Here we want you to name any cinematically released feature film Emma Stone has been credited for as an actor prior to 2018.
|ALOHA
|1
|BATTLE OF THE SEXES
|1
|BIRDMAN OR (THE UNEXPECTED VIRTUE OF IGNORANCE)
|2
|CRAZY, STUPID, LOVE.
|3
|EASY A
|8
|FRIENDS WITH BENEFITS
|0
|GANGSTER SQUAD
|0
|GHOSTS OF GIRLFRIENDS PAST
|0
|IRRATIONAL MAN
|0
|LA LA LAND
|7
|MAGIC IN THE MOONLIGHT
|0
|MARMADUKE
|0
|MOVIE 43
|0
|PAPER MAN
|0
|SUPERBAD
|2
|THE AMAZING SPIDER-MAN
|0
|THE AMAZING SPIDER-MAN 2
|0
|THE CROODS
|0
|THE HELP
|1
|THE HOUSE BUNNY
|0
|THE ROCKER
|0
Here we’d like you to tell us any feature film for which singer and actress Bette Midler receives an acting credit released prior to August 2018.
|BEACHES
|43
|BIG BUSINESS
|2
|CATS & DOGS: THE REVENGE OF KITTY GALORE
|0
|DOWN AND OUT IN BEVERLY HILLS
|1
|DROWNING MONA
|0
|FOR THE BOYS
|0
|FREAK SHOW
|0
|HOCUS POCUS
|6
|ISN'T SHE GREAT
|0
|JINXED!
|0
|OLIVER & COMPANY
|0
|OUTRAGEOUS FORTUNE
|1
|PARENTAL GUIDANCE
|0
|RUTHLESS PEOPLE
|0
|SCENES FROM A MALL
|0
|STELLA
|0
|THAT OLD FEELING
|0
|THE FIRST WIVES CLUB
|12
|THE ROSE
|20
|THE STEPFORD WIVES
|1
|THE THORN
|0
|THE WOMEN
|0
|THEN SHE FOUND ME
|0