Round 3 Questions & Answers - Mon 05 Nov

We'd like you to name any person who has been inducted into the Sport Australia Hall of Fame for swimming since its inception in 1985 up to 2017.
|ALICK WICKHAM
|0
|ANDREW ‘BOY’ CHARLTON
|0
|ANNETTE KELLERMAN
|0
|BERNARD ‘BARNEY’ KIERAN
|0
|BEVERLEY WHITFIELD
|0
|BRAD COOPER
|0
|CECIL HEALY
|0
|CLARE DENNIS
|0
|DAVID THEILE
|0
|DAWN FRASER
|53
|DES RENFORD
|0
|DUNCAN ARMSTRONG
|2
|FANNY DURACK
|0
|FREDDIE LANE
|0
|GAIL NEALL
|0
|GRANT HACKETT
|14
|HAROLD HARDWICK
|0
|HAYLEY LEWIS
|2
|IAN O’BRIEN
|0
|IAN THORPE
|53
|ILSA KONRADS
|1
|JENNY WETTON
|0
|JODIE HENRY
|1
|JOHN DAVIES
|0
|JOHN DEVITT
|0
|JOHN KONRADS
|0
|JOHN MARSHALL
|0
|JOHN MONCKTON
|0
|JON HENRICKS
|0
|JON SIEBEN
|0
|KAREN MORAS
|0
|KEVIN BERRY
|1
|KIEREN PERKINS
|12
|LEISEL JONES
|5
|LISA CURRY-KENNY
|5
|LISBETH TRICKETT
|6
|LORRAINE THURLOW
|0
|LYN MCKENZIE
|0
|MICHAEL WENDEN
|0
|MICHELLE FORD
|0
|MURRAY ROSE
|6
|NOEL RYAN
|0
|PETRIA THOMAS
|0
|PHILOMENA ‘BONNIE’ MEALING
|0
|PRIYA COOPER
|0
|R.L. ‘SNOWY’ BAKER
|0
|RICHMOND ‘DICK’ CAVILL
|0
|ROBERT WINDLE
|0
|SHANE GOULD
|20
|SIR FRANK BEAUREPAIRE
|0
|STEVEN HOLLAND
|2
|SUSIE O’NEILL
|11
|TRACEY WICKHAM
|4
|WILHELMINA ‘MINA’ WYLIE
|0
We are looking for gold, silver or bronze medal-winning present-day countries in the women's 4 x 100 Metre Freestyle Relay swimming event at any Olympic games up to and including 2016.
|AUSTRALIA
|76
|AUSTRIA
|0
|CANADA
|25
|CHINA
|17
|DENMARK
|0
|GERMANY
|18
|GREAT BRITAIN
|9
|HUNGARY
|0
|NETHERLANDS
|5
|SOUTH AFRICA
|5
|SWEDEN
|2
|UNITED STATES
|58