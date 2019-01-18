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Round 1 Questions & Answers - Fri 18 Jan

Round 1 Questions & Answers - Fri 18 Jan

African Countries In The Northern Hemisphere

We're looking for any African country that's either entirely, or partly, in the Northern Hemisphere.

ALGERIA 14
BENIN 0
BURKINA FASO 1
CAMEROON 2
CAPE VERDE 0
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 1
CHAD 10
COTE D'IVOIRE 0
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO 1
DJIBOUTI 3
EGYPT 46
EQUATORIAL GUINEA 0
ERITREA 3
ETHIOPIA 18
GABON 1
THE GAMBIA 0
GHANA 4
GUINEA 0
GUINEA-BISSAU 0
KENYA 15
LIBERIA 1
LIBYA 18
MALI 3
MAURITANIA 3
MOROCCO 35
NIGER 3
NIGERIA 16
REPUBLIC OF CONGO 0
SAO TOME AND PRINCIPE 0
SENEGAL 6
SIERRA LEONE 3
SOMALIA 7
SOUTH SUDAN 1
SUDAN 21
TOGO 1
TUNISIA 11
UGANDA 6


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