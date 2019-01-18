Round 1 Questions & Answers - Fri 18 Jan

We're looking for any African country that's either entirely, or partly, in the Northern Hemisphere.
|ALGERIA
|14
|BENIN
|0
|BURKINA FASO
|1
|CAMEROON
|2
|CAPE VERDE
|0
|CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
|1
|CHAD
|10
|COTE D'IVOIRE
|0
|DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO
|1
|DJIBOUTI
|3
|EGYPT
|46
|EQUATORIAL GUINEA
|0
|ERITREA
|3
|ETHIOPIA
|18
|GABON
|1
|THE GAMBIA
|0
|GHANA
|4
|GUINEA
|0
|GUINEA-BISSAU
|0
|KENYA
|15
|LIBERIA
|1
|LIBYA
|18
|MALI
|3
|MAURITANIA
|3
|MOROCCO
|35
|NIGER
|3
|NIGERIA
|16
|REPUBLIC OF CONGO
|0
|SAO TOME AND PRINCIPE
|0
|SENEGAL
|6
|SIERRA LEONE
|3
|SOMALIA
|7
|SOUTH SUDAN
|1
|SUDAN
|21
|TOGO
|1
|TUNISIA
|11
|UGANDA
|6