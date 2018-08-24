Pointless Questions & Answers - Fri 24 Aug

Name any Presidents of France from the first in 1848, up to July 2018. This is according to Encyclopedia Britannica.
|ADOLPHE THIERS
|0
|ALBERT LEBRUN
|0
|ALEXANDRE MILLERAND
|0
|ARMAND FALLIÈRES
|0
|CHARLES DE GAULLE
|29
|ÉMILE LOUBET
|0
|EMMANUEL MACRON
|16
|FÉLIX FAURE
|0
|FRANÇOIS HOLLANDE
|3
|FRANÇOIS MITTERRAND
|24
|FRANÇOIS SADI CARNOT
|0
|GASTON DOUMERGUE
|0
|GEORGES POMPIDOU
|1
|JACQUES CHIRAC
|8
|JEAN CASIMIR-PERIER
|0
|JULES GRÉVY
|0
|LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE
|5
|NICOLAS SARKOZY
|7
|PATRICE DE MACMAHON
|0
|PAUL DESCHANEL
|0
|PAUL DOUMER
|0
|RAYMOND POINCARÉ
|0
|RENÉ COTY
|0
|VALÉRY GISCARD D'ESTAING
|2
|VINCENT AURIOL
|0
Name any of the 18 administrative regions of France as of 2018. We will accept the French names or the English names.
|AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
|0
|BRETAGNE
|7
|BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
|0
|CORSE
|1
|CENTRE-VAL DE LOIRE
|0
|GRAND EST
|1
|HAUTS-DE-FRANCE
|0
|ÎLE-DE-FRANCE
|3
|NOUVELLE-AQUITAINE
|0
|NORMANDIE
|5
|OCCITANIE
|1
|PAYS DE LA LOIRE
|0
|PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
|0
|GUYANE
|0
|GUADELOUPE
|0
|MARTINIQUE
|0
|MAYOTTE
|0
|LA RÉUNION
|0