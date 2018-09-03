Pointless Questions & Answers - Mon 3 Sep

We are looking for anyone who received an acting credit in at least one of the three theatrically released Jurassic Park films.
|ADRIAN ESCOBER
|0
|ALAN D. PURWIN
|0
|ALESSANDRO NIVOLA
|0
|ALEX MIRANDA
|0
|ARIANA RICHARDS
|3
|ARLISS HOWARD
|0
|BARI BUCKNER
|0
|BD WONG
|2
|BEN SKORSTAD
|0
|BERNARD SHAW
|0
|BERNARD ZILINSKAS
|0
|BILLY BROWN
|0
|BLAKE MICHAEL BRYAN
|0
|BOB BOEHM
|0
|BOB PECK
|1
|BRADLEY JENSEN
|0
|BRIAN TURK
|0
|BRUCE A. YOUNG
|0
|BRUCE FRENCH
|0
|C. RANSOM WALROD
|0
|CAMERON THOR
|1
|CAMILLA BELLE
|0
|CAREY EIDEL
|0
|CHRISTOPHER CASO
|0
|CHRISTOPHER JOHN FIELDS
|0
|COLTON JAMES
|0
|CYD STRITTMATTER
|0
|DARRYL A. IMAI
|0
|DARRYL OUMI
|0
|DAVID GENE GIBBS
|0
|DAVID KOEPP
|0
|DAVID SAWYER
|0
|DAVID ST. JAMES
|0
|DEAN CUNDEY
|0
|DOMINI HOFMANN
|0
|EUGENE BASS JR
|0
|FRANK CLEM
|0
|GENO SILVA
|0
|GERALD R. MOLEN
|0
|GORDON MICHAELS
|0
|GREG BURSON
|1
|HARRY HUTCHINSON
|0
|HARVEY JASON
|0
|IAN ABERCROMBIE
|0
|J. SCOTT SHONKA
|0
|JACQUELINE SCHULTZ
|0
|JEFF GOLDBLUM
|30
|JIM HARLEY
|0
|JOHN DIEHL
|0
|JOPHERY C. BROWN
|0
|JOSEPH MAZZELLO
|0
|JULIANNE MOORE
|2
|JULIO OSCAR MECHOSO
|0
|KATY BOYER
|0
|KENYON WILLIAMS
|0
|LAURA DERN
|15
|LINDA PARK
|0
|MARJEAN HOLDEN
|0
|MARK BRADY
|0
|MARK HARELIK
|0
|MARTIN FERRERO
|0
|MICHAEL JETER
|0
|MICHAEL N. FUJIMOTO
|0
|MIGUEL SANDOVAL
|0
|PATRICIA BETHUNE
|0
|PAUL FUJIMOTO
|0
|PETE POSTLETHWAITE
|0
|PETER STORMARE
|0
|RICHARD ATTENBOROUGH
|9
|RICHARD KILEY
|0
|RICHARD SCHIFF
|0
|RICK WHEELER
|0
|ROBERT 'BOBBY Z' ZAJONC
|0
|ROBIN SACHS
|0
|RONA BENSON
|0
|ROSS PARTRIDGE
|0
|SAM NEILL
|39
|SAMUEL L. JACKSON
|5
|SARAH DANIELLE MADISON
|0
|SONIA JACKSON
|0
|TAYLOR NICHOLS
|0
|TÉA LEONI
|0
|THOMAS F. DUFFY
|0
|THOMAS ROSALES JR.
|0
|THOMAS STUART
|0
|TOM MISHLER
|0
|TREVOR MORGAN
|0
|VANESSA LEE CHESTER
|0
|VINCE VAUGHN
|0
|VINCENT DEE MILES
|0
|WAYNE KNIGHT
|3
|WHIT HERTFORD
|0
|WILLIAM H. MACY
|0