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Round 3 Questions & Answers - Mon 21 Jan

Round 3 Questions & Answers - Mon 21 Jan

Talented Red Heads: Emma Stone And Bette Midler Films

Here we want you to name any cinematically released feature film Emma Stone has been credited for as an actor prior to 2018.

ALOHA 1
BATTLE OF THE SEXES 1
BIRDMAN OR (THE UNEXPECTED VIRTUE OF IGNORANCE) 2
CRAZY, STUPID, LOVE. 3
EASY A 8
FRIENDS WITH BENEFITS 0
GANGSTER SQUAD 0
GHOSTS OF GIRLFRIENDS PAST 0
IRRATIONAL MAN 0
LA LA LAND 7
MAGIC IN THE MOONLIGHT 0
MARMADUKE 0
MOVIE 43 0
PAPER MAN 0
SUPERBAD 2
THE AMAZING SPIDER-MAN 0
THE AMAZING SPIDER-MAN 2 0
THE CROODS 0
THE HELP 1
THE HOUSE BUNNY 0
THE ROCKER 0



Here we’d like you to tell us any feature film for which singer and actress Bette Midler receives an acting credit released prior to August 2018.

BEACHES 43
BIG BUSINESS 2
CATS & DOGS: THE REVENGE OF KITTY GALORE 0
DOWN AND OUT IN BEVERLY HILLS 1
DROWNING MONA 0
FOR THE BOYS 0
FREAK SHOW 0
HOCUS POCUS 6
ISN'T SHE GREAT 0
JINXED! 0
OLIVER & COMPANY 0
OUTRAGEOUS FORTUNE 1
PARENTAL GUIDANCE 0
RUTHLESS PEOPLE 0
SCENES FROM A MALL 0
STELLA 0
THAT OLD FEELING 0
THE FIRST WIVES CLUB 12
THE ROSE 20
THE STEPFORD WIVES 1
THE THORN 0
THE WOMEN 0
THEN SHE FOUND ME 0


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