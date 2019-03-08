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Round 3 Questions & Answers - Friday 8th March

Round 3 Questions & Answers - Friday 8th March

Real Housewives And Home Alone

We need the name of any location, domestic or international, included in the name of a series in the ‘Real Housewives’ TV franchise.

ATHENS 0
ATLANTA 6
AUCKLAND 0
BEVERLY HILLS 9
CHESHIRE 0
D.C. 0
DALLAS 0
HUNGARY 0
JOHANNESBURG 0
MELBOURNE 46
MIAMI 0
NEW JERSEY 9
NEW YORK CITY 18
ORANGE COUNTY 11
POTOMAC 0
SYDNEY 16
TORONTO 0
VANCOUVER 0



We're looking for the name of any actor that appears in the credits of the 1990 film 'Home Alone'.

ALAN WILDER 0
ANGELA GOETHALS 0
ANN WHITNEY 0
ANNA SLOTKY 0
BILL ERWIN 0
BILLIE BIRD 0
BRITTANY RADCLIFFE 0
CATHERINE O'HARA 0
CLARKE DEVEREUX 0
DAIANA CAMPEANU 0
DAN CHARLES ZUKOSKI 0
DANIEL STERN 1
DEVIN RATRAY 0
DIANNE B. SHAW 0
EDDIE KOROSA 0
EDWARD BRUZAN 0
FRANK CERNUGEL 0
GERRY BAMMAN 0
GERRY BECKER 0
HILLARY WOLF 0
HOPE DAVIS 0
JAMES RYAN 0
JEAN-CLAUDE SCIORE 0
JEDIDIAH COHEN 0
JEFFREY WISEMAN 0
JIM ORTLIEB 0
JOE PESCI 13
JOHN CANDY 0
JOHN HARDY 0
JOHN HEARD 0
KATE JOHNSON 0
KEN HUDSON CAMPBELL 0
KIERAN CULKIN 0
KRISTIN MINTER 0
LARRY HANKIN 0
LEO PERION 0
LYNN MANSBACH 0
MACAULAY CULKIN 53
MARK BELTZMAN 0
MATT DOHERTY 0
MICHAEL C. MARONNA 0
MICHAEL GUIDO 0
MICHAEL HANSEN 0
MONICA DEVEREUX 0
PETER PANTALEO 0
PETER SIRAGUSA 0
PORSCHA RADCLIFFE 0
RALPH FOODY 0
RAY TOLER 0
RICHARD J. FIRFER 0
ROBERT OKRZESIK 0
ROBERTS BLOSSOM 0
SANDRA MACAT 0
SENTA MOSES 0
TERRIE SNELL 0
TRACY J. CONNOR 0
VICTOR COLE 0
VINCE WAIDZULIS 0
VIRGINIA SMITH 0




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