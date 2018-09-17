Round 3 Questions & Answers - Mon 17 Sep

We are looking for the title of any Tim Winton novel.
|AN OPEN SWIMMER
|2
|BLUEBACK
|5
|BREATH
|26
|CLOUDSTREET
|22
|DIRT MUSIC
|13
|EYRIE
|5
|IN THE WINTER DARK
|1
|LOCKIE LEONARD - HUMAN TORPEDO
|0
|LOCKIE LEONARD - LEGEND
|0
|LOCKIE LEONARD - SCUMBUSTER
|1
|SHALLOWS
|10
|THAT EYE, THE SKY
|1
|THE RIDERS
|10
|THE SHEPHERD'S HUT
|3
We'd like the name of any novel written by Ben Elton, published before July 2018.
|BLAST FROM THE PAST
|2
|BLIND FAITH
|10
|CHART THROB
|3
|DEAD FAMOUS
|19
|GRIDLOCK
|6
|HIGH SOCIETY
|16
|INCONCEIVABLE
|2
|MELTDOWN
|3
|PAST MORTEM
|0
|POPCORN
|2
|STARK
|6
|THE FIRST CASUALTY
|6
|THIS OTHER EDEN
|2
|TIME AND TIME AGAIN
|3
|TWO BROTHERS
|4