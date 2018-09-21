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Round 3 Questions & Answers - Mon 24 Sep

Round 3 Questions & Answers - Mon 24 Sep

Films Directed By Stanley Kubrick and Films Directed By Ron Howard

We are looking for any theatrically released feature film for which Stanley Kubrick received a directing credit.

2001: A SPACE ODYSSEY 9
A CLOCKWORK ORANGE 24
BARRY LYNDON 2
DR. STRANGELOVE or: HOW I LEARNED TO STOP WORRYING AND LOVE THE BOMB 2
EYES WIDE SHUT 20
FEAR AND DESIRE 0
FULL METAL JACKET 2
KILLER’S KISS 0
LOLITA 2
PATHS OF GLORY 0
SPARTACUS 0
THE KILLING 0
THE SHINING 7



We are looking for any theatrically released feature film for which Ron Howard received a directing credit, before August 2018.


A BEAUTIFUL MIND 3
ANGELS & DEMONS 0
APOLLO 13 2
BACKDRAFT 0
CINDERELLA MAN 0
COCOON 3
EDTV 0
FAR AND AWAY 0
FROST/NIXON 0
GRAND THEFT AUTO 0
HOW THE GRINCH STOLE CHRISTMAS 1
IN THE HEART OF THE SEA 0
INFERNO 0
NIGHT SHIFT 0
PARENTHOOD 0
RANSOM 0
RUSH 0
SOLO: A STAR WARS STORY 3
SPLASH 0
THE DA VINCI CODE 0
THE DILEMMA 0
THE MISSING 0
THE PAPER 0
WILLOW 0
WORKING CLASS MAN 0




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