Back
Round 3 Questions & Answers - Mon 17 Dec
Musical Casts: Cast of 'Mamma Mia! Here We Go Again' and 'Priscilla, Queen of the Desert'
We are looking for anyone who received an acting credit for the film 'Mamma Mia! Here We Go Again'
|ALEXA DAVIES
|0
|AMANDA SEYFRIED
|10
|ANASTASIA HILLE
|0
|ANDY GARCIA
|1
|ANNA ANTONIADES
|0
|CELIA IMRIE
|0
|CHER
|19
|CHRISTINE BARANSKI
|2
|COLIN FIRTH
|8
|DOMINIC COOPER
|0
|GERARD MONACO
|0
|HUGH SKINNER
|0
|JEREMY IRVINE
|0
|JESSICA KEENAN WYNN
|0
|JONATHAN GOLDSMITH
|0
|JOSH DYLAN
|0
|JULIE WALTERS
|0
|LILY JAMES
|3
|MARIA VACRATSIS
|0
|MERYL STREEP
|35
|NAOKO MORI
|0
|OMID DJALILI
|0
|PANOS MOUZOURAKIS
|0
|PIERCE BROSNAN
|17
|STELLAN SKARSGÅRD
|0
|SUSANNE BARKLUND
|0
|TOGO IGAWA
|0
We need you to name any of the cast who received an acting credit for the film 'The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert'.
|ALAN DARGIN
|0
|BILL HUNTER
|3
|BOB BOYCE
|0
|DANIEL KELLIE
|0
|FRANK CORNELIUS
|0
|GUY PEARCE
|32
|HANNAH CORBETT
|0
|HUGO WEAVING
|18
|JOHN CASEY
|0
|JOSEPH KMET
|0
|JULIA CORTEZ
|0
|JUNE MARIE BENNETT
|0
|KEN RADLEY
|0
|LEIGHTON PICKEN
|0
|MARIA KMET
|0
|MARK HOLMES
|0
|MURRAY DAVIES
|0
|REBEL PENFOLD-RUSSELL
|0
|SARAH CHADWICK
|0
|TERENCE STAMP
|11
|TREVOR BARRIE
|0