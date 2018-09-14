Round 1 Questions & Answers - Fri 14 Sep

We're looking for any country whose name begins and ends with one of the five vowels.
|ALBANIA
|4
|ALGERIA
|3
|ANDORRA
|5
|ANGOLA
|8
|ANTIGUA AND BARBUDA
|0
|ARGENTINA
|22
|ARMENIA
|9
|AUSTRALIA
|85
|AUSTRIA
|39
|EQUITORIAL GUINEA
|0
|ERITREA
|1
|ESTONIA
|4
|ESWATINI
|0
|ETHIOPIA
|13
|INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA
|0
|INDEPENDENT STATE OF SAMOA
|0
|INDIA
|33
|INDONESIA
|13
|ISLAMIC REPUBLIC OF MAURITANIA
|0
|UGANDA
|16
|UKRAINE
|5
|UNION OF BURMA
|0
|UNITED REPUBLIC OF TANZANIA
|0
|UNITED STATES OF AMERICA
|22