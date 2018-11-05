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Round 3 Questions & Answers - Mon 05 Nov

Round 3 Questions & Answers - Mon 05 Nov

Swimmers In The Sport Australia Hall Of Fame And Medal Winning Countries In The Women's 4 x 100 Metre Freestyle Relay

We'd like you to name any person who has been inducted into the Sport Australia Hall of Fame for swimming since its inception in 1985 up to 2017.

ALICK WICKHAM 0
ANDREW ‘BOY’ CHARLTON 0
ANNETTE KELLERMAN 0
BERNARD ‘BARNEY’ KIERAN 0
BEVERLEY WHITFIELD 0
BRAD COOPER 0
CECIL HEALY 0
CLARE DENNIS 0
DAVID THEILE 0
DAWN FRASER 53
DES RENFORD 0
DUNCAN ARMSTRONG 2
FANNY DURACK 0
FREDDIE LANE 0
GAIL NEALL 0
GRANT HACKETT 14
HAROLD HARDWICK 0
HAYLEY LEWIS 2
IAN O’BRIEN 0
IAN THORPE 53
ILSA KONRADS 1
JENNY WETTON 0
JODIE HENRY 1
JOHN DAVIES 0
JOHN DEVITT 0
JOHN KONRADS 0
JOHN MARSHALL 0
JOHN MONCKTON 0
JON HENRICKS 0
JON SIEBEN 0
KAREN MORAS 0
KEVIN BERRY 1
KIEREN PERKINS 12
LEISEL JONES 5
LISA CURRY-KENNY 5
LISBETH TRICKETT 6
LORRAINE THURLOW 0
LYN MCKENZIE 0
MICHAEL WENDEN 0
MICHELLE FORD 0
MURRAY ROSE 6
NOEL RYAN 0
PETRIA THOMAS 0
PHILOMENA ‘BONNIE’ MEALING 0
PRIYA COOPER 0
R.L. ‘SNOWY’ BAKER 0
RICHMOND ‘DICK’ CAVILL 0
ROBERT WINDLE 0
SHANE GOULD 20
SIR FRANK BEAUREPAIRE 0
STEVEN HOLLAND 2
SUSIE O’NEILL 11
TRACEY WICKHAM 4
WILHELMINA ‘MINA’ WYLIE                                0



We are looking for gold, silver or bronze medal-winning present-day countries in the women's 4 x 100 Metre Freestyle Relay swimming event at any Olympic games up to and including 2016.


AUSTRALIA 76
AUSTRIA 0
CANADA 25
CHINA 17
DENMARK 0
GERMANY 18
GREAT BRITAIN 9
HUNGARY 0
NETHERLANDS 5
SOUTH AFRICA 5
SWEDEN 2
UNITED STATES 58


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