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Round 1 Questions & Answers - Mon 10 Sep
21st Century Lead Actresses
We are looking for anyone who has been nominated for an Academy Award for Best Actress in a Leading Role during the 21st Century.
|AMY ADAMS
|1
|ANGELINA JOLIE
|9
|ANNE HATHAWAY
|5
|ANNETTE BENING
|0
|BRIE LARSON
|0
|CAREY MULLIGAN
|0
|CATALINA SANDINO MORENO
|0
|CATE BLANCHETT
|31
|CHARLIZE THERON
|0
|CHARLOTTE RAMPLING
|0
|DIANE KEATON
|0
|DIANE LANE
|0
|ELLEN BURSTYN
|0
|ELLEN PAGE
|0
|EMMA STONE
|4
|EMMANUELLE RIVA
|0
|FELICITY HUFFMAN
|0
|FELICITY JONES
|0
|FRANCES MCDORMAND
|1
|GABOUREY SIDIBE
|0
|GLENN CLOSE
|3
|HALLE BERRY
|4
|HELEN MIRREN
|12
|HILARY SWANK
|2
|IMELDA STAUNTON
|0
|ISABELLE HUPPERT
|1
|JANET MCTEER
|0
|JENNIFER LAWRENCE
|7
|JESSICA CHASTAIN
|0
|JOAN ALLEN
|0
|JUDI DENCH
|9
|JULIA ROBERTS
|16
|JULIANNE MOORE
|0
|JULIE CHRISTIE
|0
|JULIETTE BINOCHE
|0
|KATE WINSLET
|4
|KEIRA KNIGHTLEY
|1
|KEISHA CASTLE-HUGHES
|0
|LAURA LINNEY
|0
|MARGOT ROBBIE
|4
|MARION COTILLARD
|0
|MELISSA LEO
|0
|MERYL STREEP
|36
|MICHELLE WILLIAMS
|0
|NAOMI WATTS
|2
|NATALIE PORTMAN
|1
|NICOLE KIDMAN
|38
|PENÉLOPE CRUZ
|0
|QUVENZHANÉ WALLIS
|0
|REESE WITHERSPOON
|3
|RENÉE ZELLWEGER
|1
|ROONEY MARA
|0
|ROSAMUND PIKE
|0
|RUTH NEGGA
|0
|SALLY HAWKINS
|1
|SALMA HAYEK
|0
|SAMANTHA MORTON
|0
|SANDRA BULLOCK
|9
|SAOIRSE RONAN
|0
|SISSY SPACEK
|0
|VIOLA DAVIS
|0