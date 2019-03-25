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Round 3 Questions & Answers - Monday 25th March
Actors in 'The Godfather Trilogy' And Thank God You're Here
We’re after the name of anyone who received an acting credit in at least one of the three films of Francis Ford Coppola's 'Godfather' trilogy. Uncredited actors do not count.
|ABE VIGODA
|1
|AL LETTIERI
|0
|AL MARTINO
|0
|AL PACINO
|43
|AL RUSCIO
|0
|ALEX ROCCO
|0
|AMERIGO TOT
|0
|ANDREA MAUGERI
|0
|ANDY GARCIA
|4
|ANGELO INFANTI
|0
|ANTHONY GUIDERA
|0
|ARDELL SHERIDAN
|0
|BEPPE PIANVITI
|0
|BRETT HALSEY
|0
|BRIAN FREILINO
|0
|BRIDGET FONDA
|0
|BRUNO KIRBY
|0
|CARLOS MIRANDA
|0
|CARMEN ARGENZIANO
|0
|CARMINE CARIDI
|0
|CARMINE FORESTA
|0
|CATHERINE SCORSESE
|0
|CORRADO GAIPA
|0
|DADO RUSPOLI
|0
|DANNY AIELLO
|0
|DAVID BAKER
|0
|DAVID HUME KENNERLY
|0
|DIANE AGOSTINI
|0
|DIANE KEATON
|16
|DOMINIC CHIANESE
|0
|DON COSTELLO
|0
|DON NOVELLO
|0
|DONAL DONNELLY
|0
|EDWARD VAN SICKLE
|0
|ELDA MAIDA
|0
|ELI WALLACH
|0
|ENZO ROBUTTI
|0
|ERICA YOHN
|0
|EZIO FLAGELLO
|0
|FAY SPAIN
|0
|FRANC D'AMBROSIO
|0
|FRANCESCA DE SAPIO
|0
|FRANCESCO PAOLO BELLANTE
|0
|FRANCO CITTI
|0
|FRANK SIVERO
|0
|FRANK TARSIA
|0
|G. D. SPRADLIN
|0
|GABRIA BELLONI
|0
|GABRIELE TORREI
|0
|GASTONE MOSCHIN
|0
|GEORGE HAMILTON
|0
|GIANNI RUSSO
|1
|GIUSEPPE SILLATO
|0
|GREGORY CORSO
|0
|HARRY DEAN STANTON
|0
|HELMUT BERGER
|0
|IDA BERNARDINI
|0
|IGNAZIO PAPPALARDO
|0
|IVONNE COLL
|0
|JAMES CAAN
|13
|JAMES D. DAMIANO
|0
|JAMES GOUNARIS
|0
|JAMES MURDOCK
|0
|JANET SAVARINO SMITH
|0
|JEANNE SAVARINO PESCH
|0
|JEANNIE LINERO
|0
|JESSICA DI CICCO
|0
|JOE DE NICOLA
|0
|JOE LO GRIPPO
|0
|JOE MANTEGNA
|0
|JOE SPINELL
|0
|JOHN ABINERI
|0
|JOHN APREA
|0
|JOHN CAZALE
|2
|JOHN MARLEY
|0
|JOHN MARTINO
|0
|JOHN SAVAGE
|0
|JOHNNY NARANJO
|0
|JOSEPH DELLA SORTE
|0
|JOSEPH DRAGO
|0
|JOSEPH MEDAGLIA
|0
|JULIE GREGG
|0
|KATHLEEN BELLER
|0
|LEE STRASBERG
|0
|LENNY MONTANA
|0
|LEOPOLDO TRIESTE
|0
|LIVIO GIORGI
|0
|LUIGI LAEZZA
|0
|MARIA CARTA
|0
|MARIANNA HILL
