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Round 1 Questions & Answers - Tues 16 Oct

Round 1 Questions & Answers - Tues 16 Oct

Triple A Countries

Please tell us countries whose English name contains three or more 'A's.

AFGHANISTAN 14
ALBANIA 14
ANTIGUA AND BARBUDA 0
AUSTRALIA 79
AZERBAIJAN 2
BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA 0
BOSNIA AND HERZEGOVINA 1
BRUNEI DARUSSALAM 0
CANADA 35
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 1
EQUATORIAL GUINEA 0
FEDERATED STATES OF MICRONESIA 0
GUATEMALA 1
JAMAICA 3
KAZAKHSTAN 3
MADAGASCAR 0
MALAYSIA 6
MARSHALL ISLANDS 0
MAURITANIA 0
NICARAGUA 1
PANAMA 3
PAPUA NEW GUINEA 4
PARAGUAY 1
PLURINATIONAL STATE OF BOLIVIA 0
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES 0
SAUDI ARABIA 3
SYRIAN ARAB REPUBLIC 0
THE BAHAMAS 1
TRINIDAD AND TOBAGO 0
UNITED ARAB EMIRATES 1
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 0
UNITED REPUBLIC OF TANZANIA 3
UNITED STATES OF AMERICA 13



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