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Round 3 Questions & Answers - Friday 22nd March

Round 3 Questions & Answers - Friday 22nd March

Happy Days' Characters And Harry Potter Characters

We'd like you to tell us the name of any character from the TV series 'Happy Days' who is credited with appearing in more than 20 episodes.

AL DELVECCHIO 5
ARTHUR FONZARELLI 82
ASHLEY PFISTER 0
CHARLES 'CHACHI' ARCOLA 16
HOWARD CUNNINGHAM 17
JENNY PICCALO 0
JOANIE CUNNINGHAM 19
LORI BETH ALLEN 0
MARION CUNNINGHAM 20
MARSHA SIMMS 0
MATSUO 'ARNOLD' TAKAHASHI 0
RALPH MALPH 14
RICHIE CUNNINGHAM 41
ROGER PHILLIPS 0
WARREN 'POTSIE' WEBER 18


We want you to name a character that appeared in the credits of the first Harry Potter movie ‘Harry Potter and the Philosopher’s Stone’. Note that we do not want the actor’s name, just the name of the character they played.

ADRIAN PUCEY 0
ALBUS DUMBLEDORE 42
ALICIA SPINNET 0
ANGELINA JOHNSON 0
AUNT PETUNIA DURSLEY 3
BABY HARRY POTTER 0
BARTENDER IN LEAKY CAULDRON 0
CRABBE 3
DEAN THOMAS 0
DIAGON ALLEY BOY 0
DIMPLED WOMAN ON TRAIN 0
DRACO MALFOY 19
DUDLEY DURSLEY 8
FAT FRIAR 0
FAT LADY 0
FIRENZE 0
FRED WEASLEY 4
GEORGE WEASLEY 3
GINNY WEASLEY 6
GOBLIN BANK TELLER 0
GOYLE 1
GRIPHOOK 0
HAGRID 23
HARRY POTTER 79
HE WHO MUST NOT BE NAMED 0
HERMIONE GRANGER 52
JAMES POTTER 0
KATIE BELL 0
LEE JORDAN 0
LILY POTTER 1
MADAME HOOCH 1
MARCUS FLINT 0
MR FILCH 1
MR OLLIVANDER 0
MRS WEASLEY 9
NEARLY HEADLESS NICK 0
NEVILLE LONGBOTTOM 3
OLIVER WOOD 0
PERCY WEASLEY 1
PROFESSOR FLITWICK 1
PROFESSOR MCGONAGALL 9
PROFESSOR QUIRRELL 1
PROFESSOR SNAPE 23
RON WEASLEY 34
SEAMUS FINNIGAN 0
STATION GUARD 0
SUSAN BONES 0
TERRENCE HIGGS 0
THE BLOODY BARRON 0
THE GREY LADY 0
THE SORTING HAT 1
UNCLE VERNON DURSLEY 4
VOLDEMORT 11



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