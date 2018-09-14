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Round 1 Questions & Answers - Fri 14 Sep

Round 1 Questions & Answers - Fri 14 Sep

Geography

We're looking for any country whose name begins and ends with one of the five vowels.

ALBANIA 4
ALGERIA 3
ANDORRA 5
ANGOLA 8
ANTIGUA AND BARBUDA 0
ARGENTINA 22
ARMENIA 9
AUSTRALIA 85
AUSTRIA 39
EQUITORIAL GUINEA 0
ERITREA 1
ESTONIA 4
ESWATINI 0
ETHIOPIA 13
INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA 0
INDEPENDENT STATE OF SAMOA 0
INDIA 33
INDONESIA 13
ISLAMIC REPUBLIC OF MAURITANIA 0
UGANDA 16
UKRAINE 5
UNION OF BURMA 0
UNITED REPUBLIC OF TANZANIA 0
UNITED STATES OF AMERICA 22


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