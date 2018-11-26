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Round 3 Questions & Answers - Mon 26 Nov
Racing Drivers: Ferrari Formula 1 Drivers And Winners Of The Indy 500
We're looking for the name of any driver who has driven for the Ferrari Formula One Racing team between 1975 and the end of July 2018.
|ALAIN PROST
|1
|CARLOS REUTEMANN
|0
|CLAY REGAZZONI
|0
|DIDIER PIRONI
|0
|EDDIE IRVINE
|0
|FELIPE MASSA
|1
|FERNANDO ALONSO
|2
|GERHARD BERGER
|1
|GIANCARLO FISICHELLA
|0
|GIANNI MORBIDELLI
|0
|GILLES VILLENEUVE
|0
|IVAN CAPELLI
|0
|JEAN ALESI
|0
|JODY SCHECKTER
|0
|KIMI RÄIKKÖNEN
|3
|LUCA BADOER
|0
|MARIO ANDRETTI
|0
|MICHAEL SCHUMACHER
|17
|MICHELE ALBORETO
|0
|MIKA SALO
|0
|NICOLA LARINI
|0
|NIGEL MANSELL
|0
|NIKI LAUDA
|0
|PATRICK TAMBAY
|0
|RENÉ ARNOUX
|0
|RUBENS BARRICHELLO
|2
|SEBASTIAN VETTEL
|8
|STEFAN JOHANSSON
|0
We would like you to give us the name of any winner of the Indy 500 between 1996 and 2017 inclusive.
|ALEXANDER ROSSI
|2
|ARIE LUYENDYK
|0
|BUDDY LAZIER
|0
|BUDDY RICE
|2
|DAN WHELDON
|0
|DARIO FRANCHITTI
|0
|EDDIE CHEEVER, JR.
|0
|GIL DE FERRAN
|0
|HÉLIO CASTRONEVES
|1
|JUAN PABLO MONTOYA
|0
|KENNY BRÄCK
|0
|RYAN HUNTER-REAY
|1
|SAM HORNISH, JR.
|0
|SCOTT DIXON
|4
|TAKUMA SATO
|1
|TONY KANAAN
|5