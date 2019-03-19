Round 1 Questions & Answers - Tues 19 March

|ACOUSTIC BLUES
|0
|ADULT ALTERNATIVE
|0
|ADULT CONTEMPORARY
|0
|AFRICA
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|0
|AFRO-BEAT
|0
|AFRO-POP
|0
|ALTERNATIVE
|9
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|0
|ALTERNATIVE AND LATIN ROCK
|0
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|0
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|0
|ALTERNATIVE RAP
|0
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|0
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|AMERICANA
|0
|ANIME
|0
|ARABESQUE
|0
|ARABIC
|0
|ARABIC POP
|0
|ARENA ROCK
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|0
|ASIA
|0
|AUSTRALIA
|1
|AVANT-GARDE
|0
|AVANT-GARDE JAZZ
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|AXÉ
|0
|BAILE FUNK
|0
|BALADAS AND BOLEROS
|0
|BAROQUE
|1
|BASS
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|BIG BAND
|0
|BLACK METAL
|0
|BLUEGRASS
|4
|BLUES
|24
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|0
|BOLERO
|0
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|BOP
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|0
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|BRITISH INVASION
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|CANTATA
|0
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|CCM
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|0
|CELTIC
|0
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|0
|CHACHACHA
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|CHAMBER MUSIC
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|CHANT
|0
|CHANUKAH
|0
|CHICAGO BLUES
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|1
|CHINESE
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|CHINESE CLASSICAL
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|0
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|0
|CHORAL
|0
|CHORO
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|CHRISTIAN & GOSPEL
|1
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|CHRISTMAS
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|0
|CHRISTMAS: ROCK
|0
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|0
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|0
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|1
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|0
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|0
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|0
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|0
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|0
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|0
|COUNTRY
|56
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|COUNTRY GOSPEL
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|0
|CUBAN
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|DANCE
|16
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|DEATH METAL
|0
|DEATH METAL/BLACK METAL
|2
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|0
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|0
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|0
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|0
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|0
|DOO WOP
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|DOWNTEMPO
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|0
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|2
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|EASY LISTENING
|10
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|ELECTRONIC
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|2
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|FITNESS & WORKOUT
|0
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|GARAGE
|0
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|GLAM ROCK
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|1
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|GUITAR
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|HARD BOP
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|0
|HIP-HOP/RAP
|26
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|3
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|0
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|0
|K-POP
|1
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|KOREAN
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|0
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|0
|LATIN JAZZ
|
|LATIN RAP
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|METAL
|9
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|0
|MINIMALISM
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|0
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|MUSICALS
|3
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|0
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|4
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|0
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|11
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|0
|ORCHESTRAL
|1
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|PIANO
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|0
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|0
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|0
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|1
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|PUNK
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|R&B
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|0
|RAÃCES
|0
|RAP
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|9
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|0
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|0
|ROCK
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|10
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|1
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|1
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|SING-ALONG
|0
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|3
|SINGER/SONGWRITER
|3
|SKA
|1
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|0
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|0
|SOFT ROCK
|2
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|SOUNDTRACK
|5
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|0
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|0
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|STANDUP COMEDY
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|STORIES
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|SWING
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|THAI POP
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