOCA 0
SOFT ROCK 2
SOLO INSTRUMENTAL 0
SON 0
SOUL 12
SOUND EFFECTS 0
SOUNDTRACK 5
SOUTH AFRICA 0
SOUTH AMERICA 0
SOUTHERN GOSPEL 0
SOUTHERN ROCK 0
SPOKEN WORD 0
STANDARDS 0
STANDUP COMEDY 0
STORIES 0
SUFI & GHAZALS 0
SURF 0
SWING 3
TAI-POP 0
TAIWANESE FOLK 0
TANGO 0
TECHNO 2
TEEN POP 0
TEX-MEX 0
THAI COUNTRY 0
THAI POP 0
THANKSGIVING 0
TIBETAN NATIVE MUSIC 0
TIMBA 0
TRAD JAZZ 0
TRADITIONAL BLUEGRASS 0
TRADITIONAL CELTIC 0
TRADITIONAL COUNTRY 0
TRADITIONAL FOLK 0
TRADITIONAL GOSPEL 0
TRADITIONAL POP 0
TRANCE 0
TRAVEL 0
TRIBUTE 0
TROT 0
TURKISH 0
TV SOUNDTRACK 0
UK HIP-HOP 0
UNDERGROUND RAP 0
URBAN COWBOY 0
VIDEO GAME 0
VIOLIN 0
VOCAL 1
VOCAL JAZZ 0
VOCAL POP 0
WEDDING MUSIC 0
WEST COAST RAP 0
WORLD 7
WORLDBEAT 0
YOGA 0
ZYDECO 0


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