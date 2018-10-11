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Round 1 Questions & Answers - Thurs 11 Oct

Round 1 Questions & Answers - Thurs 11 Oct

Australian Prime Ministers

Please name anyone who has been Prime Minister of Australia from Federation till 31st May 2018.

ALFRED DEAKIN 5
ANDREW FISHER 2
ARTHUR FADDEN 0
BEN CHIFLEY 6
BILLY HUGHES 7
BILLY MCMAHON 8
CHRIS WATSON 0
EARLE PAGE 0
EDMUND BARTON 12
FRANCIS FORDE 1
GEORGE REID 0
GOUGH WHITLAM 29
HAROLD HOLT 19
JAMES SCULLIN 0
JOHN CURTIN 5
JOHN GORTON 10
JOHN HOWARD 62
JOHN MCEWEN 0
JOSEPH COOK 0
JOSEPH LYONS 0
JULIA GILLARD 49
KEVIN RUDD 41
MALCOLM FRASER 30
MALCOLM TURNBULL 70
PAUL KEATING 39
ROBERT HAWKE 62
ROBERT MENZIES 23
STANLEY BRUCE 1
TONY ABBOTT 45



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