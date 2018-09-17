Pointless

Video ExtrasHome
Back

Round 3 Questions & Answers - Mon 17 Sep

Round 3 Questions & Answers - Mon 17 Sep

Novels By Tim Winton And Ben Elton Novels

We are looking for the title of any Tim Winton novel.

AN OPEN SWIMMER 2
BLUEBACK 5
BREATH 26
CLOUDSTREET 22
DIRT MUSIC 13
EYRIE 5
IN THE WINTER DARK 1
LOCKIE LEONARD - HUMAN TORPEDO 0
LOCKIE LEONARD - LEGEND 0
LOCKIE LEONARD - SCUMBUSTER 1
SHALLOWS 10
THAT EYE, THE SKY 1
THE RIDERS 10
THE SHEPHERD'S HUT 3


We'd like the name of any novel written by Ben Elton, published before July 2018.

BLAST FROM THE PAST 2
BLIND FAITH 10
CHART THROB 3
DEAD FAMOUS 19
GRIDLOCK 6
HIGH SOCIETY 16
INCONCEIVABLE 2
MELTDOWN 3
PAST MORTEM 0
POPCORN 2
STARK 6
THE FIRST CASUALTY 6
THIS OTHER EDEN 2
TIME AND TIME AGAIN 3
TWO BROTHERS 4



Round 3 Questions & Answers - Friday 10th May
NEXT STORY

Round 3 Questions & Answers - Friday 10th May

    Advertisement

    Related Articles

    Round 3 Questions & Answers - Friday 10th May

    Round 3 Questions & Answers - Friday 10th May

    Countries In The Tropics And Countries Starting And Ending With A Vowel
    Round 1 Questions & Answers - Friday 10 May

    Round 1 Questions & Answers - Friday 10 May

    'What Th...'
    Round 3 Questions & Answers - Thursday 9th May

    Round 3 Questions & Answers - Thursday 9th May

    Cast Of 'Meet The Fockers' And Words Ending In '...Mate'
    Round 3 Questions & Answers - Wednesday 8th May

    Round 3 Questions & Answers - Wednesday 8th May

    O' In The Periodic Table And It's A Gas
    Round 3 Questions & Answers - Tuesday 7th May

    Round 3 Questions & Answers - Tuesday 7th May

    Words Beginning With 'TR...' And Words Beginning With 'Wh...'