|0
|MARINO MASÃ©
|0
|MARIO COTONE
|0
|MARIO DONATONE
|0
|MARLON BRANDO
|57
|MICHAEL BOCCIO
|0
|MICHAEL BOWEN
|0
|MICHAEL V. GAZZO
|0
|MICHELE RUSSO
|0
|MICKEY KNOX
|0
|MIMMO CUTICCHIO
|0
|MORGANA KING
|1
|NICK DISCENZA
|0
|NICKY BLAIR
|0
|ORESTE BALDINI
|0
|PACO RECONTI
|0
|PAUL B. BROWN
|0
|PETER DONAT
|0
|PETER LACORTE
|0
|PHIL FELDMAN
|0
|RAF VALLONE
|0
|REMO REMOTTI
|0
|RICHARD BRIGHT
|0
|RICHARD CASTELLANO
|0
|RICHARD CONTE
|0
|RICHARD HONIGMAN
|0
|RICHARD WATSON
|0
|RICK AVILES
|0
|ROBERT CICCHINI
|0
|ROBERT DENIRO
|19
|ROBERT DUVALL
|16
|ROBERT VENTO
|0
|ROGER CORMAN
|0
|ROGERIO MIRANDA
|0
|RUDY BOND
|0
|SALVATORE CORSITTO
|0
|SALVATORE PO
|0
|SANTO INDELICATO
|0
|SARO URZI
|0
|SAVERIA MAZZOLA
|0
|SIMONETTA STEFANELLI
|0
|SOFIA COPPOLA
|2
|STERLING HAYDEN
|0
|TALIA SHIRE
|3
|TERE LIVRANO
|0
|TERESA TIRELLI
|0
|TITO ALBA
|0
|TOM DAHLGREN
|0
|TOM ROSQUI
|0
|TONY GIORGIO
|0
|TROY DONAHUE
|0
|VALERIA SABEL
|0
|VENANCIA GRANGERARD
|0
|VICTOR RENDINA
|0
|VINCENT COPPOLA
|0
|VITO ANTUOFERMO
|0
|VITO SCOTTI
|0
|VITTORIO DUSE
|0
|WILLIAM BOWERS
|0
We're after the name of anyone who has appeared as a guest contestant on the TV show 'Thank God You're Here'.
|ADAM HILLS
|0
|AKMAL SALEH
|1
|ALAN BROUGH
|0
|ANDREW G
|0
|ANGUS SAMPSON
|3
|ANH DO
|4
|ANTHONY FIELD
|0
|ARJ BARKER
|2
|BIANCA DYE
|0
|BOB FRANKLIN
|1
|CAL WILSON
|3
|CARL BARRON
|1
|COLIN LANE
|3
|DAILAN EVANS
|0
|DAVE HUGHES
|7
|EDDIE IFFT
|0
|FELICITY WARD
|0
|FIFI BOX
|7
|FRANK WOODLEY
|5
|FRANKLYN AJAYE
|0
|GLENN ROBBINS
|1
|HAMISH BLAKE
|10
|HEATH FRANKLIN
|0
|JIMEOIN
|3
|JO STANLEY
|0
|JORDAN RASKOPOULOS
|0
|JOSH LAWSON
|1
|JOSIE LONG
|0
|JULIA MORRIS
|0
|JULIA ZEMIRO
|0
|KATE JENKINSON
|0
|KATE LANGBROEK
|2
|MATT TILLEY
|0
|MATTHEW NEWTON
|4
|MERRICK WATTS
|0
|NISH
|0
|PETER HELLIAR
|4
|PETER ROWSTHORN
|0
|REBEL WILSON
|0
|RHYS DARBY
|0
|ROB CARLTON
|0
|ROBYN BUTLER
|0
|ROSS NOBLE
|1
|RUSSELL GILBERT
|1
|RYAN SHELTON
|0
|SANTO CILAURO
|1
|SEAN CHOOLBURRA
|0
|SHAUN MICALLEF
|7
|STEPHEN CURRY
|2
|STEPHEN K AMOS
|0
|TAHIR BILGIC
|0
|TANYA BULMER
|0
|TOBY TRUSLOVE
|0
|TOM GLEESON
|1
|TONY MARTIN
|3