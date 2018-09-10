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Round 1 Questions & Answers - Mon 10 Sep

Round 1 Questions & Answers - Mon 10 Sep

21st Century Lead Actresses

We are looking for anyone who has been nominated for an Academy Award for Best Actress in a Leading Role during the 21st Century.

AMY ADAMS 1
ANGELINA JOLIE 9
ANNE HATHAWAY 5
ANNETTE BENING 0
BRIE LARSON 0
CAREY MULLIGAN 0
CATALINA SANDINO MORENO 0
CATE BLANCHETT 31
CHARLIZE THERON 0
CHARLOTTE RAMPLING 0
DIANE KEATON 0
DIANE LANE 0
ELLEN BURSTYN 0
ELLEN PAGE 0
EMMA STONE 4
EMMANUELLE RIVA 0
FELICITY HUFFMAN 0
FELICITY JONES 0
FRANCES MCDORMAND 1
GABOUREY SIDIBE 0
GLENN CLOSE 3
HALLE BERRY 4
HELEN MIRREN 12
HILARY SWANK 2
IMELDA STAUNTON 0
ISABELLE HUPPERT 1
JANET MCTEER 0
JENNIFER LAWRENCE 7
JESSICA CHASTAIN 0
JOAN ALLEN 0
JUDI DENCH 9
JULIA ROBERTS 16
JULIANNE MOORE 0
JULIE CHRISTIE 0
JULIETTE BINOCHE 0
KATE WINSLET 4
KEIRA KNIGHTLEY 1
KEISHA CASTLE-HUGHES 0
LAURA LINNEY 0
MARGOT ROBBIE 4
MARION COTILLARD 0
MELISSA LEO 0
MERYL STREEP 36
MICHELLE WILLIAMS 0
NAOMI WATTS 2
NATALIE PORTMAN 1
NICOLE KIDMAN 38
PENÉLOPE CRUZ 0
QUVENZHANÉ WALLIS 0
REESE WITHERSPOON 3
RENÉE ZELLWEGER 1
ROONEY MARA 0
ROSAMUND PIKE 0
RUTH NEGGA 0
SALLY HAWKINS 1
SALMA HAYEK 0
SAMANTHA MORTON 0
SANDRA BULLOCK 9
SAOIRSE RONAN 0
SISSY SPACEK 0
VIOLA DAVIS 0


Round 3 Questions & Answers - Friday 10th May
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