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Round 1 Questions & Answers - Thurs 11 Oct
Australian Prime Ministers
Please name anyone who has been Prime Minister of Australia from Federation till 31st May 2018.
|ALFRED DEAKIN
|5
|ANDREW FISHER
|2
|ARTHUR FADDEN
|0
|BEN CHIFLEY
|6
|BILLY HUGHES
|7
|BILLY MCMAHON
|8
|CHRIS WATSON
|0
|EARLE PAGE
|0
|EDMUND BARTON
|12
|FRANCIS FORDE
|1
|GEORGE REID
|0
|GOUGH WHITLAM
|29
|HAROLD HOLT
|19
|JAMES SCULLIN
|0
|JOHN CURTIN
|5
|JOHN GORTON
|10
|JOHN HOWARD
|62
|JOHN MCEWEN
|0
|JOSEPH COOK
|0
|JOSEPH LYONS
|0
|JULIA GILLARD
|49
|KEVIN RUDD
|41
|MALCOLM FRASER
|30
|MALCOLM TURNBULL
|70
|PAUL KEATING
|39
|ROBERT HAWKE
|62
|ROBERT MENZIES
|23
|STANLEY BRUCE
|1
|TONY ABBOTT
|45