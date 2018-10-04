Round 1 Questions & Answers - Thurs 04 Oct

Name any country or team that has ever won a gold medal at any Winter Olympic Games since they began in 1924.
|AUSTRALIA
|65
|AUSTRIA
|21
|BELARUS
|0
|BELGIUM
|6
|BULGARIA
|1
|CANADA
|47
|CHINA
|25
|CROATIA
|1
|CZECH REPUBLIC
|1
|CZECHOSLOVAKIA
|0
|EAST GERMANY
|1
|ESTONIA
|0
|FINLAND
|20
|FRANCE
|27
|GERMANY
|43
|GREAT BRITAIN
|7
|HUNGARY
|2
|ITALY
|22
|JAPAN
|28
|KAZAKHSTAN
|0
|LATVIA
|2
|LIECHTENSTEIN
|0
|NETHERLANDS
|2
|NORWAY
|29
|OLYMPIC ATHLETES FROM RUSSIA
|0
|POLAND
|4
|RUSSIA
|53
|SLOVAKIA
|1
|SLOVENIA
|0
|SOUTH KOREA
|2
|SOVIET UNION
|0
|SPAIN
|2
|SWEDEN
|35
|SWITZERLAND
|35
|UKRAINE
|0
|UNIFIED TEAM
|0
|UNITED STATES
|3
|UNITED TEAM OF GERMANY
|0
|UZBEKISTAN
|0
|WEST GERMANY
|0