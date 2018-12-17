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Round 3 Questions & Answers - Mon 17 Dec

Round 3 Questions & Answers - Mon 17 Dec

Musical Casts: Cast of 'Mamma Mia! Here We Go Again' and 'Priscilla, Queen of the Desert'

We are looking for anyone who received an acting credit for the film 'Mamma Mia! Here We Go Again'

ALEXA DAVIES 0
AMANDA SEYFRIED 10
ANASTASIA HILLE 0
ANDY GARCIA 1
ANNA ANTONIADES 0
CELIA IMRIE 0
CHER 19
CHRISTINE BARANSKI 2
COLIN FIRTH 8
DOMINIC COOPER 0
GERARD MONACO 0
HUGH SKINNER 0
JEREMY IRVINE 0
JESSICA KEENAN WYNN 0
JONATHAN GOLDSMITH 0
JOSH DYLAN 0
JULIE WALTERS 0
LILY JAMES 3
MARIA VACRATSIS 0
MERYL STREEP 35
NAOKO MORI 0
OMID DJALILI 0
PANOS MOUZOURAKIS 0
PIERCE BROSNAN 17
STELLAN SKARSGÅRD 0
SUSANNE BARKLUND 0
TOGO IGAWA 0


We need you to name any of the cast who received an acting credit for the film 'The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert'.

ALAN DARGIN 0
BILL HUNTER 3
BOB BOYCE 0
DANIEL KELLIE 0
FRANK CORNELIUS 0
GUY PEARCE 32
HANNAH CORBETT 0
HUGO WEAVING 18
JOHN CASEY 0
JOSEPH KMET 0
JULIA CORTEZ 0
JUNE MARIE BENNETT 0
KEN RADLEY 0
LEIGHTON PICKEN 0
MARIA KMET 0
MARK HOLMES 0
MURRAY DAVIES 0
REBEL PENFOLD-RUSSELL 0
SARAH CHADWICK 0
TERENCE STAMP 11
TREVOR BARRIE 0




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