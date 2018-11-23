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Round 3 Questions & Answers - Fri 23 Nov

Round 3 Questions & Answers - Fri 23 Nov

Hall Of Fame: Logie Hall Of Fame And Females In The World Golf Hall Of Fame

We would like you to tell us the full name of any person or television show that have been inducted into the Logie Hall of Fame as of 2018.

60 MINUTES 2
BERT NEWTON 30
BILL COLLINS 0
BRIAN HENDERSON 0
BRIAN NAYLOR 0
BRUCE GYNGELL 0
BRYAN BROWN 0
BUD TINGWELL 1
DON LANE 5
FOUR CORNERS 0
GARRY MCDONALD 0
GRAHAM KENNEDY 20
HECTOR CRAWFORD 2
HOME AND AWAY 2
JACK THOMPSON 0
JAMES DAVERN 0
JOHN CLARKE 0
JOHNNY YOUNG 0
KEN G. HALL 0
KERRI-ANNE KENNERLEY 1
LAURIE OAKES 0
MAURIE FIELDS 0
MIKE WALSH 0
MIKE WILLESEE 0
MOLLY MELDRUM 2
NEIGHBOURS 4
NEIL DAVIS 0
NONI HAZLEHURST 2
PAUL HOGAN 1
PETER HARVEY 0
PLAY SCHOOL 0
REG GRUNDY 1
RUTH CRACKNELL 0
SAM CHISHOLM 0
STEVE IRWIN 1



We would like you to name any female golfer inducted into the World Golf Hall of Fame between 1951 and 2018.

AMY ALCOTT 0
ANNIKA SÖRENSTAM 4
AYAKO OKAMOTO 0
BABE ZAHARIAS 1
BETH DANIEL 0
BETTY JAMESON 2
BETSY KING 0
BETSY RAWLS 1
CAROL MANN 0
CAROL SEMPLE THOMPSON 0
CHAKO HIGUCHI 0
DINAH SHORE 0
DONNA CAPONI 0
DOROTHY CAMPBELL HURD HOWE 0
GLENNA COLLETT-VARE 0
HOLLIS STACY 0
JOANNE CARNER 0
JOYCE WETHERED 0
JUDY BELL 1
JUDY RANKIN 0
JULI INKSTER 0
KARRIE WEBB 24
KATHY WHITWORTH 0
LAURA DAVIES 3
LORENA OCHOA 0
LOUISE SUGGS 2
MARILYNN SMITH 0
MARLENE BAUER HAGGE 0
MARLENE STEWART STREIT 0
MEG MALLON 1
MICKEY WRIGHT 0
NANCY LOPEZ 0
PAK SE-RI 1
PAT BRADLEY 0
PATTY BERG 2
PATTY SHEEHAN 0
SANDRA HAYNIE 1


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