Round 3 Questions & Answers - Friday 22nd March

We'd like you to tell us the name of any character from the TV series 'Happy Days' who is credited with appearing in more than 20 episodes.
|AL DELVECCHIO
|5
|ARTHUR FONZARELLI
|82
|ASHLEY PFISTER
|0
|CHARLES 'CHACHI' ARCOLA
|16
|HOWARD CUNNINGHAM
|17
|JENNY PICCALO
|0
|JOANIE CUNNINGHAM
|19
|LORI BETH ALLEN
|0
|MARION CUNNINGHAM
|20
|MARSHA SIMMS
|0
|MATSUO 'ARNOLD' TAKAHASHI
|0
|RALPH MALPH
|14
|RICHIE CUNNINGHAM
|41
|ROGER PHILLIPS
|0
|WARREN 'POTSIE' WEBER
|18
We want you to name a character that appeared in the credits of the first Harry Potter movie ‘Harry Potter and the Philosopher’s Stone’. Note that we do not want the actor’s name, just the name of the character they played.
|ADRIAN PUCEY
|0
|ALBUS DUMBLEDORE
|42
|ALICIA SPINNET
|0
|ANGELINA JOHNSON
|0
|AUNT PETUNIA DURSLEY
|3
|BABY HARRY POTTER
|0
|BARTENDER IN LEAKY CAULDRON
|0
|CRABBE
|3
|DEAN THOMAS
|0
|DIAGON ALLEY BOY
|0
|DIMPLED WOMAN ON TRAIN
|0
|DRACO MALFOY
|19
|DUDLEY DURSLEY
|8
|FAT FRIAR
|0
|FAT LADY
|0
|FIRENZE
|0
|FRED WEASLEY
|4
|GEORGE WEASLEY
|3
|GINNY WEASLEY
|6
|GOBLIN BANK TELLER
|0
|GOYLE
|1
|GRIPHOOK
|0
|HAGRID
|23
|HARRY POTTER
|79
|HE WHO MUST NOT BE NAMED
|0
|HERMIONE GRANGER
|52
|JAMES POTTER
|0
|KATIE BELL
|0
|LEE JORDAN
|0
|LILY POTTER
|1
|MADAME HOOCH
|1
|MARCUS FLINT
|0
|MR FILCH
|1
|MR OLLIVANDER
|0
|MRS WEASLEY
|9
|NEARLY HEADLESS NICK
|0
|NEVILLE LONGBOTTOM
|3
|OLIVER WOOD
|0
|PERCY WEASLEY
|1
|PROFESSOR FLITWICK
|1
|PROFESSOR MCGONAGALL
|9
|PROFESSOR QUIRRELL
|1
|PROFESSOR SNAPE
|23
|RON WEASLEY
|34
|SEAMUS FINNIGAN
|0
|STATION GUARD
|0
|SUSAN BONES
|0
|TERRENCE HIGGS
|0
|THE BLOODY BARRON
|0
|THE GREY LADY
|0
|THE SORTING HAT
|1
|UNCLE VERNON DURSLEY
|4
|VOLDEMORT
|11