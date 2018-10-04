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Round 1 Questions & Answers - Thurs 04 Oct

Round 1 Questions & Answers - Thurs 04 Oct

Winter Olympics

Name any country or team that has ever won a gold medal at any Winter Olympic Games since they began in 1924.

AUSTRALIA 65
AUSTRIA 21
BELARUS 0
BELGIUM 6
BULGARIA 1
CANADA 47
CHINA 25
CROATIA 1
CZECH REPUBLIC 1
CZECHOSLOVAKIA 0
EAST GERMANY 1
ESTONIA 0
FINLAND 20
FRANCE 27
GERMANY 43
GREAT BRITAIN 7
HUNGARY 2
ITALY 22
JAPAN 28
KAZAKHSTAN 0
LATVIA 2
LIECHTENSTEIN 0
NETHERLANDS 2
NORWAY 29
OLYMPIC ATHLETES FROM RUSSIA 0
POLAND 4
RUSSIA 53
SLOVAKIA 1
SLOVENIA 0
SOUTH KOREA 2
SOVIET UNION 0
SPAIN 2
SWEDEN 35
SWITZERLAND 35
UKRAINE 0
UNIFIED TEAM 0
UNITED STATES 3
UNITED TEAM OF GERMANY 0
UZBEKISTAN 0
WEST GERMANY 0



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