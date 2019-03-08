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Round 3 Questions & Answers - Friday 8th March
Real Housewives And Home Alone
We need the name of any location, domestic or international, included in the name of a series in the ‘Real Housewives’ TV franchise.
|ATHENS
|0
|ATLANTA
|6
|AUCKLAND
|0
|BEVERLY HILLS
|9
|CHESHIRE
|0
|D.C.
|0
|DALLAS
|0
|HUNGARY
|0
|JOHANNESBURG
|0
|MELBOURNE
|46
|MIAMI
|0
|NEW JERSEY
|9
|NEW YORK CITY
|18
|ORANGE COUNTY
|11
|POTOMAC
|0
|SYDNEY
|16
|TORONTO
|0
|VANCOUVER
|0
We're looking for the name of any actor that appears in the credits of the 1990 film 'Home Alone'.
|ALAN WILDER
|0
|ANGELA GOETHALS
|0
|ANN WHITNEY
|0
|ANNA SLOTKY
|0
|BILL ERWIN
|0
|BILLIE BIRD
|0
|BRITTANY RADCLIFFE
|0
|CATHERINE O'HARA
|0
|CLARKE DEVEREUX
|0
|DAIANA CAMPEANU
|0
|DAN CHARLES ZUKOSKI
|0
|DANIEL STERN
|1
|DEVIN RATRAY
|0
|DIANNE B. SHAW
|0
|EDDIE KOROSA
|0
|EDWARD BRUZAN
|0
|FRANK CERNUGEL
|0
|GERRY BAMMAN
|0
|GERRY BECKER
|0
|HILLARY WOLF
|0
|HOPE DAVIS
|0
|JAMES RYAN
|0
|JEAN-CLAUDE SCIORE
|0
|JEDIDIAH COHEN
|0
|JEFFREY WISEMAN
|0
|JIM ORTLIEB
|0
|JOE PESCI
|13
|JOHN CANDY
|0
|JOHN HARDY
|0
|JOHN HEARD
|0
|KATE JOHNSON
|0
|KEN HUDSON CAMPBELL
|0
|KIERAN CULKIN
|0
|KRISTIN MINTER
|0
|LARRY HANKIN
|0
|LEO PERION
|0
|LYNN MANSBACH
|0
|MACAULAY CULKIN
|53
|MARK BELTZMAN
|0
|MATT DOHERTY
|0
|MICHAEL C. MARONNA
|0
|MICHAEL GUIDO
|0
|MICHAEL HANSEN
|0
|MONICA DEVEREUX
|0
|PETER PANTALEO
|0
|PETER SIRAGUSA
|0
|PORSCHA RADCLIFFE
|0
|RALPH FOODY
|0
|RAY TOLER
|0
|RICHARD J. FIRFER
|0
|ROBERT OKRZESIK
|0
|ROBERTS BLOSSOM
|0
|SANDRA MACAT
|0
|SENTA MOSES
|0
|TERRIE SNELL
|0
|TRACY J. CONNOR
|0
|VICTOR COLE
|0
|VINCE WAIDZULIS
|0
|VIRGINIA SMITH
|0