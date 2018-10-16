Round 1 Questions & Answers - Tues 16 Oct

Please tell us countries whose English name contains three or more 'A's.
|AFGHANISTAN
|14
|ALBANIA
|14
|ANTIGUA AND BARBUDA
|0
|AUSTRALIA
|79
|AZERBAIJAN
|2
|BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA
|0
|BOSNIA AND HERZEGOVINA
|1
|BRUNEI DARUSSALAM
|0
|CANADA
|35
|CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
|1
|EQUATORIAL GUINEA
|0
|FEDERATED STATES OF MICRONESIA
|0
|GUATEMALA
|1
|JAMAICA
|3
|KAZAKHSTAN
|3
|MADAGASCAR
|0
|MALAYSIA
|6
|MARSHALL ISLANDS
|0
|MAURITANIA
|0
|NICARAGUA
|1
|PANAMA
|3
|PAPUA NEW GUINEA
|4
|PARAGUAY
|1
|PLURINATIONAL STATE OF BOLIVIA
|0
|SAINT VINCENT AND THE GRENADINES
|0
|SAUDI ARABIA
|3
|SYRIAN ARAB REPUBLIC
|0
|THE BAHAMAS
|1
|TRINIDAD AND TOBAGO
|0
|UNITED ARAB EMIRATES
|1
|UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
|0
|UNITED REPUBLIC OF TANZANIA
|3
|UNITED STATES OF AMERICA
|13