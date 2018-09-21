Round 3 Questions & Answers - Mon 24 Sep

We are looking for any theatrically released feature film for which Stanley Kubrick received a directing credit.
|2001: A SPACE ODYSSEY
|9
|A CLOCKWORK ORANGE
|24
|BARRY LYNDON
|2
|DR. STRANGELOVE or: HOW I LEARNED TO STOP WORRYING AND LOVE THE BOMB
|2
|EYES WIDE SHUT
|20
|FEAR AND DESIRE
|0
|FULL METAL JACKET
|2
|KILLER’S KISS
|0
|LOLITA
|2
|PATHS OF GLORY
|0
|SPARTACUS
|0
|THE KILLING
|0
|THE SHINING
|7
We are looking for any theatrically released feature film for which Ron Howard received a directing credit, before August 2018.
|A BEAUTIFUL MIND
|3
|ANGELS & DEMONS
|0
|APOLLO 13
|2
|BACKDRAFT
|0
|CINDERELLA MAN
|0
|COCOON
|3
|EDTV
|0
|FAR AND AWAY
|0
|FROST/NIXON
|0
|GRAND THEFT AUTO
|0
|HOW THE GRINCH STOLE CHRISTMAS
|1
|IN THE HEART OF THE SEA
|0
|INFERNO
|0
|NIGHT SHIFT
|0
|PARENTHOOD
|0
|RANSOM
|0
|RUSH
|0
|SOLO: A STAR WARS STORY
|3
|SPLASH
|0
|THE DA VINCI CODE
|0
|THE DILEMMA
|0
|THE MISSING
|0
|THE PAPER
|0
|WILLOW
|0
|WORKING CLASS MAN
|0