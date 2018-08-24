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Pointless Questions & Answers - Fri 24 Aug

Pointless Questions & Answers - Fri 24 Aug

French Presidents

Name any Presidents of France from the first in 1848, up to July 2018. This is according to Encyclopedia Britannica.

ADOLPHE THIERS 0
ALBERT LEBRUN 0
ALEXANDRE MILLERAND 0
ARMAND FALLIÈRES 0
CHARLES DE GAULLE 29
ÉMILE LOUBET 0
EMMANUEL MACRON 16
FÉLIX FAURE 0
FRANÇOIS HOLLANDE 3
FRANÇOIS MITTERRAND 24
FRANÇOIS SADI CARNOT 0
GASTON DOUMERGUE 0
GEORGES POMPIDOU 1
JACQUES CHIRAC 8
JEAN CASIMIR-PERIER 0
JULES GRÉVY 0
LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE 5
NICOLAS SARKOZY 7
PATRICE DE MACMAHON 0
PAUL DESCHANEL 0
PAUL DOUMER 0
RAYMOND POINCARÉ 0
RENÉ COTY 0
VALÉRY GISCARD D'ESTAING 2
VINCENT AURIOL 0

Name any of the 18 administrative regions of France as of 2018. We will accept the French names or the English names.

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 0
BRETAGNE 7
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 0
CORSE 1
CENTRE-VAL DE LOIRE 0
GRAND EST 1
HAUTS-DE-FRANCE 0
ÎLE-DE-FRANCE 3
NOUVELLE-AQUITAINE 0
NORMANDIE 5
OCCITANIE 1
PAYS DE LA LOIRE 0
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 0
GUYANE 0
GUADELOUPE 0
MARTINIQUE 0
MAYOTTE 0
LA RÉUNION 0



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